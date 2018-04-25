Фестиваль памяти известного артиста открылся в Волгограде





В ИК-26 УФСИН России по Волгоградской области стартовал фестиваль циркового и театрального искусства «Возвращение домой». Он посвящен памяти народного артиста СССР Георгия Жженова и направлен на патриотическое и нравственно-эстетическое воспитание осужденных, формирование у них стремления к правопослушному поведению, выявлению талантов в области циркового искусства. Об этом сообщили ИА «Высота 102 в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области, которое совместно с администрацией Волгоградского цирка выступили инициаторами проекта.

«Наш фестиваль посвящен памяти человека, который прошел 17 лет тюрьмы и по освобождении вернулся к своему любимому делу, - сказал руководитель фестиваля Михаил Биткин. - Георгий Жженов - это тот самый человек, который должен стать примером для осужденных, поводом стремиться найти себя и стать лучше».





На протяжении часа осужденные девушки и воспитанники цирка радовали зрителей акробатическими этюдами, демонстрировали свою выучку в жонглировании, изящном владении халахупом,показывали танцевальные номера с экзотическими животными, эквилибристикой и фокусами. Начальник УФСИН России по Волгоградской области Павел Радченко пожелал участникам дальнейшего совершенствования профессионального мастерства и применения полученных знаний в дальнейшей жизни.







