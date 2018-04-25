Под Волгоградом армейцы объявили "войну" клещам и крысам

Одна из девушек, пострадавших при разбойном нападении в ночь с воскресенья на понедельник, до сих пор находится в реанимации, сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на экстренные службы. Вторая пострадавшая идет на поправку и переведена в общую палату. Напомним, три волгоградки стали жертвами нападений, совершенных, по данным следствия, 18-летним жителем Ворошиловского района. Так, в 22:15 30-летняя женщина сообщила полицейским, что на нее напали в подъезде дома в Ворошиловском районе. Угрожая ножом, молодой человек отнял у нее все деньги. Спустя два часа жертвами разбойника стали еще две девушки 21 и 24 лет. Он напал на них на улице Рабоче-Крестьянской и потребовал...

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