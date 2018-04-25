|Общество
|25.04.2018 11:23
Районный суд в Волгоградской области после Москвы и Белгорода запустил онлайн-трансляцию заседаний
Первые судебные заседания, открытые для всех интернет-пользователей, прошли в Иловлинском районном суде. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе суда, состоялись две on-line - трансляции судебных процессов по делу о незаконном хранении взрывчатых веществ, а также над группой обвиняемых в покушении на незаконный сбыт особо крупной партии наркотиков. Смотреть трансляции заседаний можно как с компьютеров, так и с мобильных устройств с любой операционной системой. Ссылка на плеер находится на главной странице суда.
Отметим, что до этого момента в России судебные процессы транслировали только Московский городской и Белгородский областной суды. Главная цель трансляции - повышение открытости и прозрачности работы судебной системы.
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Председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун в Фейсбуке сделала резкое откровенное заявление. Как сообщает ИА «Высота 102» со...
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|Экология
|25.04.2018 14:58
В Волгоградской области контролирующим органам пригрозили губернатором за рассадники «гадких» теплиц
Ситуация с засильем незаконных теплиц в полях Волгоградской области требует личного вмешательства губернатора Андрея Бочарова. Об этом сегодня в облдуме на парламентском часе, посвященном экологии, заявил председатель парламентского комитета по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию Владимир Ефимов. Руководитель профильного думского ведомства выступил с жестким заявлением, отметив, что проблема нелегального выращивания овощей в регионе системно по-прежнему не решается. Во время его выступления на экранах за его спиной были продемонстрированы кадры съемки с квадрокоптера. Дрон, облетевший небольшую территорию в поле Иловлинского района, запечатлел едва ли не километры теплиц, которые неизвестно кому принадлежат и неизвестно чем занимаются «под носом»...
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|Экология
|25.04.2018 13:46
Сегодня в комитете ЖКХ и ТЭК Волгоградской области проходит процедура рассмотрения заявок участников конкурса по выбору регионального оператора в сфере ТКО. Как сообщает ИА "Высота 102", члены конкурсной комиссии фактически должны определиться, какие компании они допускают к финальному этапу конкурса. В начале этой недели в региональном комитете ЖКХ и ТЭК состоялась процедура вскрытия конвертов с заявками участников конкурса по выбору регионального оператора в сфере ТКО. На конкурс, напомним, подали заявки только две компании - ООО "Спецпроект" (входит в ГК "Чистый город") и ООО "Управление отходами Волгоград" (имеет отношение к компаниям "Концессии водоснабжения" и "Концессии теплоснабжения"). Как ранее сообщалось,...
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|Общество
|25.04.2018 13:42
Судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского облсуда оставила в силе решения Волжского городского суда о правомерности выставления счетов за отопление владельцам квартир, оборудованных индивидуальными газовыми котлами. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня рассматривались как индивидуальные, так и коллективные иски. Причем рассмотрение по одному из индивидуальных исков, на котором присутствовала съемочная группа информагентства, длилось гораздо дольше, чем рассмотрение коллективного иска. Однако результат был одинаковый и не в пользу волжан. Таким образом, десятки семей из Волжского должны будут заплатить неподъемные для них деньги – от 10 и до 50 тысяч рублей – в качестве оплаты за централизованное отопление, которым...
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|Общество
|25.04.2018 13:15
Одна из девушек, пострадавших при разбойном нападении в ночь с воскресенья на понедельник, до сих пор находится в реанимации, сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на экстренные службы. Вторая пострадавшая идет на поправку и переведена в общую палату. Напомним, три волгоградки стали жертвами нападений, совершенных, по данным следствия, 18-летним жителем Ворошиловского района. Так, в 22:15 30-летняя женщина сообщила полицейским, что на нее напали в подъезде дома в Ворошиловском районе. Угрожая ножом, молодой человек отнял у нее все деньги. Спустя два часа жертвами разбойника стали еще две девушки 21 и 24 лет. Он напал на них на улице Рабоче-Крестьянской и потребовал...
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|Общество
|25.04.2018 12:57 (Обновлено: 25.04.2018 13:28)
Только что депутаты Волгоградской областной думы практически единогласно проголосовали за внесение в Госдуму проекта о переводе стрелок часов в регионе. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Переход области из второй в третью часовую зону намечен на 28 октября текущего года. Напомним, 18 марта 2018 года в Волгоградской области прошел референдум по вопросу о целесообразности перевода стрелок часов. Больше половины участников опроса проголосовали за дополнительный солнечный час.
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|Телеком
|25.04.2018 12:51
Абоненты «МегаФона» с подключенной опцией «Роуминг, гудбай» могут общаться как дома в путешествиях по миру: звонить, отправлять sms, выходить в интернет. А также пользоваться сервисами, мессенджерами и социальными сетями, представленными в тарифной линейке «Включайся!». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, подключение услуги бесплатно и действует на любом тарифе компании, ежедневная стоимость составляет 299 рублей. Услуга охватывает 40 стран. «МегаФон» отменил международный роуминг — с опцией «Роуминг, гудбай» стоимость звонков, SMS и интернета равна цене домашнего тарифа. Учитывая, что на социальные сети и мессенджеры трафик обнулен в тарифной линейке «Включайся!», а минуты разговоров входят в пакеты, то...
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|Здравоохранение
|25.04.2018 12:50
К зачистке полигона Прудбой от клещей приступили специалисты военной медслужбы. Как сегодня сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Южного военного округа, “война” распространителям клещевого вирусного энцефалита объявлена во всем округе. Помимо обработки территории, все солдаты и офицеры проходят противоэнцефалитную вакцинацию. Также военнослужащие борются и с крысами, которые являются главными переносчиками ползучих кровососов и распространяют и другую заразу. Для этого окрестности военных городков очищаются от подлеска и сухостоя, а в полевых лагерях роют кольцевые защитные канавы и ловчие ямы.
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|Расследования
|25.04.2018 12:18
Трое обвиняемых в вооруженном нападении на магазин в Светлоярском районе Волгоградской области предстанут перед судом. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, расследование уголовного дела завершено, оно передано в районный суд. Напомним, по данным следствия, 30 августа прошлого года 23-летний уроженец республики Дагестан и двое уроженцев Астраханской области 24 и 29 лет, живущие в Волгограде, напали на продуктовый магазин в селе Райгород. Они ворвались в помещение и, наставив на девушек-продавцов обрезы ружей, попытались бензорезом вскрыть банкомат. Сработала сигнализация, к магазину подъехал сотрудник частного охранного предприятия. Сообщается, что это был не вооруженный водитель, средств защиты у него также не...
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|Общество
|25.04.2018 12:16
Собственникам ТРК “Семь звезд” не удалось оспорить решение о закрытии комплекса из-за нарушений противопожарных норм. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Тракторозаводский районный суд поддержал надзорное ведомство и отказался отменять запрет на эксплуатацию помещений до тех пор, пока не будут полностью устранены выявленные нарушения правил пожарной безопасности. Напомним, во время проверки сотрудниками прокуратуры и МЧС торгового комплекса было выявлено около 70 нарушений. Так, не работала противопожарная сигнализация, были захламлены пути эвакуации, не работали пожарные гидранты, нельзя было беспрепятственно открыть двери на путях эвакуации. Все это, по заключению специалистов, создает угрозу жизни и здоровью...
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|Общество
|25.04.2018 11:57
С сегодняшнего дня в многофункциональных центрах Центрального и Краснооктябрьского районов началась выдача специальных автопропусков для жителей, проживающих в радиусе 1,5 километра от стадиона «Волгоград Арена» («последняя миля»). Волгоградцам рекомендуется оформить пропуска на транспорт заранее – все МФЦ Волгограда работают в будние дни до 20-00, в субботу – до 15-30. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии. Напомним, ограничение въезда на территорию, входящую в «последнюю милю», будет действовать во время проведения матчей ЧМ-2018, а также тестовых матчей - 2 и 9 мая - на стадионе «Волгоград Арена» в целях безопасности. Получить специальный пропуск, позволяющий в дни проведения...
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|Общество
|25.04.2018 11:45
В ИК-26 УФСИН России по Волгоградской области стартовал фестиваль циркового и театрального искусства «Возвращение домой». Он посвящен памяти народного артиста СССР Георгия Жженова и направлен на патриотическое и нравственно-эстетическое воспитание осужденных, формирование у них стремления к правопослушному поведению, выявлению талантов в области циркового искусства. Об этом сообщили ИА «Высота 102 в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области, которое совместно с администрацией Волгоградского цирка выступили инициаторами проекта. «Наш фестиваль посвящен памяти человека, который прошел 17 лет тюрьмы и по освобождении вернулся к своему любимому делу, - сказал руководитель фестиваля Михаил Биткин. - Георгий Жженов - это тот...
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|Экология
|25.04.2018 11:44 (Обновлено: 25.04.2018 12:00)
В Волжском МУП «Водоканал» потратит сэкономленные по энергосберегающим мероприятиям средства на экологию
Сэкономленные средства планируют потратить на экологические мероприятия в МУП «Водоканал» города Волжский. Как пояснили ИА «Высота 102» на предприятии, эти средства высвобождаются за счет экономии при вводе в эксплуатацию современного оборудования. В течение года здесь были запущены два новых энергоэффективных агрегата - турбовоздуходувки NEUROS. Каждый из них использует в два раза меньше электричества, чем прежние - вместо 800 киловатт потребления - 300 киловатт в час. На предприятии уже приступили к реализации целого ряда экологических мероприятий, - сообщил информагентству начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности и экологии МУП «Водоканал» Владислав Вышемирский. «Нами обследованы все 29 канализационных насосных...
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|Общество
|25.04.2018 11:43
Специальный тираж транспортных карт «Волна» в стиле Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ поступил в продажу сегодня, 25 апреля, за 50 дней до старта ЧМ-2018. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, транспортные карты изготовлены в двух вариантах: с символикой города-организатора Волгограда и официальным талисманом турнира волком Забивакой™. Всего для волгоградцев доступно 5 000 специальных карт – по 2 500 штук каждого варианта оформления. Приобрести их можно в пунктах продаж карты «Волна» в Волгограде – проезд осуществляется по утвержденным для городского общественного транспорта тарифам. Напомним, в июне 2018 года Волгоград примет четыре матча группового...
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|Политика
|25.04.2018 10:22
Официально поддержать проект федерального закона о мерах воздействия на недружественные действия США собираются депутаты Волгоградской областной думы, сообщает ИА «Высота 102». С предложением о внесении вопроса в повестку дня выступил сегодня на заседании регионального парламента депутат Владимир Ефимов. По его словам, фракция единороссов полностю поддержала данный проект. Ожидается, что народные избранники примут соответствующее постановление. Напомним, с инициативой ввести меры воздействия (противодействия) на недружественные действия США и других иностранных государств выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководители парламентских фракций политических партий. Планируется предусмотреть меры воздействия, которые могут в зависимости от ситуации вводиться правительством РФ по решению президента. В том числе предлагается...
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|Борьба с коррупцией
|25.04.2018 09:30
Уголовное дело о получении взятки возбуждено в отношении бывшего руководителя Нижне-Волжского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Игоря Исаева. Об этом ИА “Высота 102” сообщила и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева. По данным следствия, в декабре 2015 года чиновник предложил гендиректору крупной теплотранспортной компании, под предлогом предстоящего “Дня Ростехнадзора”, “подарить” 200 тысяч рублей взамен на общее покровительство. Деньги госслужащему передал инженер фирмы, не знавший о преступной договоренности. Также с конца 2015 года, угрожая проверками и прекращением производства деятельности, вымогал взятку у руководства фирмы, занимающейся бурением скважин. Взамен он также обещал...
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25 апреля 14:58
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25 апреля 11:23
Районный суд в Волгоградской области после Москвы и Белгорода запустил онлайн-трансляцию заседаний
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Общество
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Районный суд в Волгоградской области после Москвы и Белгорода запустил онлайн-трансляцию заседаний
25 апреля 06:37
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24 апреля 17:02
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24 апреля 13:07
24 апреля 12:08
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