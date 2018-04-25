Районный суд в Волгоградской области после Москвы и Белгорода запустил онлайн-трансляцию заседаний

Первые судебные заседания, открытые для всех интернет-пользователей, прошли в Иловлинском районном суде. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе суда, состоялись две on-line - трансляции судебных процессов по делу о незаконном хранении взрывчатых веществ, а также над группой обвиняемых в покушении на незаконный сбыт особо крупной партии наркотиков. Смотреть трансляции заседаний можно как с компьютеров, так и с мобильных устройств с любой операционной системой. Ссылка на плеер находится на главной странице суда.

Отметим, что до этого момента в России судебные процессы транслировали только Московский городской и Белгородский областной суды. Главная цель трансляции - повышение открытости и прозрачности работы судебной системы.



