



Ассоциация предпринимателей обратилась в прокуратуру города с заявлением, в котором попросила надзорные органы разобраться с нелегальными перевозчиками. Об этом ИА «Высота 102» сообщил исполнительный директор ассоциации Олег Бачурин. Как говорится в его письме, копия которого находится в распоряжении редакции, в настоящее время осуществляются перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам № 15 «С» - пос. Волгогрэсс - ул. Германа Титова, 90 «А» - «Юбилейный — ТРЦ «Комсомолл» и №79 «Дом речников - пос. Мачтазовод». В мае 2017 года данные маршруты были закрыты, однако в настоящее время нелегальные маршрутные такси №15 «С», 90 «А» и 79 (заказной) возобновили перевозки пассажиров по закрытым маршрутам.

«Данная деятельность является незаконной, поскольку эти маршруты в реестре межмуниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок Волгоградской области отсутствуют. Паспорт маршрута, карта маршрута, водители, осуществляющие перевозки пассажиров, регулярные и предрейсовые медосмотры не проходят, налоги в бюджет не уплачиваются», - подчеркивается в обращении.

По словам Бачурина, нелегальные «заказные» маршруты в г. Волгограде - это не просто незаконное предпринимательство, но прежде всего – угроза здоровью и качественному обслуживанию пассажиров, потому что полностью отсутствует контроль состояния здоровья водителя и состояние транспортного средства. Как утверждает Бачурин, он не раз обращался по этим вопросам в администрацию города, получил несколько ответов от заместителя руководителя департамента городского хозяйства мэрии Сергея Комлева, заместителя главы администрации Сергея Разумного, и все они клятвенно обещали разобраться с нарушителями. Обращения к депутату гордумы Геннадию Кузнецову, руководителю общественной приемной председателя партии «Единой России» в Волгограде Владлену Колесникову также не привели к положительному результату.

«Получилась абсурдная ситуация, - говорит Бачурин. – Добросовестному перевозчику, члену нашей ассоциации, который работал более 10 лет на рынке пассажирских перевозок и исправно оплачивал налоги в бюджет, выходить на линии запретили, объяснив это новой транспортной схемой, а «левые» спокойно работают и управы на них ни у кого нет».

Между тем, напомним, как уже сообщало информагентство, в облдуму внесен законопроект, который предусматривает, что на территории муниципалитетов будут определены места, отправления из которых одного и того же транспортного средства для перевозок пассажиров по заказу более трех раз в месяц будет запрещено или должно согласовываться с органом местного самоуправления. Это необходимо, как подчеркивается в проекте, для беспрепятственного осуществления регулярных перевозок.