Депутаты Волгоградской облдумы внесли в повестку вопрос о поддержке санкций против США

Не прошло и года после капитального ремонта дома культурного наследия № 117 по проспекту имени Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда, как с его фасада начала сыпаться штукатурка. При этом жители, приславшие в редакцию ИА «Высота 102» фотографии, подивились оперативности компании, которая свой брак мгновенно устранила. Во всяком случае буквально накануне вечером штукатурка над аркой вместе с краской рухнула на асфальт, а уже сегодня два темных пятна над аркой дома и на стене - это уже новая штукатурка. Правда, мусор почему-то так и не убрали. Такая же картина и на фундаменте с торцевой стороны здания. Ее также...