Волгоградская облдума попросила Госдуму перевести время вперед





Только что депутаты Волгоградской областной думы практически единогласно проголосовали за внесение в Госдуму проекта о переводе стрелок часов в регионе. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Переход области из второй в третью часовую зону намечен на 28 октября текущего года.

Напомним, 18 марта 2018 года в Волгоградской области прошел референдум по вопросу о целесообразности перевода стрелок часов. Больше половины участников опроса проголосовали за дополнительный солнечный час.



