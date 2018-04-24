



Сегодня в Волгограде стартовал всероссийский чемпионат по боевой стрельбе МВД России. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградской академии МВД, церемония открытия соревнований, посвященных памяти уроженца Быковского района Героя России майора милиции С.А. Арефьева, состоялась в стенах вуза. В течении четырех дней учащиеся ведомственных учебных заведений, а также действующие сотрудники полиции будут показывать свое мастерство во владении пистолетом Макарова и автоматом Калашникова. Состязания включают в себя тактическую и “дуэльную” стрельбу. Они пройдут в 100-метровом тире академии и на стрельбище в песчаном карьере вблизи Орловки.

Отметим, что в Волгоград приехали команды: Московского, Санкт-Петербургского и Краснодарского университетов МВД, Нижегородской и Омской ведомственных академий, Барнаульского, Белгородского, Дальневосточного, Казанского, Орловского, Ростовского, Сибирского, Уральского, Уфимского юридических институтов МВД России. Прибыли полицейские из Дагестана, Татарстана, Краснодарского края, Саратовской, Самарской, Владимирской, Новгородской и Тульской областей.







