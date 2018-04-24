Сдали нервы: В Волгограде поймали угонщика из Астрахани

В Волгоградской области задержан 44-летний наркоторговец, 13 лет скрывавшийся от суда. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в сентябре 2004 года жителя Красноармейского района задержали за сбыт наркотиков. Тогда же было возбужденное уголовное дело. После этого волгоградец предстал перед судом, но вскоре исчез, не явившись на очередное заседание. В 2005 году его объявили в федеральный розыск. Позже суд заочно приговорил его к 5 годам лишения свободы. Мужчину задержали во Фролово, где он скрывался все эти годы. Сейчас беглец находится в следственном изоляторе, откуда в ближайшее время будет доставлен в колонию строгого режима для отбытия...

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