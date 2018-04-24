





Смотрите сегодня в программе: нулевая реакция власти на варварское уничтожение одного из красивейших мест Волгограда возмущает законопослушных граждан. Суд да дело: потерпевшие не захотели давать показания в присутствии прессы на заседании по громкому делу волгоградских боксеров. Скоро лето: спасатели провели смотр новых и старых судов для патрулирования акваторий и помощи отдыхающим. Время для «Георгиевской ленточки»: в преддверии Дня Победы в Волгограде дан старт традиционной патриотической акции.





Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.