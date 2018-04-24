Фонтан «Детский хоровод» на Привокзальной площади в Волгограде в этом году помимо профилактики ждет модернизация: на гидротехническом сооружении установят новое, более мощное оборудование. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, заказчиком аукциона на выполнение работ по ремонту «Детского хоровода» выступает МБУ «Волгоградзеленхоз». Подрядной организации предстоит выполнить очистку чаши фонтана, установить новые форсунки, заменить люки, смонтировать лестницу в техническом помещении, а также провести покраску. В числе других работ – замена светильников, щитка управления и насосов на более мощное и современное оборудование.

Напомним, фонтан «Детский хоровод», который был установлен по инициативе известного байкера Александра Залдостанова, неоднократно подвергался ремонту. Скульптуры то ржавели, то с них слазила краска. Первую реставрацию фонтан «пережил» едва ли не спустя месяц после открытия, но и потом работал «со скрипом».



