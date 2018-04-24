Экологический коллапс надвигается на Дубовую балку в поселке Ангарском Дзержинского района Волгограда. Здесь, практически напротив Ангарского пруда, находится садоводческое общество «СНТ Волжанин». Но построенные здесь дачи – уже не садовые домики, а самые настоящие жилые дома. Сама территория общества насчитывает десятки гектаров плодородной земли и была еще недавно зеленой и ухоженной. «Это место заповедное. Мы жили здесь, как в раю», - говорят обитатели общества.

Сегодня это - огромный мусорный полигон среди еще оставшихся в живых деревьев и кустарников. Мусор везут сюда и днем, и ночью уже на протяжении нескольких лет. Загажено все - каждое дерево, каждый кустарник. Холодильники, диваны, горы новогодних елок и пластиковых бутылок, тонны строительных отходов. От всего этого, - говорят жители общества, - их «бросает и в жар, и в холод».

Они пытались сами бороться с экологическими вредителями и до сих пор останавливают "ГАЗели" с мусором, которые начинают с утра свои поездки на эту территорию. «Мы же не гадим в вашем дворе, зачем же вы сюда везете ваш хлам?», - говорили они водителям. Но это не стало выходом из ситуации, те разворачивались и находили другое место для разгрузки. Более того, люди закидывали жалобами чиновников и депутатов, однако и тут реакции никакой. «Такое чувство, будто все ослепли и оглохли, - говорят они. – Мы не верим, что ситуация изменится. Уже погибли абрикосовые и сливовые аллеи, дубовая и березовая рощи. Гибнет почва. У нас жили белки, росли под каждым кустом грибы. Сегодня это кажется невероятным».

Люди предлагали властям несколько вариантов решения проблемы. Поставить шлагбаумы. Оградить территорию, выкопав по всему периметру огромные траншеи, чтобы ни грузовики, ни легковые авто не могли сюда проехать. Установить огромные штрафы, чтобы ни у кого мысли не возникло везти в зеленую зону отходы. В ответ – тишина и бездействие всех структур, куда обращались люди. Масса экологических организаций и советов, чиновников, отвечающих за природу и экологию, прокуроров, полицейских…. Никто из них до сих пор, судя по всему, мер не принял и принимать не собирается, - говорили нам жители дачного общества. Причем многие собеседники редакции, рассказывающие об экологических ужасах, категорически отказывались говорить на камеру, объясняя это угрозой «больших неприятностей с директором садоводческого общества. Все равно никто не понесет никакой ответственности, а нам и нашим детям тут жить», - заявили они. По их словам, бездействие их руководителя в этом вопросе - также налицо.

Люди признавались, что видели много различных свалок в городе, но такое вредительство в зеленой зоне Ангарского поселка, как у них, - преступление. Поэтому слова великого русского писателя Достоевского о том, что человечество обновится в саду и садом выправится, сказанные им более 100 лет назад - это только мечта. Пока недосягаемая.

Подробности – в материале информагентства.