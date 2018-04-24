|Экология
|24.04.2018 16:18
Жители Волгограда требуют от властей откликнуться на экологическую катастрофу
Экологический коллапс надвигается на Дубовую балку в поселке Ангарском Дзержинского района Волгограда. Здесь, практически напротив Ангарского пруда, находится садоводческое общество «СНТ Волжанин». Но построенные здесь дачи – уже не садовые домики, а самые настоящие жилые дома. Сама территория общества насчитывает десятки гектаров плодородной земли и была еще недавно зеленой и ухоженной. «Это место заповедное. Мы жили здесь, как в раю», - говорят обитатели общества.
Сегодня это - огромный мусорный полигон среди еще оставшихся в живых деревьев и кустарников. Мусор везут сюда и днем, и ночью уже на протяжении нескольких лет. Загажено все - каждое дерево, каждый кустарник. Холодильники, диваны, горы новогодних елок и пластиковых бутылок, тонны строительных отходов. От всего этого, - говорят жители общества, - их «бросает и в жар, и в холод».
Они пытались сами бороться с экологическими вредителями и до сих пор останавливают "ГАЗели" с мусором, которые начинают с утра свои поездки на эту территорию. «Мы же не гадим в вашем дворе, зачем же вы сюда везете ваш хлам?», - говорили они водителям. Но это не стало выходом из ситуации, те разворачивались и находили другое место для разгрузки. Более того, люди закидывали жалобами чиновников и депутатов, однако и тут реакции никакой. «Такое чувство, будто все ослепли и оглохли, - говорят они. – Мы не верим, что ситуация изменится. Уже погибли абрикосовые и сливовые аллеи, дубовая и березовая рощи. Гибнет почва. У нас жили белки, росли под каждым кустом грибы. Сегодня это кажется невероятным».
Люди предлагали властям несколько вариантов решения проблемы. Поставить шлагбаумы. Оградить территорию, выкопав по всему периметру огромные траншеи, чтобы ни грузовики, ни легковые авто не могли сюда проехать. Установить огромные штрафы, чтобы ни у кого мысли не возникло везти в зеленую зону отходы. В ответ – тишина и бездействие всех структур, куда обращались люди. Масса экологических организаций и советов, чиновников, отвечающих за природу и экологию, прокуроров, полицейских…. Никто из них до сих пор, судя по всему, мер не принял и принимать не собирается, - говорили нам жители дачного общества. Причем многие собеседники редакции, рассказывающие об экологических ужасах, категорически отказывались говорить на камеру, объясняя это угрозой «больших неприятностей с директором садоводческого общества. Все равно никто не понесет никакой ответственности, а нам и нашим детям тут жить», - заявили они. По их словам, бездействие их руководителя в этом вопросе - также налицо.
Люди признавались, что видели много различных свалок в городе, но такое вредительство в зеленой зоне Ангарского поселка, как у них, - преступление. Поэтому слова великого русского писателя Достоевского о том, что человечество обновится в саду и садом выправится, сказанные им более 100 лет назад - это только мечта. Пока недосягаемая.
Подробности – в материале информагентства.
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|Общество
|24.04.2018 18:48
Оплатить штраф в 30 тысяч рублей придется заместителю главного бухгалтера МУП “Метроэлектротранс” за нарушение сроков оплаты муниципального контракта. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, между “МЭТ” Волгограда и поставщиком был заключен контракт на поставку автомобильного топлива на сумму более миллиона рублей. Как показала прокурорская проверка, поставщик свою часть договора выполнил, но денег в срок не получил. Постановлением комитета финансов Волгоградской области Галицыной за указанное правонарушение назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.
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|Общество
|24.04.2018 18:47
Сегодня в Волгограде стартовал всероссийский чемпионат по боевой стрельбе МВД России. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградской академии МВД, церемония открытия соревнований, посвященных памяти уроженца Быковского района Героя России майора милиции С.А. Арефьева, состоялась в стенах вуза. В течении четырех дней учащиеся ведомственных учебных заведений, а также действующие сотрудники полиции будут показывать свое мастерство во владении пистолетом Макарова и автоматом Калашникова. Состязания включают в себя тактическую и “дуэльную” стрельбу. Они пройдут в 100-метровом тире академии и на стрельбище в песчаном карьере вблизи Орловки. Отметим, что в Волгоград приехали команды: Московского, Санкт-Петербургского и Краснодарского университетов МВД, Нижегородской...
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|Происшествия
|24.04.2018 17:51
Подозреваемый в угоне легкового авто житель Астрахани задержан в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в региональном управлении Росгвардии, объявленного в федеральный розыск 45-летнего астраханца задержали на улице Репина. По словам сотрудников вневедомственной охраны, во время патрулирования их внимание привлек человек, который попытался сбежать, едва завидев служебный автомобиль. Заподозрив неладное, старшие сержанты Александр Башкинцев и Евгений Плотников кинулись в погоню и поймали беглеца. Мужчина передан сотрудникам полиции.
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|Происшествия
|24.04.2018 17:09
Склад загорелся сегодня днем в Кировском районе Волгограда. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании на улице Никитина, на бывшей территории завода имени Ермана, поступил на пульт дежурного около 16:30. На место выехали пожарные расчеты. Как оказалось, огонь охватил кровлю складского помещения. В 17:10 пламя локализовали, угрозы его распространения на соседние помещения нет. В настоящее время идет тушение пожара. Погибших и пострадавших нет, площадь пожара уточняется. Причины и обстоятельства возгорания выясняются.
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|Общество
|24.04.2018 17:02
Фонтан «Детский хоровод» на Привокзальной площади в Волгограде в этом году помимо профилактики ждет модернизация: на гидротехническом сооружении установят новое, более мощное оборудование. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, заказчиком аукциона на выполнение работ по ремонту «Детского хоровода» выступает МБУ «Волгоградзеленхоз». Подрядной организации предстоит выполнить очистку чаши фонтана, установить новые форсунки, заменить люки, смонтировать лестницу в техническом помещении, а также провести покраску. В числе других работ – замена светильников, щитка управления и насосов на более мощное и современное оборудование. Напомним, фонтан «Детский хоровод», который был установлен по инициативе известного байкера Александра Залдостанова, неоднократно подвергался ремонту. Скульптуры то ржавели,...
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|Расследования
|24.04.2018 16:48
Против ведения видеосъемки на сегодняшнем процессе по громкому делу волгоградских боксеров выступил адвокат потерпевшего Сергея Родионова. Тогда как обвиняемые и их адвокаты против этого не возражали. Как сообщает ИА «Высота 102», защитник Сергея Родионова, кроме этого, пригрозил информагентству судебным иском о защите чести. На последнюю фразу иронично отреагировали сидевшие в зале слушатели. Как выяснилось, адвокату Сергея Родионова не понравилась статья, опубликованная накануне на сайте «Высоты 102» «Потерпевшего по громкому делу волгоградского кикбоксера проверят на причастность к поджогу и мошенничеству». В частности, защитник выразил возмущение тем обстоятельством, что информагентство, сообщив о возобновлении расследования уголовных дел по факту мошенничества и...
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|Расследования
|24.04.2018 16:18
Житель Волгограда приговорен к году лишения свободы условно за поджог автомобиля "Chevrolet Cruze", принадлежащего бывшей сожительнице. Как сообщили ИА "Высота 102" в Краснооктябрьском районном суде, мужчина испытывал сильную неприязнь к своей бывшей подруге и, увидев ее припаркованную машину у магазина на улице Таращанцев, решился на преступление. Он пришел к себе домой, взял жидкость для розжига, спички, умышленно переоделся в грязную одежду. Вернувшись к припаркованному автомобилю стоимостью полмиллиона рублей, поджег его, а затем скрылся. Однако уничтожить машину бывшей сожительницы ему не удалось, так как довести свой преступный умысел до конца мужчина не смог: прохожие увидели возгорание и ликвидировали его. В содеянном...
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|Общество
|24.04.2018 16:03
Отремонтировать неработающие пожарные гидранты обязал администрацию Котово районный суд. Как сегодня сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, во время проведенной надзорным ведомством проверки выяснилось, что в городском поселении долгое время были неисправны девять пожарных гидрантов. При этом они обеспечивают противопожарную защиту 80 жилых домов, трех детских садов, детского дома, поликлиники, городского рынка и ряда других объектов. Теперь администрации городского поселения придется устранить неполадки.
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|Здравоохранение
|24.04.2018 14:53
Житель Октябрьского района заболел Крымской геморрагической лихорадкой после укуса клеща. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, в текущем году - это первый случай выявления данного заболевания на территории Волгоградской области. По данным на 23 апреля, в медицинские организации области по поводу присасывания клеща обратилось 25 человек, из них 8 человек – дети до 14-ти лет. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области напоминает, что в случае укуса клеща необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
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|Общество
|24.04.2018 14:36
Многочисленные дефекты в жилом доме, построенном осенью 2017 года для переселенцев из аварийного жилья в Калаче-на-Дону, должны быть безвозмездно устранены застройщиком - ООО "ЮгСтрой". Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", принял арбитражный суд Волгоградской области. Иск подала администрация Калачевского городского поселения, с которой застройщик в декабре 2016 года заключил муниципальный контракт на выполнение работ по строительству трехэтажного жилого дома "под ключ" в рамках реализации областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2013-2017 годы". Ответчик выполнил все работы, что подтверждается разрешением...
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|Расследования
|24.04.2018 13:54
В Волгоградской области задержан 44-летний наркоторговец, 13 лет скрывавшийся от суда. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в сентябре 2004 года жителя Красноармейского района задержали за сбыт наркотиков. Тогда же было возбужденное уголовное дело. После этого волгоградец предстал перед судом, но вскоре исчез, не явившись на очередное заседание. В 2005 году его объявили в федеральный розыск. Позже суд заочно приговорил его к 5 годам лишения свободы. Мужчину задержали во Фролово, где он скрывался все эти годы. Сейчас беглец находится в следственном изоляторе, откуда в ближайшее время будет доставлен в колонию строгого режима для отбытия...
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|Общество
|24.04.2018 13:44
В 2017 году расходы на содержание органов управления УНО «Региональный фонд капремонта многоквартирных домов Волгоградской области» составили почти 63 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на бухгалтерский отчет организации, в 2016 году эта цифра была меньше - около 56,6 миллионов рублей. В частности, в фонде капремонта повысились расходы на оплату труда – с 42,3 миллионов рублей в 2016 году до 47,6 миллионов рублей в 2017 году. К концу году на счету фонда капремонта накопилась солидная сумма – чуть более 4 миллиардов рублей. Причем на целевые мероприятия – непосредственно работы по проведению капремонта домов – было израсходовано всего...
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|Общество
|24.04.2018 13:18
В филиал компании «Росгосстрах» в Волгоградской с заявлениями об убытках, причиненных имуществу и недвижимости в результате паводка, обратились уже 108 клиентов. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, по прогнозам специалистов регионального центра урегулирования убытков количество подобных обращений может возрасти до 200. Напомним, этой весной в зону подтопления региона попали более 40 населенных пунктов, пострадало порядка 400 домовладений. На территории Волгоградской области сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Сотрудники МЧС круглосуточно продолжают работу по ликвидации последствий паводка, проводятся мероприятия по откачке воды с подворий, очистке придомовых территорий, оборудованию водоотводных траншей и вывозу мусора.
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|Общество
|24.04.2018 13:07
Городской билетный центр FIFA, который открылся несколько дней назад в здании детско-юношеского центра на улице Краснознаменской в Волгограде, взят под охрану войсками национальной гвардии Российской Федерации. Как сообщает ИА "Высота 102", согласно внесенным изменениям в постановление городской администрации "Об утверждении перечня мест массового пребывания людей, расположенных на территории Волгограда", объект включен в перечень массового пребывания людей, к которым предъявляются определенные требования к антитеррористической защищенности, предусматривающие обязательную охрану войсками Росгвардии. В данный список внесен также Центральный парк (ООО "Парк" в Центральном районе Волгограда). Из перечня этим же документом исключены гостиница "Вавилон", бизнес-центр "Diamond building", несколько религиозных организаций и шесть гостинично-ресторанных комплексов...
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|Экология
|24.04.2018 13:06
Ликвидатор свалки в Кировском районе Волгограда получил крупные штрафы за небрежную перевозку отходов
ООО «ЭкоТехСервис», которое занимается ликвидацией свалки в Кировском районе Волгограда, оштрафовано по результатам рассмотрения двух исков, поданных надзорным органом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда, так, фирма должна заплатить 100-тысячный штраф, назначенный по иску прокуратуры Светлоярского района, которая требовала привлечь «ЭкоТехСервис» к административной ответственности по ч.4 ст.14.1КоАП. Эта статья предусматривает наказание за осуществление предпринимательской деятельности с нарушениями требований и лицензий. Ранее арбитражный суд назначил такой же штраф по иску прокуратуры Кировского района Волгограда. В результате проверки, проведенной надзорным органом, выяснилось, что транспортировка отходов ликвидируемой свалки происходила не по правилам. Так, машины не были...
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Жители Волгограда требуют от властей откликнуться на экологическую катастрофу 18
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