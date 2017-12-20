







Многочисленные дефекты в жилом доме, построенном осенью 2017 года для переселенцев из аварийного жилья в Калаче-на-Дону, должны быть безвозмездно устранены застройщиком - ООО "ЮгСтрой". Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", принял арбитражный суд Волгоградской области. Иск подала администрация Калачевского городского поселения, с которой застройщик в декабре 2016 года заключил муниципальный контракт на выполнение работ по строительству трехэтажного жилого дома "под ключ" в рамках реализации областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2013-2017 годы". Ответчик выполнил все работы, что подтверждается разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 13 октября 2017 года. На результат работы установлен гарантийный срок 36 месяцев. Однако в ходе эксплуатации жилого дома по ул. Кирова, 174а были выявлены многочисленные дефекты. Указанные недостатки зафиксированы в актах выявленных дефектов от 20.12.2017 и от 13.02.2018, подписанных представителями сторон без возражений и замечаний. Между тем, застройщик не спешил переделывать некачественную работу, поэтому администрация обратилась в суд.

После вступления судебного решения в силу, ООО "ЮгСтрой" необходимо за месяц выполнить большой объем работ - они расписаны в 17 пунктах. В них перечислены недоделки и дефекты как в самом доме, так и в конкретных квартирах. Пока решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



