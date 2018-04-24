В 2017 году расходы на содержание органов управления УНО «Региональный фонд капремонта многоквартирных домов Волгоградской области» составили почти 63 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на бухгалтерский отчет организации, в 2016 году эта цифра была меньше - около 56,6 миллионов рублей. В частности, в фонде капремонта повысились расходы на оплату труда – с 42,3 миллионов рублей в 2016 году до 47,6 миллионов рублей в 2017 году. К концу году на счету фонда капремонта накопилась солидная сумма – чуть более 4 миллиардов рублей. Причем на целевые мероприятия – непосредственно работы по проведению капремонта домов – было израсходовано всего 1,1 миллиарда рублей. За прошлый год фонд капремонта стал намного богаче. Так, в конце 2016 года на счету организации было накоплено всего 3,1 миллиарда рублей.



