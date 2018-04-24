|Экология
|24.04.2018 13:06
Ликвидатор свалки в Кировском районе Волгограда получил крупные штрафы за небрежную перевозку отходов
ООО «ЭкоТехСервис», которое занимается ликвидацией свалки в Кировском районе Волгограда, оштрафовано по результатам рассмотрения двух исков, поданных надзорным органом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда, так, фирма должна заплатить 100-тысячный штраф, назначенный по иску прокуратуры Светлоярского района, которая требовала привлечь «ЭкоТехСервис» к административной ответственности по ч.4 ст.14.1КоАП. Эта статья предусматривает наказание за осуществление предпринимательской деятельности с нарушениями требований и лицензий. Ранее арбитражный суд назначил такой же штраф по иску прокуратуры Кировского района Волгограда. В результате проверки, проведенной надзорным органом, выяснилось, что транспортировка отходов ликвидируемой свалки происходила не по правилам. Так, машины не были оборудованы специальными знаками, кроме того, отсутствовали паспорта транспортируемых отходов, в которых в том числе должен быть указан вес перевозимого груза. Мало того, водители автомобилей, которые задействованы в перевозке свалки, должны были пройти профессиональную подготовку, подтвержденную сертификатом, на работу с отходами 1-4 опасности. Однако, как выяснилось, у работников имелись лишь удостоверения от «ЭкоТехСервис» о прохождении краткосрочного обучения. Суд посчитал доводы компании неубедительными и постановил назначить штраф. Решения не вступили в законную силу.
Напомни, ликвидацией свалки в Кировском районе Волгограда занимается ООО «ЭкоТехСервис», которая вывозит отходы в Светлоярский район, на пруд-накопитель. Процесс переезда свалки вызвал возмущение и кировчан, которые называют свою жизнь «адом» из-за вони и грохота проезжающих машин, и жителей Светлоярского района, протестующих против ухудшения экологической обстановки. В настоящее время несколько местных жителей оспаривают законность выданной «ЭкоТехСервис» управлением Росприроднадзора лицензии на работу с отходами определенной степени опасности, которую компания получила незадолго до участия в конкурсе.
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Председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун в Фейсбуке сделала резкое откровенное заявление. Как сообщает ИА «Высота 102» со...
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Первый матч на новом стадионе "Волгоград Арена" завершился победой “Ротора-Волгограда” над владивостокской командой “Луч-Энергия”, сообщает ИА “Высота 102”....
|Общество
|24.04.2018 14:36
Многочисленные дефекты в жилом доме, построенном осенью 2017 года для переселенцев из аварийного жилья в Калаче-на-Дону, должны быть безвозмездно устранены застройщиком - ООО "ЮгСтрой". Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", принял арбитражный суд Волгоградской области. Иск подала администрация Калачевского городского поселения, с которой застройщик в декабре 2016 года заключил муниципальный контракт на выполнение работ по строительству трехэтажного жилого дома "под ключ" в рамках реализации областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2013-2017 годы". Ответчик выполнил все работы, что подтверждается разрешением...
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|Расследования
|24.04.2018 13:54
В Волгоградской области задержан 44-летний наркоторговец, 13 лет скрывавшийся от суда. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в сентябре 2004 года жителя Красноармейского района задержали за сбыт наркотиков. Тогда же было возбужденное уголовное дело. После этого волгоградец предстал перед судом, но вскоре исчез, не явившись на очередное заседание. В 2005 году его объявили в федеральный розыск. Позже суд заочно приговорил его к 5 годам лишения свободы. Мужчину задержали во Фролово, где он скрывался все эти годы. Сейчас беглец находится в следственном изоляторе, откуда в ближайшее время будет доставлен в колонию строгого режима для отбытия...
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|Общество
|24.04.2018 13:44
В 2017 году расходы на содержание органов управления УНО «Региональный фонд капремонта многоквартирных домов Волгоградской области» составили почти 63 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на бухгалтерский отчет организации, в 2016 году эта цифра была меньше - около 56,6 миллионов рублей. В частности, в фонде капремонта повысились расходы на оплату труда – с 42,3 миллионов рублей в 2016 году до 47,6 миллионов рублей в 2017 году. К концу году на счету фонда капремонта накопилась солидная сумма – чуть более 4 миллиардов рублей. Причем на целевые мероприятия – непосредственно работы по проведению капремонта домов – было израсходовано всего...
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|Общество
|24.04.2018 13:18
В филиал компании «Росгосстрах» в Волгоградской с заявлениями об убытках, причиненных имуществу и недвижимости в результате паводка, обратились уже 108 клиентов. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, по прогнозам специалистов регионального центра урегулирования убытков количество подобных обращений может возрасти до 200. Напомним, этой весной в зону подтопления региона попали более 40 населенных пунктов, пострадало порядка 400 домовладений. На территории Волгоградской области сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Сотрудники МЧС круглосуточно продолжают работу по ликвидации последствий паводка, проводятся мероприятия по откачке воды с подворий, очистке придомовых территорий, оборудованию водоотводных траншей и вывозу мусора.
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|Общество
|24.04.2018 13:07
Городской билетный центр FIFA, который открылся несколько дней назад в здании детско-юношеского центра на улице Краснознаменской в Волгограде, взят под охрану войсками национальной гвардии Российской Федерации. Как сообщает ИА "Высота 102", согласно внесенным изменениям в постановление городской администрации "Об утверждении перечня мест массового пребывания людей, расположенных на территории Волгограда", объект включен в перечень массового пребывания людей, к которым предъявляются определенные требования к антитеррористической защищенности, предусматривающие обязательную охрану войсками Росгвардии. В данный список внесен также Центральный парк (ООО "Парк" в Центральном районе Волгограда). Из перечня этим же документом исключены гостиница "Вавилон", бизнес-центр "Diamond building", несколько религиозных организаций и шесть гостинично-ресторанных комплексов...
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|Газетный киоск
|24.04.2018 12:09
Сайт Волгоградского городского телеканала «МТВ». 24.04.2018 Сегодня ровно 100 лет, как в Царицыне была образована бесплатная медицинская помощь. Началась история службы «скорой», когда исполнительный комитет городского совета депутатов принял постановление об организации бесплатной медицинской помощи на улицах города силами двух фельдшерских бригад при 1-й городской больнице. Вызовы на дому фельдшеры тогда не обслуживали. Помощь оказывали только пострадавшим на улицах Царицына, в основном при травмах и только в нерабочее время: с 9 утра до 9 вечера. Уже в 1970 году в Волгограде была создана единая Станция скорой помощи. Был введен единый телефонный индекс 03 и образована единая диспетчерская служба. Телеканал «МТВ»...
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|Спорт
|24.04.2018 12:08
Шесть медалей с завершившегося сегодня в столице чемпионата-первенства России по ушу-саньда привезут домой юные волгоградские спортсмены. Об этом “Высота 102” рассказал один из наставников волгоградской команды Александр Кравченко. Состязания проходили с 19 по 24 апреля в Москве. В них приняли участие более 300 ушуистов. Среди волгоградцев особо отличились шестеро спортсменов. Так, первое место в своей категории завоевала 14-летняя Алёна Глазкова. На серебряный пьедестал поднялся 17 -летний Степан Бондаренко. Бронзовые медали получили: Егор Вдовенко (14 лет), Пётр Иванов (17 лет), а также Анна Чуклеева и Мариям Гамбарчаева, они выступали в возрастной категории 19+. Тренеры команды - Александр Кравченко и...
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|Общество
|24.04.2018 12:08
Впервые администрацией Волгоградской области заключено соглашение об информационном взаимодействии в сфере перевозок пассажиров и багажа с одним из крупнейших агрегаторов легкового такси ООО «Яндекс.Такси». Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, в рамках соглашения стороны договорились об обмене информацией о выданных разрешениях на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории области, а также о действующих тарифах на услуги. Яндекс.Такси обязуется прекращать доступ перевозчика к сервису при отсутствии у него разрешения на автомобиль. Данные меры позволят пресекать деятельность нелегальных перевозчиков, повышать качество предоставляемых услуг такси. В целом, реализация соглашения позволит создать благоприятные условия для добропорядочных...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|24.04.2018 11:47
Сегодня в Волгограде, как и в других городах страны, стартовала всероссийская акция Георгиевская ленточка, сообщает ИА “Высота 102”. Символическую ленту длиной в десять метров вынесли к Вечному огню, где в одном строю стояли дети Сталинграда, волонтеры, учащиеся школ и студенты колледжей и училищ. На церемонии присутствовали и ветераны, представители городских и региональных властей, а также правоохранительных органов. Для многих молодых волгоградцев черно-оранжевая лента - это символ памяти о бабушках и дедушках, дедах и прадедах, воевавших на фронтах Великой Отечественной и отдавших свои жизни за жизнь потомков. “Для меня георгиевская ленточка - это не только символ победы в Великой...
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|Расследования
|24.04.2018 11:19
Подозреваемого в сбыте крупной партии фальшивых долларов США, которому удавалось скрываться от правосудия 15 лет, задержали и этапируют в Волгоград. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, фигуранта дела, которому сегодня 56 лет, задержали на территории Алтайского края. Мужчина долгое время находился в федеральном розыске. По данным оперативников, в 2003 году он вместе со своими знакомыми привез и сбыл на территории Волгограда 358 поддельных 100-долларовых купюр США. Соучастники преступления были задержаны и осуждены, а мужчина скрылся от органов правопорядка. Сообщается, что производство по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 186 УК РФ – "Хранение, перевозка и сбыт...
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|Борьба с коррупцией
|24.04.2018 11:04
Волгоградский областной суд изменил приговор Камышинского городского суда от 22 февраля 2018 года в отношении бывшего начальника юридического отдела администрации Камышинского муниципального района Ирины Трахимович. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такое решение было принято с учетом позиции надзорного органа. Приговором суда первой инстанции Трахимович была признан виновной в получении взятки за незаконные действия с использованием служебного положения (ч.3 ст.290 УК РФ) и осуждена к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также судом ей был назначен штраф в размере 500 тыс.рублей и запрещено занимать должности в органах местного самоуправления, связанные...
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|Политика
|24.04.2018 10:58
Целых четырех проекта изменений в федеральный закон об исчислении времени рассмотрят завтра, 25 апреля, на заседании депутаты Волгоградской облдумы. Как сообщает ИА «Высота 102», по сути, народные избранники намереваются принять только один из них, разработанный по итогам референдума. Предполагается, что сам перевод стрелок часов состоится в ночь на 28 октября текущего года. Авторами одностраничного документа значится группа из 16 депутатов. Законодательная инициатива предусматривает переход региона из второй часовой зоны в третью – на час вперед от московского времени. Данный вопрос стоит в повестке 20-ым по счету. Если его примут, а, по...
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|Общество
|24.04.2018 10:18
Проект изменений в правила землепользования и застройки города-героя Волгограда, подготовленный в городской думе, предусматривает появление в областном центре новой территории под погост. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект решения городского представительного органа, речь идет о переводе почти 400 тысяч квадратных метров земли в районе улицы Неждановой, где находится новое кладбище Ворошиловского района, из зоны лесопарков в зону кладбищ и крематориев. Публичные слушания по данному вопросу прошли еще осенью прошлого года, где было получено одобрение участвующих в этом мероприятии горожан.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|24.04.2018 08:19
В преддверии Дня Победы Интерактивный музей "Россия - Моя история" предлагает жителям Волгограда и Волгоградской области, чьи родственники участвовали в Великой Отечественной войне, обратиться к семейным реликвиям - фронтовым фотографиям тех, кто ковал общую Победу в грозные сороковые. Музей принимает от волгоградцев и гостей нашего города портреты воинов-победителей с краткой информацией о человеке. Фотографии будут транслироваться на светодиодном экране Исторического парка в День Победы 9 мая 2018 года, сообщает ИА «Высота 102». Изображения предоставляются единой картинкой, содержащей портрет участника Великой Отечественной войны (фото 40-х годов), ФИО, годы жизни, звание, род войск. Фотографии и информационные материалы можно направлять по 4 мая...
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|Экология
|24.04.2018 06:48
Жители улицы Качалова в Краснооктябрьском районе Волгограда пытаются найти ответственных за мусорную свалку по улице Качалова, которая перекрыла тротуар к школе № 32. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, рядом находится пожарная часть, но даже ее сотрудники «не замечают» этого кошмара. Примечательно, что свалка растет день ото дня, коммунальные службы бездействуют, а мимо этих залежей мусора ежедневно дети ходят в школу,...
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24 апреля 14:36
24 апреля 13:07
24 апреля 13:06
Ликвидатор свалки в Кировском районе Волгограда получил крупные штрафы за небрежную перевозку отходов 3
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Ликвидатор свалки в Кировском районе Волгограда получил крупные штрафы за небрежную перевозку отходов 3
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