



ООО «ЭкоТехСервис», которое занимается ликвидацией свалки в Кировском районе Волгограда, оштрафовано по результатам рассмотрения двух исков, поданных надзорным органом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда, так, фирма должна заплатить 100-тысячный штраф, назначенный по иску прокуратуры Светлоярского района, которая требовала привлечь «ЭкоТехСервис» к административной ответственности по ч.4 ст.14.1КоАП. Эта статья предусматривает наказание за осуществление предпринимательской деятельности с нарушениями требований и лицензий. Ранее арбитражный суд назначил такой же штраф по иску прокуратуры Кировского района Волгограда. В результате проверки, проведенной надзорным органом, выяснилось, что транспортировка отходов ликвидируемой свалки происходила не по правилам. Так, машины не были оборудованы специальными знаками, кроме того, отсутствовали паспорта транспортируемых отходов, в которых в том числе должен быть указан вес перевозимого груза. Мало того, водители автомобилей, которые задействованы в перевозке свалки, должны были пройти профессиональную подготовку, подтвержденную сертификатом, на работу с отходами 1-4 опасности. Однако, как выяснилось, у работников имелись лишь удостоверения от «ЭкоТехСервис» о прохождении краткосрочного обучения. Суд посчитал доводы компании неубедительными и постановил назначить штраф. Решения не вступили в законную силу.

Напомни, ликвидацией свалки в Кировском районе Волгограда занимается ООО «ЭкоТехСервис», которая вывозит отходы в Светлоярский район, на пруд-накопитель. Процесс переезда свалки вызвал возмущение и кировчан, которые называют свою жизнь «адом» из-за вони и грохота проезжающих машин, и жителей Светлоярского района, протестующих против ухудшения экологической обстановки. В настоящее время несколько местных жителей оспаривают законность выданной «ЭкоТехСервис» управлением Росприроднадзора лицензии на работу с отходами определенной степени опасности, которую компания получила незадолго до участия в конкурсе.



