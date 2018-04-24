Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Экология
 24.04.2018 13:06

Ликвидатор свалки в Кировском районе Волгограда получил крупные штрафы за небрежную перевозку отходов


ООО «ЭкоТехСервис», которое занимается ликвидацией свалки в Кировском районе Волгограда, оштрафовано по результатам рассмотрения двух исков, поданных надзорным органом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда, так, фирма должна заплатить 100-тысячный штраф, назначенный по иску прокуратуры Светлоярского района, которая требовала привлечь «ЭкоТехСервис» к административной ответственности по ч.4 ст.14.1КоАП. Эта статья предусматривает наказание за осуществление предпринимательской деятельности с нарушениями требований и лицензий. Ранее арбитражный суд назначил такой же штраф по иску прокуратуры Кировского района Волгограда. В результате проверки, проведенной надзорным органом, выяснилось, что транспортировка отходов ликвидируемой свалки происходила не по правилам. Так, машины не были оборудованы специальными знаками, кроме того, отсутствовали паспорта транспортируемых отходов, в которых в том числе должен быть указан вес перевозимого груза. Мало того, водители автомобилей, которые задействованы в перевозке свалки, должны были пройти профессиональную подготовку, подтвержденную сертификатом, на работу с отходами 1-4 опасности. Однако, как выяснилось, у работников имелись лишь удостоверения от «ЭкоТехСервис» о прохождении краткосрочного обучения. Суд посчитал доводы компании неубедительными и постановил назначить штраф. Решения не вступили в законную силу. 
Напомни, ликвидацией свалки в Кировском районе Волгограда занимается ООО «ЭкоТехСервис», которая вывозит отходы в Светлоярский район, на пруд-накопитель. Процесс переезда свалки вызвал возмущение и кировчан, которые называют свою жизнь «адом» из-за вони и грохота проезжающих машин, и жителей Светлоярского района, протестующих против ухудшения экологической обстановки. В настоящее время несколько местных жителей оспаривают законность выданной «ЭкоТехСервис» управлением Росприроднадзора лицензии на работу с отходами определенной степени опасности, которую компания получила незадолго до участия в конкурсе. 

Добавьте ИА "Высота 102" в свои источники в Яндекс.Новостях по ссылке: https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3492

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

В Волгограде пенсионерка "исцелилась" после посещения приемной президентаВ Волгоградской области почти 90% проверенных на пожарную безопасность объектов опасныВ Волгограде беглому экс-депутату Госдумы не удается сбросить долговой балластРуководитель Нижне-Волжского управления Ростехнадзора уволился и исчез с радаровВ Волгоградской области владельцы теплиц наступают "на прошлогодние грабли"
 
Актуальные интервью и комментарии

В Волгограде руководитель компании «Чистый Город» Полина Вергун опасается провокаций в отношении своей семьи

«Взгляд с Высоты»: Утопающий в свалках Волгоград подает сигнал «SOS»

Первый матч на "Волгоград Арене" завершился победой "Ротора-Волгограда" над "Лучом-Энергией" - 4:2

Председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун в Фейсбуке сделала резкое откровенное заявление. Как сообщает ИА «Высота 102» со...

Смотрите в программе: ТОП самых жутких свалок Волгограда и рейтинг самых отчаянных УК и фирм по вывозу мусора, по вине...

Первый матч на новом стадионе "Волгоград Арена" завершился победой “Ротора-Волгограда” над владивостокской командой “Луч-Энергия”, сообщает ИА “Высота 102”....

Общество 24.04.2018 14:36

В Волгоградской области застройщика обязали устранить дефекты в новом доме для переселенцев Многочисленные дефекты в жилом доме, построенном осенью 2017 года для переселенцев из аварийного жилья в Калаче-на-Дону, должны быть безвозмездно устранены застройщиком - ООО "ЮгСтрой". Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", принял арбитражный суд Волгоградской области. Иск подала администрация Калачевского городского поселения, с которой застройщик в декабре 2016 года заключил муниципальный контракт на выполнение работ по строительству трехэтажного жилого дома "под ключ" в рамках реализации областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2013-2017 годы". Ответчик выполнил все работы, что подтверждается разрешением...
Прочитана: 66 раз
Расследования 24.04.2018 13:54

В Волгоградской области задержан 44-летний наркоторговец, 13 лет скрывавшийся от суда. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в сентябре 2004 года жителя Красноармейского района задержали за сбыт наркотиков. Тогда же было возбужденное уголовное дело. После этого волгоградец предстал перед судом, но вскоре исчез, не явившись на очередное заседание. В 2005 году его объявили в федеральный розыск. Позже суд заочно приговорил его к 5 годам лишения свободы. Мужчину задержали во Фролово, где он скрывался все эти годы. Сейчас беглец находится в следственном изоляторе, откуда в ближайшее время будет доставлен в колонию строгого режима для отбытия...
Прочитана: 442 раз
Общество 24.04.2018 13:44

В 2017 году расходы на содержание органов управления УНО «Региональный фонд капремонта многоквартирных домов Волгоградской области» составили почти 63 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на бухгалтерский отчет организации, в 2016 году эта цифра была меньше -  около 56,6 миллионов рублей. В частности, в фонде капремонта повысились расходы на оплату труда – с 42,3 миллионов рублей в 2016 году до 47,6 миллионов рублей в 2017 году. К концу году на счету фонда капремонта накопилась солидная сумма – чуть более 4 миллиардов рублей. Причем на целевые мероприятия – непосредственно работы по проведению капремонта домов – было израсходовано всего...
Прочитана: 451 раз
Общество 24.04.2018 13:18

В филиал компании «Росгосстрах» в Волгоградской с заявлениями об убытках, причиненных имуществу и недвижимости в результате паводка, обратились уже 108 клиентов. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании,  по прогнозам специалистов регионального центра урегулирования убытков  количество подобных обращений может возрасти до 200. Напомним, этой весной в зону подтопления региона попали более 40 населенных пунктов, пострадало порядка 400 домовладений. На территории Волгоградской области сохраняется  режим чрезвычайной ситуации. Сотрудники МЧС круглосуточно продолжают работу по ликвидации последствий паводка, проводятся мероприятия по откачке воды с подворий, очистке придомовых территорий, оборудованию водоотводных траншей и вывозу мусора. 
Прочитана: 396 раз
Общество 24.04.2018 13:07

Городской билетный центр FIFA, который открылся несколько дней назад в здании детско-юношеского центра на улице Краснознаменской в Волгограде, взят под охрану войсками национальной гвардии Российской Федерации. Как сообщает ИА "Высота 102", согласно внесенным изменениям в постановление городской администрации "Об утверждении перечня мест массового пребывания людей, расположенных на территории Волгограда", объект включен в перечень массового пребывания людей, к которым предъявляются определенные требования к антитеррористической защищенности, предусматривающие обязательную охрану войсками Росгвардии. В данный список внесен также Центральный парк (ООО "Парк" в Центральном районе Волгограда).   Из перечня этим же документом исключены гостиница "Вавилон", бизнес-центр "Diamond building", несколько религиозных организаций и шесть гостинично-ресторанных комплексов...
Прочитана: 528 раз
Газетный киоск 24.04.2018 12:09

Сайт Волгоградского городского телеканала «МТВ». 24.04.2018 Сегодня ровно 100 лет, как в Царицыне была образована бесплатная медицинская помощь. Началась история службы «скорой», когда исполнительный комитет городского совета депутатов принял постановление об организации бесплатной медицинской помощи на улицах города силами двух фельдшерских бригад при 1-й городской больнице. Вызовы на дому фельдшеры тогда не обслуживали. Помощь оказывали только пострадавшим на улицах Царицына, в основном при травмах и только в нерабочее время: с 9 утра до 9 вечера. Уже в 1970 году в Волгограде была создана единая Станция скорой помощи. Был введен единый телефонный индекс 03 и образована единая диспетчерская служба.  Телеканал «МТВ»...
Прочитана: 741 раз
Спорт 24.04.2018 12:08

Юные ушуисты из Волгограда завоевали шесть медалей на всероссийском чемпионате-первенстве в Москве Шесть медалей с завершившегося сегодня в столице чемпионата-первенства России по ушу-саньда  привезут домой юные волгоградские спортсмены. Об этом “Высота 102” рассказал один из наставников волгоградской команды Александр Кравченко. Состязания проходили с 19 по 24 апреля в Москве. В них приняли участие более 300 ушуистов. Среди волгоградцев особо отличились шестеро спортсменов. Так, первое место в своей категории завоевала 14-летняя Алёна Глазкова. На серебряный пьедестал  поднялся 17 -летний Степан Бондаренко. Бронзовые медали получили: Егор Вдовенко (14 лет), Пётр Иванов (17 лет), а также Анна Чуклеева и Мариям Гамбарчаева, они выступали в возрастной категории 19+.  Тренеры команды - Александр Кравченко и...
Прочитана: 469 раз
Общество 24.04.2018 12:08

Впервые администрацией Волгоградской области заключено соглашение об информационном взаимодействии в сфере перевозок пассажиров и багажа с одним из крупнейших агрегаторов легкового такси ООО «Яндекс.Такси». Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, в рамках соглашения стороны договорились об обмене информацией о выданных разрешениях на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории области, а также о действующих тарифах на услуги.  Яндекс.Такси обязуется прекращать доступ перевозчика к сервису при отсутствии у него разрешения на автомобиль. Данные меры позволят пресекать деятельность нелегальных перевозчиков, повышать качество предоставляемых услуг такси. В целом, реализация соглашения позволит создать благоприятные условия для добропорядочных...
Прочитана: 541 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 24.04.2018 11:47

В Волгограде у Вечного огня развернули 10-метровую георгиевскую ленту Сегодня в Волгограде, как и в других городах страны, стартовала всероссийская акция Георгиевская ленточка, сообщает ИА “Высота 102”. Символическую ленту длиной в десять метров вынесли к Вечному огню, где в одном строю стояли дети Сталинграда, волонтеры, учащиеся школ и студенты колледжей и училищ. На церемонии присутствовали и ветераны, представители городских и региональных властей, а также  правоохранительных органов. Для многих молодых волгоградцев черно-оранжевая лента - это символ памяти о бабушках и дедушках, дедах и прадедах, воевавших на фронтах Великой Отечественной и  отдавших свои жизни за жизнь потомков.  “Для  меня георгиевская ленточка - это не только символ победы в Великой...
Прочитана: 559 раз
Расследования 24.04.2018 11:19

Подозреваемого в сбыте крупной партии фальшивых долларов США, которому удавалось скрываться от правосудия 15 лет, задержали и этапируют в Волгоград. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, фигуранта дела, которому сегодня 56 лет, задержали на территории Алтайского края. Мужчина долгое время находился в федеральном розыске. По данным оперативников, в 2003 году он вместе со своими знакомыми привез и сбыл на территории Волгограда 358 поддельных 100-долларовых купюр США. Соучастники преступления были задержаны и осуждены, а мужчина скрылся от органов правопорядка. Сообщается, что производство по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 186 УК РФ – "Хранение, перевозка и сбыт...
Прочитана: 2336 раз
Борьба с коррупцией 24.04.2018 11:04

Волгоградский областной суд изменил приговор Камышинского городского суда от 22 февраля 2018 года в отношении бывшего начальника юридического отдела администрации Камышинского муниципального района Ирины Трахимович. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такое решение было принято с учетом позиции надзорного органа. Приговором суда первой инстанции Трахимович была признан виновной в получении взятки за незаконные действия с использованием служебного положения (ч.3 ст.290 УК РФ) и осуждена к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также судом ей был назначен штраф в размере 500 тыс.рублей и запрещено занимать должности в органах местного самоуправления, связанные...
Прочитана: 1749 раз
Политика 24.04.2018 10:58

Депутаты Волгоградской облдумы рискуют запутаться во времени Целых четырех проекта изменений в федеральный закон об исчислении времени рассмотрят завтра, 25 апреля, на заседании депутаты Волгоградской облдумы. Как сообщает ИА «Высота 102», по сути, народные избранники намереваются принять только один из них, разработанный по итогам референдума. Предполагается, что сам перевод стрелок часов состоится в ночь на 28 октября текущего года. Авторами одностраничного документа значится группа из 16 депутатов. Законодательная инициатива предусматривает переход региона из второй часовой зоны в третью – на час вперед от московского времени. Данный вопрос стоит в повестке 20-ым по счету. Если его примут, а, по...
Прочитана: 4910 раз
Общество 24.04.2018 10:18

Проект изменений в правила землепользования и застройки города-героя Волгограда, подготовленный в городской думе, предусматривает появление в областном центре новой территории под погост. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект решения городского представительного органа, речь идет о переводе почти 400 тысяч квадратных метров земли в районе улицы Неждановой, где находится новое кладбище Ворошиловского района, из зоны лесопарков в зону кладбищ и крематориев. Публичные слушания по данному вопросу прошли еще осенью прошлого года, где было получено одобрение участвующих в этом мероприятии горожан. 
Прочитана: 2112 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 24.04.2018 08:19

В преддверии Дня Победы Интерактивный музей "Россия - Моя история"  предлагает жителям Волгограда и Волгоградской области, чьи родственники участвовали в Великой Отечественной войне, обратиться к семейным реликвиям - фронтовым фотографиям тех, кто ковал общую Победу в грозные сороковые. Музей принимает от волгоградцев и гостей нашего города портреты воинов-победителей с краткой информацией о человеке. Фотографии будут транслироваться на светодиодном экране Исторического парка в День Победы 9 мая 2018 года, сообщает ИА «Высота 102».  Изображения предоставляются единой картинкой, содержащей портрет участника Великой Отечественной войны (фото 40-х годов), ФИО, годы жизни, звание, род войск. Фотографии и информационные материалы можно направлять по 4 мая...
Прочитана: 1384 раз
Экология 24.04.2018 06:48

"Доска позора": Дорогу к школе в Волгограде завалили мусором Жители улицы Качалова в Краснооктябрьском районе Волгограда пытаются найти ответственных за мусорную свалку по улице Качалова, которая перекрыла  тротуар к школе № 32. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, рядом находится пожарная часть, но даже ее сотрудники «не замечают» этого кошмара.   Примечательно, что свалка растет день ото дня, коммунальные службы бездействуют, а мимо этих залежей мусора ежедневно дети ходят в школу,...
Прочитана: 2254 раз


24 апреля 14:36
В Волгоградской области застройщика обязали устранить дефекты в новом доме для переселенцевСмотреть фотографии
24 апреля 13:54
Наркоторговец из Волгограда 13 лет скрывался от суда во Фролово
24 апреля 13:44
Аппарат фонда капремонта Волгоградской области стал больше тратить денег на себя Комментарии12
24 апреля 13:18
Пострадавшие от паводка жители Волгоградской области потребовали страховку Комментарии4
24 апреля 13:07
ГДЮЦ в Волгограде взят под охрану Росгвардии Комментарии1
24 апреля 13:06
Ликвидатор свалки в Кировском районе Волгограда получил крупные штрафы за небрежную перевозку отходов Комментарии3Смотреть фотографии
24 апреля 12:09
О столетней истории волгоградской службы «Скорой помощи» сняли фильм Комментарии1
24 апреля 12:08
Юные ушуисты из Волгограда завоевали шесть медалей на всероссийском чемпионате-первенстве в МосквеСмотреть фотографии
24 апреля 12:08
Популярный агрегатор такси в Волгоградской области будет привлекать легальных перевозчиков Комментарии7
24 апреля 11:47
В Волгограде у Вечного огня развернули 10-метровую георгиевскую лентуСмотреть фотографии
24 апреля 11:19
В Волгоград этапируют подозреваемого по делу о сбыте крупной партии долларов США Комментарии6
24 апреля 11:04
В Волгоградской области ужесточили приговор экс-чиновнице за взятку Комментарии6
24 апреля 10:58
Депутаты Волгоградской облдумы рискуют запутаться во времени Комментарии25Смотреть фотографии
24 апреля 10:18
В Волгограде лесопарки уступают место кладбищам Комментарии12
24 апреля 08:19
В Волгограде в день Победы «Солдаты победы» шагнут на светодиодный экран
24 апреля 06:48
"Доска позора": Дорогу к школе в Волгограде завалили мусоромСмотреть фотографии
24 апреля 05:08
Усадьбу царицынского купца Лапшина в Волгограде не дадут похоронить окончательноСмотреть фотографии
23 апреля 20:30
День рождения Ленина в Волгограде отметили цыганские бароны Комментарии20Смотреть фотографии
23 апреля 20:23
Мутко: вход на финал Кубка России по футболу в Волгограде могут сделать бесплатным Комментарии4Смотреть фотографии
23 апреля 20:02
«Высота 102 ТВ»: Волгоградская область открыла блестящие мусорные перспективы для кандидатов на роль регоператора Комментарии3Cмотреть видео
23 апреля 18:33
Заявка участника конкурса на роль регоператора в сфере ТКО в Волгоградской области вызвала вопросы у конкурента Комментарии15
23 апреля 18:14
В Волгограде ревнивец приговорен к 14 годам колонии за убийство контрактника Комментарии5
23 апреля 17:59
Потерпевшего по громкому делу волгоградского кикбоксера проверят на причастность к поджогу и мошенничеству Комментарии9Смотреть фотографии
23 апреля 17:53
Зеленый десант волонтёров «КАУСТИКа» высадился на Севастопольской набережнойСмотреть фотографии
23 апреля 17:40
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с главой Дагестана Комментарии13Смотреть фотографии
23 апреля 15:39
СУ СК Волгоградской области: Выброшенную в мусоропровод новорожденную девочку задушили Комментарии5
23 апреля 15:27
Волгоградцам разрешат заезжать в родные дворы около стадиона только по спецпропускам Комментарии17Смотреть фотографии
23 апреля 15:21
На Волгоград надвигаются концессии «мусороснабжения» Комментарии36Смотреть фотографии
23 апреля 15:15
В Волгограде торговец китайскими "найками" и "абибасами" из Азербайджана погорел на взятке Комментарии2
23 апреля 15:13
В Дзержинском районе благоустраивают объекты теплового хозяйства Комментарии2
Экология
24 апреля 13:06
Ликвидатор свалки в Кировском районе Волгограда получил крупные штрафы за небрежную перевозку отходов Комментарии3Смотреть фотографии
24 апреля 06:48
"Доска позора": Дорогу к школе в Волгограде завалили мусоромСмотреть фотографии
23 апреля 18:33
Заявка участника конкурса на роль регоператора в сфере ТКО в Волгоградской области вызвала вопросы у конкурента Комментарии15
23 апреля 18:04
В Волгограде претенденты на звание регионального мусорного оператора "открыли карты" Комментарии10Смотреть фотографии
23 апреля 17:33
Пока Волгоград утопает в мусоре, общественники собирают предложения по обращению с ТКО Комментарии6Смотреть фотографии
23 апреля 15:21
На Волгоград надвигаются концессии «мусороснабжения» Комментарии36Смотреть фотографии
21 апреля 17:32
В Волгограде на объектах ЧМ-2018 появились контейнеры для раздельного сбора мусораСмотреть фотографии
21 апреля 11:54
На Кировской свалке в Волгограде законсервировали бывший скотомогильник
20 апреля 10:16
В Волгоградской области владельцу убойного пункта выписали штраф за нарушения Комментарии4
19 апреля 21:47
В Волгоградской области владельцы теплиц наступают "на прошлогодние грабли"Смотреть фотографии
18 апреля 20:51
Субботники в Волгограде не очистили город от мусорных свалок в жилых кварталахCмотреть видео
18 апреля 11:24
Дровосеку-нелегалу в Волгоградской области грозит 7 лет тюрьмы за сотню спиленных дубов Комментарии10
18 апреля 10:43
Прокуратура: В Волгограде чиновники «закрыли глаза» на захоронение отходов в лесопарковой зоне Комментарии23Смотреть фотографии
18 апреля 10:32
Ученые выявили места наибольшей концентрации кровососущей мошки в Волгоградской области Комментарии20Смотреть фотографии
17 апреля 20:17
Волгоградских студентов пригласили стать соавторами экологического пособияСмотреть фотографии
17 апреля 16:19
В Волгограде прошли испытания камышового цирюльника Комментарии12Смотреть фотографии
17 апреля 09:53
В Волгограде обещали наказать виновных в попытке закопать мешки с мусором в лесопарке Комментарии21Смотреть фотографии
16 апреля 19:24
Скупой платит дважды: в Волгограде УК удвоили штраф за просрочку Комментарии4
16 апреля 19:09
В Волгоградской области для претендентов на роль регионального оператора в сфере ТКО объявлена готовность «№1» Комментарии6Cмотреть видео
16 апреля 16:35
В Волгоградской области суд обязал ликвидировать гигантскую свалку Комментарии2
16 апреля 16:23
Доска позора: В Волгограде мусор после субботника разлетается по улицам Комментарии21Смотреть фотографии
16 апреля 14:35
Жителей Волгоградской области предупреждают о начале большого сброса воды через ГЭС Комментарии8
16 апреля 08:14
Прокуроры обещают наказать виновных в захоронении отходов в лесопарковой зоне Волгограда Комментарии34Смотреть фотографии
15 апреля 14:28
Чиновники Волгограда проигнорировали требование жителей не закапывать мусор в лесопарковой зонеСмотреть фотографии
15 апреля 12:05
В Волгограде мешки с мусором после субботника закапывают в лесопарковой зонеСмотреть фотографии
14 апреля 17:34
Жители Светлоярского района Волгоградской области оспаривают выдачу лицензии на ликвидацию Кировской свалкиСмотреть фотографии
14 апреля 13:32
Памятные места в Волгограде заросли мусором Комментарии79Смотреть фотографии
13 апреля 20:19
Фирмы по вывозу мусора на юге Волгограда не научились убираться во дворах Комментарии14Смотреть фотографии
13 апреля 18:31
ОНФ: «Зеленый щит» города-героя Волгограда в критическом состоянии Комментарии17
13 апреля 11:46
Почву на мусорной свалке в Кировском районе Волгограда исследуют на сибирскую язву Комментарии3
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

ЗДОРОВЬЕ

 

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

Жидкие пробиотики. Для борьбы с вирусами и простудой
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

   

 
День 24 Апреля, Вт
Волгоград
Пасмурно, температура 10..12 С, давление 750..752 мм рт.ст., ветер Западный, 7 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
24 Апреля, Вт
$ 0.0000 руб.
0.0000 руб.
GBP 0.0000 руб.
CHF 0.0000 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
     
 
   

 

 

Обсуждают в форуме

«Взгляд с Высоты»: Утопающий в свалках Волгоград подает сигнал «SOS»Комментарии55
Волгоградский губернатор пришел на разговор с жителямиКомментарии53
Вверх кармашками-2017: депутаты Волгоградской облдумы удваивают доходы, покупают лодки и внедорожникиКомментарии42
Держи карман шире-2017: депутаты Волгоградской областной думы обнародовали свои нескромные доходыКомментарии36
На Волгоград надвигаются концессии «мусороснабжения»Комментарии36
В Волгограде по улицам выгуливают волкаКомментарии34
Волгоградский институт бизнеса после коррупционного скандала меняет вывескуКомментарии26
Депутаты Волгоградской облдумы рискуют запутаться во времениКомментарии25
Прокуратура: В Волгограде чиновники «закрыли глаза» на захоронение отходов в лесопарковой зонеКомментарии23
Жители Краснослободска Волгоградской области испытали шок от утреннего транспортного коллапсаКомментарии23
Доска позора: В Волгограде дорогу по улице Хользунова латают каждый годКомментарии22
Мусор, свет и автобусы: открытие спортивной площадки в Волгограде перетекло в разговор о наболевшемКомментарии22
В Волгограде пенсионерка "исцелилась" после посещения приемной президентаКомментарии22
Заведующая детским садом под Волгоградом может стать фигурантом уголовного дела после обращения к президентуКомментарии21
В Волгограде обещали наказать виновных в попытке закопать мешки с мусором в лесопаркеКомментарии21

Самые читаемые новости

«Взгляд с Высоты»: Утопающий в свалках Волгоград подает сигнал «SOS»Комментарии55
Просмотров: 26853
Первый матч на "Волгоград Арене" завершился победой "Ротора-Волгограда" над "Лучом-Энергией" - 4:2
Просмотров: 19826
«Высота 102 ТВ»: Волгоградская область открыла блестящие мусорные перспективы для кандидатов на роль регоператораКомментарии3
Просмотров: 18017
На Волгоград надвигаются концессии «мусороснабжения»Комментарии36
Просмотров: 11364
День рождения Ленина в Волгограде отметили цыганские бароныКомментарии20
Просмотров: 8998
Гости «Удачного феста» слушали Цой и получали подарки
Просмотров: 7042
Суд вынес решение по делу о «захвате» земли аэродрома под Волгоградом
Просмотров: 5220
Перед матчем на «Волгоград Арене» непонятливые водители сами себя наказали
Просмотров: 5009
Незаконно построенные многоэтажки в Волгограде в ожидании бульдозера
Просмотров: 4975
Заявка участника конкурса на роль регоператора в сфере ТКО в Волгоградской области вызвала вопросы у конкурентаКомментарии15
Просмотров: 4157

Рекомендуемые к прочтению новости

«Взгляд с Высоты»: Утопающий в свалках Волгоград подает сигнал «SOS»Комментарии55
Рекомендации: +25 / 12-
Суд вынес решение по делу о «захвате» земли аэродрома под Волгоградом
Рекомендации: +25 / 3-
В Волгограде обвиняемый в жестоком убийстве двух девушек слушал показания свидетелей не поднимая глазКомментарии10
Рекомендации: +23 / 2-
В Волгограде руководитель компании «Чистый Город» Полина Вергун опасается провокаций в отношении своей семьиКомментарии2
Рекомендации: +23 / 14-
«МегаФон» возвращает деньги при оплате виртуальной картой
Рекомендации: +21 / 1-
В Волгограде пенсионерка "исцелилась" после посещения приемной президентаКомментарии22
Рекомендации: +21 / 6-
В канун Дня Победы в Волгограде сыграют в футбол молодежные сборные России и ГерманииКомментарии12
Рекомендации: +21 / 1-
Квартиру жителей Волгограда 4 года заливает водой с крышиКомментарии12
Рекомендации: +21 / 2-
Волгоградская область снизила госдолгКомментарии17
Рекомендации: +21 / 1-
«Ростелеком»: пополнили счет — получили подарок
Рекомендации: +20 / 1-