ГДЮЦ в Волгограде взят под охрану Росгвардии

Городской билетный центр FIFA, который открылся несколько дней назад в здании детско-юношеского центра на улице Краснознаменской в Волгограде, взят под охрану войсками национальной гвардии Российской Федерации. Как сообщает ИА "Высота 102", согласно внесенным изменениям в постановление городской администрации "Об утверждении перечня мест массового пребывания людей, расположенных на территории Волгограда", объект включен в перечень массового пребывания людей, к которым предъявляются определенные требования к антитеррористической защищенности, предусматривающие обязательную охрану войсками Росгвардии. В данный список внесен также Центральный парк (ООО "Парк" в Центральном районе Волгограда).

Из перечня этим же документом исключены гостиница "Вавилон", бизнес-центр "Diamond building", несколько религиозных организаций и шесть гостинично-ресторанных комплексов - "Дворик", "Лукоморье", "Старый Карс", "Спорт-отель", "Эдем" и "Hostel&Spa". Кроме того, больше не будут под охраной Росгвардии комитет экономического развития администрации Волгограда и городской комитет по рекламе, ликвидированный в конце 2017 года.



