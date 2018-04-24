Впервые администрацией Волгоградской области заключено соглашение об информационном взаимодействии в сфере перевозок пассажиров и багажа с одним из крупнейших агрегаторов легкового такси ООО «Яндекс.Такси». Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, в рамках соглашения стороны договорились об обмене информацией о выданных разрешениях на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории области, а также о действующих тарифах на услуги. Яндекс.Такси обязуется прекращать доступ перевозчика к сервису при отсутствии у него разрешения на автомобиль.

Данные меры позволят пресекать деятельность нелегальных перевозчиков, повышать качество предоставляемых услуг такси. В целом, реализация соглашения позволит создать благоприятные условия для добропорядочных перевозчиков. Как сообщили в профильном комитете, ведомство готово к заключению подобных соглашений с другими компаниями.



