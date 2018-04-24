О столетней истории волгоградской службы «Скорой помощи» сняли фильм

Сайт Волгоградского городского телеканала «МТВ». 24.04.2018

Сегодня ровно 100 лет, как в Царицыне была образована бесплатная медицинская помощь. Началась история службы «скорой», когда исполнительный комитет городского совета депутатов принял постановление об организации бесплатной медицинской помощи на улицах города силами двух фельдшерских бригад при 1-й городской больнице. Вызовы на дому фельдшеры тогда не обслуживали. Помощь оказывали только пострадавшим на улицах Царицына, в основном при травмах и только в нерабочее время: с 9 утра до 9 вечера. Уже в 1970 году в Волгограде была создана единая Станция скорой помощи. Был введен единый телефонный индекс 03 и образована единая диспетчерская служба.

Телеканал «МТВ» к столетию со дня образования «Скорой помощи» в Царицыне подготовил документальный фильм «Во имя жизни», в котором собраны уникальные кадры первых повозок царицынской «неотложки», фотографии первых медиков, которые обслуживали город век назад, и показаны современные возможности бригад. Фильм выйдет в эфир в субботу, 28 апреля, в 18.30.



