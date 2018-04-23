В Волгограде у Вечного огня развернули 10-метровую георгиевскую ленту





Сегодня в Волгограде, как и в других городах страны, стартовала всероссийская акция Георгиевская ленточка, сообщает ИА “Высота 102”. Символическую ленту длиной в десять метров вынесли к Вечному огню, где в одном строю стояли дети Сталинграда, волонтеры, учащиеся школ и студенты колледжей и училищ. На церемонии присутствовали и ветераны, представители городских и региональных властей, а также правоохранительных органов.

Для многих молодых волгоградцев черно-оранжевая лента - это символ памяти о бабушках и дедушках, дедах и прадедах, воевавших на фронтах Великой Отечественной и отдавших свои жизни за жизнь потомков.

“Для меня георгиевская ленточка - это не только символ победы в Великой Отечественной, но и символ сопричастности поколений. Наверное, у всех, кто пришел сегодня, воевал кто-то из членов семей. Многие ребята не застали их в живых и “Георгиевская ленточка” - это возможность хотя бы мысленно прикоснуться к событиям тех страшных лет, пообщавшись с живыми ветеранами, понять, через что прошли их близкие”, - отмечает координатор регионального развития волгоградского отделения “Волонтеров Победы”, будущий учитель истории Анатолий Рощин. Акция, по словам молодого человека, это и хороший способ привлечь школьников и студентов к добровольческому движению. Так, сейчас идет набор волонтеров, которые будут помогать в проведении парада и акции “Бессмертный полк” 9 мая в Волгограде.

Вспоминают о страшных днях войны, о погибших близких и дети военного Сталинграда. Они общаются со школьниками и студентами, рассказывают о том, что видели и пережили. “Я каждый год прихожу на эту акцию, когда ребята вручают нам ленточки - символы Победы, для нас это праздник, они молодцы. Ведь наше поколение уходит, а они остаются, и будут защищать и беречь нашу родину ”, - говорит председатель комитета Центрального района организации “Дети военного Сталинграда” Зинаида Петровна Андреева.

Отметим, что впервые акция “Георгиевская ленточка” прошла в 2005 году - в 60-ю годовщину Победы. С тех пор во всем мире раздали более 100 миллионов ленточек - символов победы над фашизмом. В этом году до 9 мая в Волгоградской области волонтеры раздадут более 10 тысяч ленточек.



