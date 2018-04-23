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Расследования
 24.04.2018 11:19(Обновлено: 24.04.2018 11:57)

В Волгоград этапируют подозреваемого по делу о сбыте крупной партии долларов США

Подозреваемого в сбыте крупной партии фальшивых долларов США, которому удавалось скрываться от правосудия 15 лет, задержали и этапируют в Волгоград. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, фигуранта дела, которому сегодня 56 лет, задержали на территории Алтайского края. Мужчина долгое время находился в федеральном розыске. По данным оперативников, в 2003 году он вместе со своими знакомыми привез и сбыл на территории Волгограда 358 поддельных 100-долларовых купюр США. Соучастники преступления были задержаны и осуждены, а мужчина скрылся от органов правопорядка. Сообщается, что производство по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 186 УК РФ – "Хранение, перевозка и сбыт поддельных денег, совершенные организованной группой" и приостановленному производством за розыском обвиняемого, в настоящее время возобновлено. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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Газетный киоск 24.04.2018 12:09

Сайт Волгоградского городского телеканала «МТВ». 24.04.2018 Сегодня ровно 100 лет, как в Царицыне была образована бесплатная медицинская помощь. Началась история службы «скорой», когда исполнительный комитет городского совета депутатов принял постановление об организации бесплатной медицинской помощи на улицах города силами двух фельдшерских бригад при 1-й городской больнице. Вызовы на дому фельдшеры тогда не обслуживали. Помощь оказывали только пострадавшим на улицах Царицына, в основном при травмах и только в нерабочее время: с 9 утра до 9 вечера. Уже в 1970 году в Волгограде была создана единая Станция скорой помощи. Был введен единый телефонный индекс 03 и образована единая диспетчерская служба.  Телеканал «МТВ»...
Прочитана: 53 раз
Спорт 24.04.2018 12:08

Юные ушуисты из Волгограда завоевали шесть медалей на всероссийском чемпионате-первенстве в Москве Шесть медалей с завершившегося сегодня в столице чемпионата-первенства России по ушу-саньда  привезут домой юные волгоградские спортсмены. Об этом “Высота 102” рассказал один из наставников волгоградской команды Александр Кравченко. Состязания проходили с 19 по 24 апреля в Москве. В них приняли участие более 300 ушуистов. Среди волгоградцев особо отличились шестеро спортсменов. Так, первое место в своей категории завоевала 14-летняя Алёна Глазкова. На серебряный пьедестал  поднялся 17 -летний Степан Бондаренко. Бронзовые медали получили: Егор Вдовенко (14 лет), Пётр Иванов (17 лет), а также Анна Чуклеева и Мариям Гамбарчаева, они выступали в возрастной категории 19+.  Тренеры команды - Александр Кравченко и...
Прочитана: 51 раз
Общество 24.04.2018 12:08

Впервые администрацией Волгоградской области заключено соглашение об информационном взаимодействии в сфере перевозок пассажиров и багажа с одним из крупнейших агрегаторов легкового такси ООО «Яндекс.Такси». Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, в рамках соглашения стороны договорились об обмене информацией о выданных разрешениях на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории области, а также о действующих тарифах на услуги.  Яндекс.Такси обязуется прекращать доступ перевозчика к сервису при отсутствии у него разрешения на автомобиль. Данные меры позволят пресекать деятельность нелегальных перевозчиков, повышать качество предоставляемых услуг такси. В целом, реализация соглашения позволит создать благоприятные условия для добропорядочных...
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От Сталинграда - до Великой Победы 24.04.2018 11:47

В Волгограде у Вечного огня развернули 10-метровую георгиевскую ленту Сегодня в Волгограде, как и в других городах страны, стартовала всероссийская акция Георгиевская ленточка, сообщает ИА “Высота 102”. Символическую ленту длиной в десять метров вынесли к Вечному огню, где в одном строю стояли дети Сталинграда, волонтеры, учащиеся школ и студенты колледжей и училищ. На церемонии присутствовали и ветераны, представители городских и региональных властей, а также  правоохранительных органов. Для многих молодых волгоградцев черно-оранжевая лента - это символ памяти о бабушках и дедушках, дедах и прадедах, воевавших на фронтах Великой Отечественной и  отдавших свои жизни за жизнь потомков.  “Для  меня георгиевская ленточка - это не только символ победы в Великой...
Прочитана: 262 раз
Борьба с коррупцией 24.04.2018 11:04

Волгоградский областной суд изменил приговор Камышинского городского суда от 22 февраля 2018 года в отношении бывшего начальника юридического отдела администрации Камышинского муниципального района Ирины Трахимович. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такое решение было принято с учетом позиции надзорного органа. Приговором суда первой инстанции Трахимович была признан виновной в получении взятки за незаконные действия с использованием служебного положения (ч.3 ст.290 УК РФ) и осуждена к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также судом ей был назначен штраф в размере 500 тыс.рублей и запрещено занимать должности в органах местного самоуправления, связанные...
Прочитана: 784 раз
Политика 24.04.2018 10:58

Депутаты Волгоградской облдумы рискуют запутаться во времени Целых четырех проекта изменений в федеральный закон об исчислении времени рассмотрят завтра, 25 апреля, на заседании депутаты Волгоградской облдумы. Как сообщает ИА «Высота 102», по сути, народные избранники намереваются принять только один из них, разработанный по итогам референдума. Предполагается, что сам перевод стрелок часов состоится в ночь на 28 октября текущего года. Авторами одностраничного документа значится группа из 16 депутатов. Законодательная инициатива предусматривает переход региона из второй часовой зоны в третью – на час вперед от московского времени. Данный вопрос стоит в повестке 20-ым по счету. Если его примут, а, по...
Прочитана: 1757 раз
Общество 24.04.2018 10:18

Проект изменений в правила землепользования и застройки города-героя Волгограда, подготовленный в городской думе, предусматривает появление в областном центре новой территории под погост. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект решения городского представительного органа, речь идет о переводе почти 400 тысяч квадратных метров земли в районе улицы Неждановой, где находится новое кладбище Ворошиловского района, из зоны лесопарков в зону кладбищ и крематориев. Публичные слушания по данному вопросу прошли еще осенью прошлого года, где было получено одобрение участвующих в этом мероприятии горожан. 
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От Сталинграда - до Великой Победы 24.04.2018 08:19

В преддверии Дня Победы Интерактивный музей "Россия - Моя история"  предлагает жителям Волгограда и Волгоградской области, чьи родственники участвовали в Великой Отечественной войне, обратиться к семейным реликвиям - фронтовым фотографиям тех, кто ковал общую Победу в грозные сороковые. Музей принимает от волгоградцев и гостей нашего города портреты воинов-победителей с краткой информацией о человеке. Фотографии будут транслироваться на светодиодном экране Исторического парка в День Победы 9 мая 2018 года, сообщает ИА «Высота 102».  Изображения предоставляются единой картинкой, содержащей портрет участника Великой Отечественной войны (фото 40-х годов), ФИО, годы жизни, звание, род войск. Фотографии и информационные материалы можно направлять по 4 мая...
Прочитана: 1279 раз
Экология 24.04.2018 06:48

"Доска позора": Дорогу к школе в Волгограде завалили мусором Жители улицы Качалова в Краснооктябрьском районе Волгограда пытаются найти ответственных за мусорную свалку по улице Качалова, которая перекрыла  тротуар к школе № 32. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, рядом находится пожарная часть, но даже ее сотрудники «не замечают» этого кошмара.   Примечательно, что свалка растет день ото дня, коммунальные службы бездействуют, а мимо этих залежей мусора ежедневно дети ходят в школу,...
Прочитана: 2031 раз
Культура 24.04.2018 05:08

Усадьбу царицынского купца Лапшина в Волгограде не дадут похоронить окончательно Бывшей усадьбе одного из самых известных граждан Царицына конца XIX – начала XX века - мецената, купца, благотворителя,  основателя крупнейшей пароходной  компании,  городского  головы  Евгения Федоровича Лапшина – намерены определить охранные зоны на станции Горная Поляна. По информации  комитета государственной охраны объектов культурного наследия  региона, размещенной на официальном сайте,  - сообщает ИА «Высота 102», -  «до настоящего времени эти зоны не определены, что делает возможным осуществление на прилегающей территории хозяйственной деятельности, способной нанести вред объекту культурного наследия, а также проведение строительных и иных работ, способных исказить визуальное восприятие данного памятника».  ...
Прочитана: 2070 раз
Общество 23.04.2018 20:30

День рождения Ленина в Волгограде отметили цыганские бароны Судя по всему, Сталинградский обком КПРФ проигнорировал день рождения своего вождя – Владимира Ленина, которому  22 апреля исполнилось бы 148 лет. Во всяком случае, как сообщает ИА «Высота 102»,  на официальном сайте местного обкома нет ни одной информации о мероприятиях в регионе, посвященных этой дате, чего раньше никогда не было. Похоже, что за волгоградских коммунистов пришлось «отдуваться» лидеру Геннадию Зюганову:  на сайте размещена его статья под заголовком «Ленин остается с нами!». Это – все.  Вместе с тем, в отдельно взятом районе города, Советском,  коммунисты района и сочувствующие – более 20 человек - пришли к памятнику Ленину, чтобы возложить...
Прочитана: 10658 раз
Газетный киоск 23.04.2018 20:23

Мутко: вход на финал Кубка России по футболу в Волгограде могут сделать бесплатным МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) может сделать бесплатным вход на финал Кубка страны между курским "Авангардом" и "Тосно". Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко. Финальная встреча Кубка России пройдет на "Волгоград- Арене" 9 мая. В полуфинале клуб из Ленинградской области победил в серии пенальти московский "Спартак", а "Авангард" - ярославский "Шинник". "Народный финал. Он говорит о том, что у каждого есть возможность на победу, пример Курска - об этом. Будем организовывать матч на высшем уровне. Возможно, сделаем его открытым, вход может быть бесплатным, пригласим всех...
Прочитана: 2030 раз
Аналитика 23.04.2018 20:02

Смотрите сегодня в программе: разрешилась интрига с претендентами на статус регионального оператора сферы обращения с отходами в Волгоградской области. Последнее слово: профессор волгоградского ВУЗа, обвиняемый в получении крупной взятки, попросил об оправдательном приговоре. Стоп, снято : в Волгограде завершились съемки сцен с участием местных жителей для многоквартирного фильма именитого режиссера. Круто, шикарно и атмосферно: любители футбола делятся впечатлениями от субботнего похода на «Волгоград Арену». Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в...
Прочитана: 23507 раз
Экология 23.04.2018 18:33

Юристы ГК «Чистый город» провели экспресс-анализ конкурсной документации компании-конкурента, претендующей на роль регионального оператора в сфере обращения с отходами, и нашли там ряд несоответствий. Как сообщили ИА «Высота 102» в группе компаний, в числе основных – предоставленная банковская гарантия, не соответствующая обязательным требованиям конкурсной документации (не соответствует пп.5, пп.7, пп.8., пп.10-12). Второе – отсутствие  решения об одобрении крупной сделки в части предоставления обеспечения исполнения обязательств, чем нарушены требования действующего законодательства и конкурсной документации, считают в компании. Кроме того, не предоставлены документы о назначении директора, указанные в ЕГРЮЛ. Так, согласно выписке ЕГРЮЛ директор ООО «Управление отходами Волгоград» назначен на должность 07.05.2014. Однако...
Прочитана: 4574 раз
Расследования 23.04.2018 18:14

К 14 годам колонии строгого режима и ограничению свободы на 1 год 10 месяцев приговорил суд Марка Нарцева, признанного виновным в убийстве военнослужащего. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Дзержинский районный суд также признал его виновным  в незаконном обороте оружия, побеге из-под стражи, угоне автомобиля и краже.  Напомним, Нарцев весной прошлого года  расстался со своей 17-летней подругой, Но узнав, что она нашла другого, пытался поссорить пару. Попытка закончилась провалом. Тогда Нарев с двумя знакомыми  под надуманным предлогом назначил своему 22-летнему сопернику встречу в лесопосадке рядом с домами по улице Космонавтов  в Дзержинском районе. Оказавшись...
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24 апреля 12:09
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Держи карман шире-2017: депутаты Волгоградской областной думы обнародовали свои нескромные доходыКомментарии36
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Первый матч на "Волгоград Арене" завершился победой "Ротора-Волгограда" над "Лучом-Энергией" - 4:2
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«МегаФон» возвращает деньги при оплате виртуальной картой
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В канун Дня Победы в Волгограде сыграют в футбол молодежные сборные России и ГерманииКомментарии12
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Квартиру жителей Волгограда 4 года заливает водой с крышиКомментарии12
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Волгоградская область снизила госдолгКомментарии17
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