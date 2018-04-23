Депутаты Волгоградской облдумы рискуют запутаться во времени





Целых четырех проекта изменений в федеральный закон об исчислении времени рассмотрят завтра, 25 апреля, на заседании депутаты Волгоградской облдумы. Как сообщает ИА «Высота 102», по сути, народные избранники намереваются принять только один из них, разработанный по итогам референдума. Предполагается, что сам перевод стрелок часов состоится в ночь на 28 октября текущего года. Авторами одностраничного документа значится группа из 16 депутатов. Законодательная инициатива предусматривает переход региона из второй часовой зоны в третью – на час вперед от московского времени. Данный вопрос стоит в повестке 20-ым по счету. Если его примут, а, по идее, так оно и должно случиться, то обсуждение последующих трех, которые предусматривают аналогичные изменения, теряет всякий смысл. Однако как пояснили информагентству в регпарламенте, не рассмотреть прочие законодательные инициативы депутаты просто не имеют право – не по этическим, а по регламентным причинам.

Напомним, с 2015 по 2017 годы в период активной дискуссии на тему необходимости перевода стрелок часов в облдуму внесли сразу три проекта о переходе Волгоградской области в третью часовую зону. Ввиду того, что согласия среди депутатского корпуса, да и среди общественности по этому вопросу долгое время не было, эти проекты так и не были рассмотрены думцами по существу. Данное обстоятельство обижало авторов документов, которые неоднократно настаивали на включении своих инициатив в повестку дня заседаний. Так, один документ продвигал нардеп Алексей Михеев, другой – лоббировала группа парламентариев, в числе которых члены фракции КПРФ, автором третьего явился и вовсе депутат Госдумы Николай Арефьев. Не обидятся ли данные «слуги народа» в очередной раз на то, что их проекты были внесены раньше, но подлежат отклонению, и лавры славы достанутся другим коллегам – станет известно завтра.