В Волгограде лесопарки уступают место кладбищам

Судя по всему, Сталинградский обком КПРФ проигнорировал день рождения своего вождя – Владимира Ленина, которому 22 апреля исполнилось бы 148 лет. Во всяком случае, как сообщает ИА «Высота 102», на официальном сайте местного обкома нет ни одной информации о мероприятиях в регионе, посвященных этой дате, чего раньше никогда не было. Похоже, что за волгоградских коммунистов пришлось «отдуваться» лидеру Геннадию Зюганову: на сайте размещена его статья под заголовком «Ленин остается с нами!». Это – все. Вместе с тем, в отдельно взятом районе города, Советском, коммунисты района и сочувствующие – более 20 человек - пришли к памятнику Ленину, чтобы возложить...