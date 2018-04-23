



МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) может сделать бесплатным вход на финал Кубка страны между курским "Авангардом" и "Тосно". Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Финальная встреча Кубка России пройдет на "Волгоград- Арене" 9 мая. В полуфинале клуб из Ленинградской области победил в серии пенальти московский "Спартак", а "Авангард" - ярославский "Шинник".

"Народный финал. Он говорит о том, что у каждого есть возможность на победу, пример Курска - об этом. Будем организовывать матч на высшем уровне. Возможно, сделаем его открытым, вход может быть бесплатным, пригласим всех жителей Волгограда", - заявил Мутко по итогам семинара- совещания по вопросам подготовки городов и приему национальных сборных, которые выступят на ЧМ-2018.



