|Газетный киоск
|23.04.2018 20:23
Мутко: вход на финал Кубка России по футболу в Волгограде могут сделать бесплатным
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) может сделать бесплатным вход на финал Кубка страны между курским "Авангардом" и "Тосно". Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Финальная встреча Кубка России пройдет на "Волгоград- Арене" 9 мая. В полуфинале клуб из Ленинградской области победил в серии пенальти московский "Спартак", а "Авангард" - ярославский "Шинник".
"Народный финал. Он говорит о том, что у каждого есть возможность на победу, пример Курска - об этом. Будем организовывать матч на высшем уровне. Возможно, сделаем его открытым, вход может быть бесплатным, пригласим всех жителей Волгограда", - заявил Мутко по итогам семинара- совещания по вопросам подготовки городов и приему национальных сборных, которые выступят на ЧМ-2018.
В Волгограде руководитель компании «Чистый Город» Полина Вергун опасается провокаций в отношении своей семьи
«Взгляд с Высоты»: Утопающий в свалках Волгоград подает сигнал «SOS»
Первый матч на "Волгоград Арене" завершился победой "Ротора-Волгограда" над "Лучом-Энергией" - 4:2
Председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун в Фейсбуке сделала резкое откровенное заявление. Как сообщает ИА «Высота 102» со...
Смотрите в программе: ТОП самых жутких свалок Волгограда и рейтинг самых отчаянных УК и фирм по вывозу мусора, по вине...
Первый матч на новом стадионе "Волгоград Арена" завершился победой “Ротора-Волгограда” над владивостокской командой “Луч-Энергия”, сообщает ИА “Высота 102”....
|Общество
|23.04.2018 20:30
Судя по всему, Сталинградский обком КПРФ проигнорировал день рождения своего вождя – Владимира Ленина, которому 22 апреля исполнилось бы 148 лет. Во всяком случае, как сообщает ИА «Высота 102», на официальном сайте местного обкома нет ни одной информации о мероприятиях в регионе, посвященных этой дате, чего раньше никогда не было. Похоже, что за волгоградских коммунистов пришлось «отдуваться» лидеру Геннадию Зюганову: на сайте размещена его статья под заголовком «Ленин всегда с нами!». Это – все. Вместе с тем, в отдельно взятом районе города, Советском, коммунисты района и сочувствующие – более 20 человек - пришли к памятнику Ленину, чтобы возложить...
Прочитана: 3428 раз
|Аналитика
|23.04.2018 20:02
«Высота 102 ТВ»: Волгоградская область открыла блестящие мусорные перспективы для кандидатов на роль регоператора
Смотрите сегодня в программе: разрешилась интрига с претендентами на статус регионального оператора сферы обращения с отходами в Волгоградской области. Последнее слово: профессор волгоградского ВУЗа, обвиняемый в получении крупной взятки, попросил об оправдательном приговоре. Стоп, снято : в Волгограде завершились съемки сцен с участием местных жителей для многоквартирного фильма именитого режиссера. Круто, шикарно и атмосферно: любители футбола делятся впечатлениями от субботнего похода на «Волгоград Арену». Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в...
Прочитана: 4593 раз
|Экология
|23.04.2018 18:33
Заявка участника конкурса на роль регоператора в сфере ТКО в Волгоградской области вызвала вопросы у конкурента
Юристы ГК «Чистый город» провели экспресс-анализ конкурсной документации компании-конкурента, претендующей на роль регионального оператора в сфере обращения с отходами, и нашли там ряд несоответствий. Как сообщили ИА «Высота 102» в группе компаний, в числе основных – предоставленная банковская гарантия, не соответствующая обязательным требованиям конкурсной документации (не соответствует пп.5, пп.7, пп.8., пп.10-12). Второе – отсутствие решения об одобрении крупной сделки в части предоставления обеспечения исполнения обязательств, чем нарушены требования действующего законодательства и конкурсной документации, считают в компании. Кроме того, не предоставлены документы о назначении директора, указанные в ЕГРЮЛ. Так, согласно выписке ЕГРЮЛ директор ООО «Управление отходами Волгоград» назначен на должность 07.05.2014. Однако...
Прочитана: 2964 раз
|Расследования
|23.04.2018 18:14 (Обновлено: 23.04.2018 18:20)
К 14 годам колонии строгого режима и ограничению свободы на 1 год 10 месяцев приговорил суд Марка Нарцева, признанного виновным в убийстве военнослужащего. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Дзержинский районный суд также признал его виновным в незаконном обороте оружия, побеге из-под стражи, угоне автомобиля и краже. Напомним, Нарцев весной прошлого года расстался со своей 17-летней подругой, Но узнав, что она нашла другого, пытался поссорить пару. Попытка закончилась провалом. Тогда Нарев с двумя знакомыми под надуманным предлогом назначил своему 22-летнему сопернику встречу в лесопосадке рядом с домами по улице Космонавтов в Дзержинском районе. Оказавшись...
Прочитана: 1053 раз
|Экология
|23.04.2018 18:04
Две компании будут бороться за звание регионального оператора в сфере обращения с отходами в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня в комитете ЖКХ и ТЭК Волгоградской области состоялась процедура вскрытия увесистых конвертов с заявками участников - ООО "Спецпроект" (входит в ГК "Чистый город") и ООО "Управление отходами Волгоград" (имеет отношение к компаниям "Концессии водоснабжения" и "Концессии теплоснабжения"). Конверты вскрывались в порядке их подачи на конкурс. За этой процедурой тщательно наблюдали члены конкурсной комиссии и сами участники вели фото- и видеосъемку. Самой внушительной по размеру - 1391 лист - оказалась заявка под №1 от "Спецпроекта"....
Прочитана: 889 раз
|Расследования
|23.04.2018 17:59
Потерпевшего по громкому делу волгоградского кикбоксера проверят на причастность к поджогу и мошенничеству
Волгоградскому бизнесмену Алексею Мошнякову удалось добиться возобновления расследования двух уголовных дел, связанных с мошенничеством с 3,6 миллионами рублей и поджогом автомобиля «Лексус», принадлежащим предпринимателю. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ответ начальника ГУ МВД по Волгоградской области Александра Кравченко, расследовать приостановленные ранее дела будут в отделе полиции №8. Даны указания о "производстве необходимых следственных действий и мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе – установление причастности к совершенным преступлениям Сергея Родионова". Сергей Родионов, напомним, в настоящее время вместе со своим товарищем, неоднократно ранее судимым Константином Братиште, проходит потерпевшим по...
Прочитана: 1591 раз
|Общество
|23.04.2018 17:53
Отряд добровольного волонтерского движения КАУСТИКа высадил два десятка молодых саженцев можжевельника и биоты восточной в живописном уголке отдыха красноармейцев и гостей нашего города – на Севастопольской набережной. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, эта очередная добровольная акция волонтеров-химиков в деле благоустройства родного Красноармейского района. В копилке добрых дел добровольцев КАУСТИКа: уборка и озеленение улиц, помощь сотрудникам контактного зоопарка, что находится здесь же в самом южном районе города, участие в благотворительных акциях. Координатором «Волонтерского движения «КАУСТИКа» является молодой специалист предприятия Олеся Григорьева. «Наше движение объединяет работников разных профессий независимо от их возраста. Участие добровольное и...
Прочитана: 318 раз
|Политика
|23.04.2018 17:40
Сегодня, по уже сложившейся традиции, в канун первомайских праздников губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил Дагестан и встретился с сотрудниками волгоградского ГУВД, прикомандированными в республику. Затем состоялась его встреча с врио главы республики Владимиром Васильевым. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в беседе приняли участие начальник Главного управления МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко и представители силовых структур Дагестана. Обсуждались вопросы сотрудничества и взаимодействия в сфере безопасности, выстраивание социально-экономического сотрудничества. ...
Прочитана: 2927 раз
|Экология
|23.04.2018 17:33
Общественная палата Волгоградской области решила запустить серию круглых столов, чтобы «выработать актуальные предложения для внесения изменений в территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами». Об этом говорится на сайте этой общественной организации, сообщает ИА «Высота 102». Так, к примеру, в заседании первого круглого стола приняли участие руководство Калачевского и Светлоярского муниципальных районов, представители координационных советов ТОС, а также сотрудники комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. О сути новой схемы рассказал заместитель начальника отдела организации работы в сфере обращения с отходами комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Дмитрий Невский. По его словам, она...
Прочитана: 505 раз
|Расследования
|23.04.2018 16:15
Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества с муниципальным жильем. Как сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в октябре минувшего года на 77-летнюю пенсионерку было зарегистрировано право собственности на трехкомнатную квартиру, которая до этого была городской собственностью. Но, как показала проверка, проведенная надзорным ведомством, новоиспеченная “хозяйка” жилья умерла еще в 2016 году. А ее паспорт злоумышленники использовали для подачи документов в МФЦ. По иску прокуратуры суд признал договор приватизации недействительным.
Прочитана: 799 раз
|Расследования
|23.04.2018 15:39
Возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью новорожденной девочки. Об этом ИА “Высота 102” сообщила и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева. Напомним, тело ребенка нашли сегодня в мусоропроводе жилого дома на проспекте Героев Сталинграда в Красноармейском районе. Оно было упаковано в пакет. По предварительным данным, новорожденная была задушена. Сейчас следователи СК и полицейские оперативники проводят поквартирные обходы, направленные на установление личности матери.
Прочитана: 1908 раз
|Общество
|23.04.2018 15:27
В многофункциональных центрах Краснооктябрьского и Центрального районов города на этой неделе жители домов, расположенных рядом в радиусе 1,5 километра от стадиона «Волгоград Арена» («последняя миля»), могут подать заявление на получение пропуска для своего транспорта. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, за аналогичным разрешением на въезд в зону аккредитованным перевозчикам и коммунальным службам следует обращаться в департамент городского хозяйства городской мэрии, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – в районные администрации. Территория, прилегающая к стадиону «Волгоград Арена», станет пешеходной в дни проведения игр чемпионата мира по FIFA 2018 для обеспечения безопасности и удобства волгоградцев и гостей...
Прочитана: 1355 раз
|Здравоохранение
|23.04.2018 15:27
На главном событии года для руководителей здравоохранения - международной конференции «Оргздрав -2018», прошедшей в Москве, Волгоградская область отмечена как регион, занявший третье место в рейтинге эффективности здравоохранения среди субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, рейтинг был составлен экспертами Высшей школы организации и управления здравоохранением с применением модернизированной методики оценки эффективности медицины в развитых странах. Наивысший бал получали регионы, которые достигли максимальных значений ожидаемой продолжительности жизни с учетом валового регионального продукта и финансирования отрасли из бюджета субъекта. ...
Прочитана: 861 раз
|Экология
|23.04.2018 15:21
Сегодня в 10 утра завершился прием заявок на участие в конкурсе по выбору регионального оператора в сфере обращения с отходами. По имеющейся информации «Высоты 102», заявки подали два претендента. Как сообщает ИА со ссылкой на сайт госзаказов, уже к концу месяца станет известно имя победителя конкурса. Но чем ближе час «икс», тем выше напряжение, которое царит среди тех, кто имеет виды на получение статуса регионального оператора. Впрочем, не будем поддаваться «мусорной лихорадке», а попробуем спокойно проанализировать ситуацию, которая сложилась в этой сфере задолго до того, когда, наконец, региональные власти созрели для того, чтобы навести...
Прочитана: 11537 раз
|Борьба с коррупцией
|23.04.2018 15:15
Гражданин Азербайджана задержан при попытке дать взятку полицейскому. Как рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в Волгограде 25-летний молодой человек торговал спортивной обувью и одеждой, в том числе и поддельной. Когда у него из магазина изъяли партию контрафакта, он решил избежать возбуждения уголовного дела при помощи взятки. Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Волгограду задержали коммерсанта в момент передачи 30 тысяч рублей. Как уточнила информагентству и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК Российской Федерации “Покушение на...
Прочитана: 1237 раз
23 апреля 20:30
23 апреля 20:23
Мутко: вход на финал Кубка России по футболу в Волгограде могут сделать бесплатным 4
23 апреля 20:02
23 апреля 18:33
23 апреля 18:04
23 апреля 17:59
23 апреля 17:33
23 апреля 15:39
23 апреля 15:27
23 апреля 15:21
23 апреля 15:15
23 апреля 14:23
23 апреля 13:19
23 апреля 11:30
23 апреля 11:22
23 апреля 10:41
23 апреля 10:34
Газетный киоск
23 апреля 20:23
Мутко: вход на финал Кубка России по футболу в Волгограде могут сделать бесплатным 4
22 апреля 06:35
17 апреля 08:23
10 апреля 17:50
5 апреля 14:59
4 апреля 04:18
20 марта 18:01
6 марта 10:33
5 марта 13:06
9 февраля 15:18
2 февраля 12:29
31 января 21:23
30 января 14:04
25 января 20:11
23 января 14:52
12 января 10:38
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 23 Апреля, Пн
Волгоград
Облачно, температура 8..10 С, давление 743..745 мм рт.ст., ветер Северо-Западный, 6 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
23 Апреля, Пн
|1 $
|61.3222 руб.
|1 €
|75.6532 руб.
|1 GBP
|86.1945 руб.
|1 CHF
|63.1017 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 19826
Просмотров: 11364
Просмотров: 7042
Губернатор объявил о готовности Волгограда к первому тестовому матчу на построенном к ЧМ-2018 стадионе3
Просмотров: 4453
Просмотров: 3949
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +24 / 12-
Рекомендации: +19 / 9-
Рекомендации: +18 / 12-
Рекомендации: +16 / 5-
Вверх кармашками-2017: депутаты Волгоградской облдумы удваивают доходы, покупают лодки и внедорожники42
Рекомендации: +16 / 5-
Рекомендации: +14 / 7-
Рекомендации: +14 / 7-
Рекомендации: +14 / 9-
Рекомендации: +14 / 2-