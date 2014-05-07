|Экология
|23.04.2018 18:33
Заявка участника конкурса на роль регоператора в сфере ТКО в Волгоградской области вызвала вопросы у конкурента
Юристы ГК «Чистый город» провели экспресс-анализ конкурсной документации компании-конкурента, претендующей на роль регионального оператора в сфере обращения с отходами, и нашли там ряд несоответствий. Как сообщили ИА «Высота 102» в группе компаний, в числе основных – предоставленная банковская гарантия, не соответствующая обязательным требованиям конкурсной документации (не соответствует пп.5, пп.7, пп.8., пп.10-12). Второе – отсутствие решения об одобрении крупной сделки в части предоставления обеспечения исполнения обязательств, чем нарушены требования действующего законодательства и конкурсной документации, считают в компании. Кроме того, не предоставлены документы о назначении директора, указанные в ЕГРЮЛ. Так, согласно выписке ЕГРЮЛ директор ООО «Управление отходами Волгоград» назначен на должность 07.05.2014. Однако в составе заявки представлено решение от 18.04.2017 о переизбрании директора.
Все это является основанием для отклонения участника от прохождения дальнейших этапов конкурса, считают в «Чистом городе».
Напомним, сегодня состоялась процедура вскрытия конвертов с заявками участников конкурса по выбору регионального оператора в сфере ТКО - ООО "Спецпроект" (входит в ГК "Чистый город") и ООО "Управление отходами Волгоград" (имеет отношение к компаниям "Концессии водоснабжения" и "Концессии теплоснабжения").
Сегодня были озвучены только основные параметры конкурсных предложений. Так, претенденты предоставили расчеты приведенной стоимости услуг регионального оператора. У ООО "Спецпроект" она составила 26,9 миллиарда рублей, а у ООО "Управление отходами Волгоград" - более 24 миллиардов. Поясним, что именно в такую сумму компании со своей стороны оценивают внедрение на территории Волгоградской области новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. От точности расчетов зависит, насколько слаженно будет работать выстроенная региональным оператором схема по "зачистке" Волгоградской области от многочисленных несанкционированных свалок и мусорных куч. Итоги конкурса будут подведены 1 мая. Организация-победитель будет отвечать за сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Волгоградской области, что позволит обеспечить комплексный подход к наведению порядка в этой сфере. Определение регионального оператора по обращению с ТКО является обязательным требованием федерального законодательства.
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|Расследования
|23.04.2018 18:14 (Обновлено: 23.04.2018 18:20)
К 14 годам колонии строгого режима и ограничению свободы на 1 год 10 месяцев приговорил суд Марка Нарцева, признанного виновным в убийстве военнослужащего. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Дзержинский районный суд также признал его виновным в незаконном обороте оружия, побеге из-под стражи, угоне автомобиля и краже. Напомним, Нарцев весной прошлого года расстался со своей 17-летней подругой, Но узнав, что она нашла другого, пытался поссорить пару. Попытка закончилась провалом. Тогда Нарев с двумя знакомыми под надуманным предлогом назначил своему 22-летнему сопернику встречу в лесопосадке рядом с домами по улице Космонавтов в Дзержинском районе. Оказавшись...
Прочитана: 494 раз
|Общество
|23.04.2018 18:10
Судя по всему, Сталинградский обком КПРФ проигнорировал день рождения своего вождя – Владимира Ленина, которому 22 апреля исполнилось бы 148 лет. Во всяком случае, как сообщает ИА «Высота 102», на официальном сайте местного обкома нет ни одной информации о мероприятиях в регионе, посвященных этой дате, чего раньше никогда не было. Похоже, что за волгоградских коммунистов пришлось «отдуваться» лидеру Геннадию Зюганову: на сайте размещена его статья под заголовком «Ленин всегда с нами!». Это – все. Вместе с тем, в отдельно взятом районе города, Советском, коммунисты района и сочувствующие – более 20 человек - пришли к памятнику Ленину, чтобы возложить...
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|Экология
|23.04.2018 18:04
Две компании будут бороться за звание регионального оператора в сфере обращения с отходами в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня в комитете ЖКХ и ТЭК Волгоградской области состоялась процедура вскрытия увесистых конвертов с заявками участников - ООО "Спецпроект" (входит в ГК "Чистый город") и ООО "Управление отходами Волгоград" (имеет отношение к компаниям "Концессии водоснабжения" и "Концессии теплоснабжения"). Конверты вскрывались в порядке их подачи на конкурс. За этой процедурой тщательно наблюдали члены конкурсной комиссии и сами участники вели фото- и видеосъемку. Самой внушительной по размеру - 1391 лист - оказалась заявка под №1 от "Спецпроекта"....
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|Расследования
|23.04.2018 17:59
Потерпевшего по громкому делу волгоградского кикбоксера проверят на причастность к поджогу и мошенничеству
Волгоградскому бизнесмену Алексею Мошнякову удалось добиться возобновления расследования двух уголовных дел, связанных с мошенничеством с 3,6 миллионами рублей и поджогом автомобиля «Лексус», принадлежащим предпринимателю. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ответ начальника ГУ МВД по Волгоградской области Александра Кравченко, расследовать приостановленные ранее дела будут в отделе полиции №8. Даны указания о "производстве необходимых следственных действий и мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе – установление причастности к совершенным преступлениям Сергея Родионова". Сергей Родионов, напомним, в настоящее время вместе со своим товарищем, неоднократно ранее судимым Константином Братиште, проходит потерпевшим по...
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|Общество
|23.04.2018 17:53
Отряд добровольного волонтерского движения КАУСТИКа высадил два десятка молодых саженцев можжевельника и биоты восточной в живописном уголке отдыха красноармейцев и гостей нашего города – на Севастопольской набережной. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, эта очередная добровольная акция волонтеров-химиков в деле благоустройства родного Красноармейского района. В копилке добрых дел добровольцев КАУСТИКа: уборка и озеленение улиц, помощь сотрудникам контактного зоопарка, что находится здесь же в самом южном районе города, участие в благотворительных акциях. Координатором «Волонтерского движения «КАУСТИКа» является молодой специалист предприятия Олеся Григорьева. «Наше движение объединяет работников разных профессий независимо от их возраста. Участие добровольное и...
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|Политика
|23.04.2018 17:40
Сегодня, по уже сложившейся традиции, в канун первомайских праздников губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил Дагестан и встретился с сотрудниками волгоградского ГУВД, прикомандированными в республику. Затем состоялась его встреча с врио главы республики Владимиром Васильевым. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в беседе приняли участие начальник Главного управления МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко и представители силовых структур Дагестана. Обсуждались вопросы сотрудничества и взаимодействия в сфере безопасности, выстраивание социально-экономического сотрудничества. ...
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|Экология
|23.04.2018 17:33
Общественная палата Волгоградской области решила запустить серию круглых столов, чтобы «выработать актуальные предложения для внесения изменений в территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами». Об этом говорится на сайте этой общественной организации, сообщает ИА «Высота 102». Так, к примеру, в заседании первого круглого стола приняли участие руководство Калачевского и Светлоярского муниципальных районов, представители координационных советов ТОС, а также сотрудники комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. О сути новой схемы рассказал заместитель начальника отдела организации работы в сфере обращения с отходами комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Дмитрий Невский. По его словам, она...
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|Расследования
|23.04.2018 16:15
Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества с муниципальным жильем. Как сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в октябре минувшего года на 77-летнюю пенсионерку было зарегистрировано право собственности на трехкомнатную квартиру, которая до этого была городской собственностью. Но, как показала проверка, проведенная надзорным ведомством, новоиспеченная “хозяйка” жилья умерла еще в 2016 году. А ее паспорт злоумышленники использовали для подачи документов в МФЦ. По иску прокуратуры суд признал договор приватизации недействительным.
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|Расследования
|23.04.2018 15:39
Возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью новорожденной девочки. Об этом ИА “Высота 102” сообщила и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева. Напомним, тело ребенка нашли сегодня в мусоропроводе жилого дома на проспекте Героев Сталинграда в Красноармейском районе. Оно было упаковано в пакет. По предварительным данным, новорожденная была задушена. Сейчас следователи СК и полицейские оперативники проводят поквартирные обходы, направленные на установление личности матери.
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|Общество
|23.04.2018 15:27
В многофункциональных центрах Краснооктябрьского и Центрального районов города на этой неделе жители домов, расположенных рядом в радиусе 1,5 километра от стадиона «Волгоград Арена» («последняя миля»), могут подать заявление на получение пропуска для своего транспорта. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, за аналогичным разрешением на въезд в зону аккредитованным перевозчикам и коммунальным службам следует обращаться в департамент городского хозяйства городской мэрии, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – в районные администрации. Территория, прилегающая к стадиону «Волгоград Арена», станет пешеходной в дни проведения игр чемпионата мира по FIFA 2018 для обеспечения безопасности и удобства волгоградцев и гостей...
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|Здравоохранение
|23.04.2018 15:27
На главном событии года для руководителей здравоохранения - международной конференции «Оргздрав -2018», прошедшей в Москве, Волгоградская область отмечена как регион, занявший третье место в рейтинге эффективности здравоохранения среди субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, рейтинг был составлен экспертами Высшей школы организации и управления здравоохранением с применением модернизированной методики оценки эффективности медицины в развитых странах. Наивысший бал получали регионы, которые достигли максимальных значений ожидаемой продолжительности жизни с учетом валового регионального продукта и финансирования отрасли из бюджета субъекта. ...
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|Борьба с коррупцией
|23.04.2018 15:15
Гражданин Азербайджана задержан при попытке дать взятку полицейскому. Как рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в Волгограде 25-летний молодой человек торговал спортивной обувью и одеждой, в том числе и поддельной. Когда у него из магазина изъяли партия контрафакта, он решил избежать возбуждения уголовного дела при помощи взятки. Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Волгограду задержали коммерсанта в момент передачи 30 тысяч рублей. Как уточнила информагентству и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК Российской Федерации “Покушение на...
Прочитана: 959 раз
|Экономика
|23.04.2018 15:13
Продолжается наведение порядка на объектах теплоснабжения Волгограда. Так, в рамках взаимодействия с подрядными организациями работы по благоустройству активно ведутся в Дзержинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ООО «Концессии теплоснабжения», на улице Толбухина и вблизи жилого дома № 38 на бульваре 30-летия Победы вывозится строительный мусор, оставшийся после прокладки тепловой сети. Одновременно рабочие облагораживают участок рядом с тепловой камерой на улице 51-й Гвардейской Дивизии. На улице Симонова, 26-27 и бульваре 30-летия Победы, 68–72 ведется подготовка к восстановлению асфальта. Работники энергорайонов тепловых сетей благоустраивают территорию около котельных и тепловых пунктов, с которой вывозится мусор, опиливаются деревья и кустарники, вырезается...
Прочитана: 666 раз
|Общество
|23.04.2018 14:40
В связи с нарушениями противопожарных норм в Советском районе Волгограда закрыты два торговых центра и ресторан. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры области, такое решение принял суд на основании иска прокурора района. До выполнения полученного предписания запрещена работа ТЦ «Советский» (пр.Университетский, 95 «Б») и «Зеленое кольцо» (ул.Электролесовская, 70Д), а также увеселительного заведения «Водолей» (пр.Университетский, 98Б). Проверку данных объектов ранее провели надзорный орган совместно с ГУ МЧС по региону. ...
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|Общество
|23.04.2018 14:23
Добиться восстановления работоспособности ливневой канализации на придомовой территории никак не могут жители дома №10 по улице Двинской, сообщает ИА «Высота 102». На сегодняшний день напротив дома образовалась зловонная лужа, потому что дождевая вода не может уйти в окончательно забитый канал. Такая картина наблюдается уже давно. Активисты совета многоквартирного дома неоднократно обращались в различные инстанции - писали письма главе администрации Центрального района Владимиру Матасову, тогда еще депутату гордумы Александру Мордвинцеву (сейчас он занял пост председателя КСП Волгограда), пытались найти понимание в управляющей организации «Жилкомсервис», звонили также в Горводоканал. Но оказалось, что решение вопроса прочистки «ливневки» не относится ни...
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23 апреля 18:33
Заявка участника конкурса на роль регоператора в сфере ТКО в Волгоградской области вызвала вопросы у конкурента 8
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