Юристы ГК «Чистый город» провели экспресс-анализ конкурсной документации компании-конкурента, претендующей на роль регионального оператора в сфере обращения с отходами, и нашли там ряд несоответствий. Как сообщили ИА «Высота 102» в группе компаний, в числе основных – предоставленная банковская гарантия, не соответствующая обязательным требованиям конкурсной документации (не соответствует пп.5, пп.7, пп.8., пп.10-12). Второе – отсутствие решения об одобрении крупной сделки в части предоставления обеспечения исполнения обязательств, чем нарушены требования действующего законодательства и конкурсной документации, считают в компании. Кроме того, не предоставлены документы о назначении директора, указанные в ЕГРЮЛ. Так, согласно выписке ЕГРЮЛ директор ООО «Управление отходами Волгоград» назначен на должность 07.05.2014. Однако в составе заявки представлено решение от 18.04.2017 о переизбрании директора.

Все это является основанием для отклонения участника от прохождения дальнейших этапов конкурса, считают в «Чистом городе».

Напомним, сегодня состоялась процедура вскрытия конвертов с заявками участников конкурса по выбору регионального оператора в сфере ТКО - ООО "Спецпроект" (входит в ГК "Чистый город") и ООО "Управление отходами Волгоград" (имеет отношение к компаниям "Концессии водоснабжения" и "Концессии теплоснабжения").

Сегодня были озвучены только основные параметры конкурсных предложений. Так, претенденты предоставили расчеты приведенной стоимости услуг регионального оператора. У ООО "Спецпроект" она составила 26,9 миллиарда рублей, а у ООО "Управление отходами Волгоград" - более 24 миллиардов. Поясним, что именно в такую сумму компании со своей стороны оценивают внедрение на территории Волгоградской области новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. От точности расчетов зависит, насколько слаженно будет работать выстроенная региональным оператором схема по "зачистке" Волгоградской области от многочисленных несанкционированных свалок и мусорных куч. Итоги конкурса будут подведены 1 мая. Организация-победитель будет отвечать за сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Волгоградской области, что позволит обеспечить комплексный подход к наведению порядка в этой сфере. Определение регионального оператора по обращению с ТКО является обязательным требованием федерального законодательства.



