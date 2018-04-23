К 14 годам колонии строгого режима и ограничению свободы на 1 год 10 месяцев приговорил суд Марка Нарцева, признанного виновным в убийстве военнослужащего. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Дзержинский районный суд также признал его виновным в незаконном обороте оружия, побеге из-под стражи, угоне автомобиля и краже.

Напомним, Нарцев весной прошлого года расстался со своей 17-летней подругой, Но узнав, что она нашла другого, пытался поссорить пару. Попытка закончилась провалом. Тогда Нарев с двумя знакомыми под надуманным предлогом назначил своему 22-летнему сопернику встречу в лесопосадке рядом с домами по улице Космонавтов в Дзержинском районе. Оказавшись один на один, он выстрелил из переделанного под стрельбу боевыми патронами сигнального пистолета в нового возлюбленного своей бывшей девушки. Раненый парень от боли встал на колени. Тогда Нарцев позвонил своим знакомым, которые находились неподалеку. Втроем они повалили парня на землю и Нарцев добил его несколькими ударами кирпича. Труп подельники спрятали в лесополосе в Городищенском районе. С телефона жертвы он назначил девушке встречу, куда пришел, переодевшись в военную форму убитого, с лицом скрытым противогазом. Он избил девушку и сбежал. После еще несколько дней переписывался с родными загубленного молодого человека. Но его мать почувствовала неладное и обратилась в полицию. Поиски вывели на убийцу, но после задержания Нарцев сбежал. И снова был пойман полицией.

Отметим, что приговор в силу не вступил и может быть обжалован.











