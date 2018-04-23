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Общество
 23.04.2018 18:10

День рождения Ленина в Волгограде отметили цыганские бароны

Судя по всему, Сталинградский обком КПРФ проигнорировал день рождения своего вождя – Владимира Ленина, которому  22 апреля исполнилось бы 148 лет. Во всяком случае, как сообщает ИА «Высота 102»,  на официальном сайте местного обкома нет ни одной информации о мероприятиях в регионе, посвященных этой дате, чего раньше никогда не было. Похоже, что за волгоградских коммунистов пришлось «отдуваться» лидеру Геннадию Зюганову:  на сайте размещена его статья под заголовком «Ленин всегда с нами!». Это – все. 
Вместе с тем, в отдельно взятом районе города, Советском,  коммунисты района и сочувствующие – более 20 человек - пришли к памятнику Ленину, чтобы возложить цветы. Однако и цветов было мало, только красные флаги. Как сообщили информагентству читатели, они заметили в руках девушки одну-единственную красную гвоздичку. Также, видимо, знаком признательности революционеру,  создавшему первое в мире социалистическое государство,  были туфли красного цвета на ногах одного участника собрания. Кроме того, на мероприятии  были замечены и цыганские бароны, которых многие жители в районе «знают в лицо» и  которые решили вспомнить этого человека. 
Выступающие поговорили о роли Ленина в истории  и решили общими силами отремонтировать обшарпанный обелиск вождю в течение двух месяцев. 
Последний раз памятник ремонтировался в сентябре 2016 года. Редакция рассказывала об этом в материале  «Представители «Единой России» в Волгограде отремонтировали памятник Ленину, а коммунисты «обиделись» и пошли в суд».
 
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Держи карман шире-2017: депутаты Волгоградской областной думы обнародовали свои нескромные доходыКомментарии36
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Первый матч на "Волгоград Арене" завершился победой "Ротора-Волгограда" над "Лучом-Энергией" - 4:2
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Вверх кармашками-2017: депутаты Волгоградской облдумы удваивают доходы, покупают лодки и внедорожникиКомментарии42
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Зрители матча на «Волгоград Арене» опубликовали в соцсетях тысячи селфиКомментарии9
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«Высота 102 ТВ»: В Волгограде дорожных полицейских нацелили на маршруткиКомментарии12
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Субботники в Волгограде не очистили город от мусорных свалок в жилых кварталах
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Незаконно построенные многоэтажки в Волгограде в ожидании бульдозера
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Доска позора: В Волгограде дорогу по улице Хользунова латают каждый годКомментарии22
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