День рождения Ленина в Волгограде отметили цыганские бароны

Судя по всему, Сталинградский обком КПРФ проигнорировал день рождения своего вождя – Владимира Ленина, которому 22 апреля исполнилось бы 148 лет. Во всяком случае, как сообщает ИА «Высота 102», на официальном сайте местного обкома нет ни одной информации о мероприятиях в регионе, посвященных этой дате, чего раньше никогда не было. Похоже, что за волгоградских коммунистов пришлось «отдуваться» лидеру Геннадию Зюганову: на сайте размещена его статья под заголовком «Ленин всегда с нами!». Это – все.

Вместе с тем, в отдельно взятом районе города, Советском, коммунисты района и сочувствующие – более 20 человек - пришли к памятнику Ленину, чтобы возложить цветы. Однако и цветов было мало, только красные флаги. Как сообщили информагентству читатели, они заметили в руках девушки одну-единственную красную гвоздичку. Также, видимо, знаком признательности революционеру, создавшему первое в мире социалистическое государство, были туфли красного цвета на ногах одного участника собрания. Кроме того, на мероприятии были замечены и цыганские бароны, которых многие жители в районе «знают в лицо» и которые решили вспомнить этого человека.

Выступающие поговорили о роли Ленина в истории и решили общими силами отремонтировать обшарпанный обелиск вождю в течение двух месяцев.