



Волгоградскому бизнесмену Алексею Мошнякову удалось добиться возобновления расследования двух уголовных дел, связанных с мошенничеством с 3,6 миллионами рублей и поджогом автомобиля «Лексус», принадлежащим предпринимателю. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ответ начальника ГУ МВД по Волгоградской области Александра Кравченко, расследовать приостановленные ранее дела будут в отделе полиции №8. Даны указания о "производстве необходимых следственных действий и мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе – установление причастности к совершенным преступлениям Сергея Родионова".









Сергей Родионов, напомним, в настоящее время вместе со своим товарищем, неоднократно ранее судимым Константином Братиште, проходит потерпевшим по обвинению известного волгоградского боксера Владимира Поташкина, Сергея Янина и Дмитрия Исмаилова в вымогательстве и нанесении побоев. Между тем, волгоградский бизнесмен Алексей Мошняков ранее заявлял ИА «Высота 102», что считает себя потерпевшим от действий самого Сергея Родионова. Одно время он был бизнеспартнером Родионова, однако отношения закончились тем, что Родионов стал требовать от него более 3 миллионов рублей. Как утверждает Алексей, деньги он Родионову выплатил, продав часть бизнеса, но Мошняков заверяет, что бизнесмен отдал ему копию расписки, оставив себе оригинал, и вновь стал требовать от него деньги. Теперь эту сумму Мошняков должен выплатить Родионову по решению суда. Алексей Мошняков обращался в правоохранительные органы с просьбой пресечь неправомерные, по его мнению, действия потерпевшего по делу Владимира Поташкина, однако в возбуждении дела ему отказывали. Не найдены были виновные и в поджоге его «Лексуса». К слову, после жалобы в СК РФ Алексей Мошняков получил ответ об установлении признаков нарушения в расследовании уголовного дела сотрудниками ОП №8 УМВД по Волгограду по заявлению Мошнякова, в связи с чем в адрес прокуратуры Волгоградской области было направлено соответствующее письмо. И вот, наконец, расследование данных уголовных дел возобновляется.

К слову, Алексей Мошняков добивается того, чтобы на процессе по обвинению волгоградских боксеров в вымогательстве и хулиганстве он мог озвучить характеристику потерпевшего, которого он таковым не считает.

Напомним, в настоящее время в Дзержинском районном суде Волгограда проходит рассмотрение уголовного дела, одним из эпизодов которого стала драка в ресторане «Гудини», во время которой один из потерпевших – Константин Братиште – выхватил пистолет.



