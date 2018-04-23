





Смотрите сегодня в программе: разрешилась интрига с претендентами на статус регионального оператора сферы обращения с отходами в Волгоградской области. Последнее слово: профессор волгоградского ВУЗа, обвиняемый в получении крупной взятки, попросил об оправдательном приговоре. Стоп, снято : в Волгограде завершились съемки сцен с участием местных жителей для многоквартирного фильма именитого режиссера. Круто, шикарно и атмосферно: любители футбола делятся впечатлениями от субботнего похода на «Волгоград Арену».





Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.