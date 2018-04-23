Сегодня, по уже сложившейся традиции, в канун первомайских праздников губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил Дагестан и встретился с сотрудниками волгоградского ГУВД, прикомандированными в республику. Затем состоялась его встреча с врио главы республики Владимиром Васильевым. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в беседе приняли участие начальник Главного управления МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко и представители силовых структур Дагестана.

Обсуждались вопросы сотрудничества и взаимодействия в сфере безопасности, выстраивание социально-экономического сотрудничества.

«У нас очень много пересечений, очень много различных предприятий, которые взаимодействуют друг с другом. В течение года мы готовы направить сюда делегацию с целью подписания соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, в рамках которого мы могли бы более эффективно выстроить нашу совместную работу», — заявил Андрей Бочаров.

Васильев отметил высокий профессионализм сотрудников волгоградской полиции, подчеркнув, что «прикомандированные сотрудники работают с самоотдачей, не считаясь со временем. Очень приятно, когда губернатор приезжает вместе с руководителем МВД, встречается с каждым из специалистов, уделяет им внимание, интересуется условиями службы. Сегодня в Дагестане силовые структуры достаточно успешно, в упреждающем режиме, решают важные и ответственные задачи в области противодействия терроризму», - говорится на официальном сайте врио главы Дагестана.

Васильев отметил готовящийся волгоградскими коллегами к выпуску в преддверии 9 мая фильм о дагестанцах – участниках обороны Сталинграда: «Для нас это очень важно. Мы надеемся, что вы к нам приедете, и мы сможем посмотреть этот фильм вместе, а также показать жителям нашей республики, которые свято чтут героев не на словах, а на деле».

Андрей Бочаров поблагодарил за высокую оценку действий сотрудников полиции Волгоградской области, которые несут службу на территории Дагестана. Совместная встреча Андрей Бочарова и Александра Кравченко с сотрудниками полиции Волгоградской области, которые продолжают выполнять служебно-боевые задачи на территории республики Северного Кавказа, прошла уже в четвертый раз, первая состоялась в 2015-м.