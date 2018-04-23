Зеленый десант волонтёров «КАУСТИКа» высадился на Севастопольской набережной









Отряд добровольного волонтерского движения КАУСТИКа высадил два десятка молодых саженцев можжевельника и биоты восточной в живописном уголке отдыха красноармейцев и гостей нашего города – на Севастопольской набережной.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, эта очередная добровольная акция волонтеров-химиков в деле благоустройства родного Красноармейского района.

В копилке добрых дел добровольцев КАУСТИКа: уборка и озеленение улиц, помощь сотрудникам контактного зоопарка, что находится здесь же в самом южном районе города, участие в благотворительных акциях.

Координатором «Волонтерского движения «КАУСТИКа» является молодой специалист предприятия Олеся Григорьева. «Наше движение объединяет работников разных профессий независимо от их возраста. Участие добровольное и безвозмездное. Все приходят с удовольствием, берут с собой детей. Что нами руководит? Искреннее желание сделать Красноармейский район, где мы живем, еще краше, комфортней для проживания. Тем самым мы выражаем свою гражданскую позицию», - считает Олеся.













В зеленом десанте участвовали также активисты Центра по работе с подростками и молодежью «Форум».

Добавим, акция проходила в знаменательном историческом месте у входа в Волго-Донской судоходный канал. Именно здесь находится – не просто самый большой памятник Ленину на планете – памятник занесён в книгу рекордов Гиннеса, как самый большой в мире, установленный реально жившему человеку. Высота каменного гиганта составляет более 80 метров, а общий вес – 9 000 тонн!

Впереди у активистов волгоградского КАУСТИКа следующее доброе дело – помощь в уборке приюта для бездомных животных.



