Усадьбу царицынского купца Лапшина в Волгограде не дадут похоронить окончательно

Бывшей усадьбе одного из самых известных граждан Царицына конца XIX – начала XX века - мецената, купца, благотворителя, основателя крупнейшей пароходной компании, городского головы Евгения Федоровича Лапшина – намерены определить охранные зоны на станции Горная Поляна. По информации комитета государственной охраны объектов культурного наследия региона, размещенной на официальном сайте, - сообщает ИА «Высота 102», - «до настоящего времени эти зоны не определены, что делает возможным осуществление на прилегающей территории хозяйственной деятельности, способной нанести вред объекту культурного наследия, а также проведение строительных и иных работ, способных исказить визуальное восприятие данного памятника».

Теперь данной территории придадут статус охранной зоны, установят зону урегулирования застройки и хозяйственной деятельности, зону охраняемого природного ландшафта. А поскольку данная территория имеет выгодное градостроительное положение и со всех сторон окружена жилыми кварталами и крупными общественными объектами, то она подходит для благоустройства и формирования Центрального парка Советского района, - говорится в заключении экспертов. Территория сада будет очищена от погибших растений и мусора, здесь сделают пешеходную сеть, установят осветительное оборудование, малые архитектурные формы, высадят зеленые насаждения.

Документом запрещается строительство объектов капитального строительства, изменение существующих градостроительных характеристик историко-градостроительной среды, изменение исторически сложившихся границ земельных участков и существующего рельефа, установка временных построек, киосков, навесов и т.д.

По словам волгоградского краеведа Романа Шкоды, Василий Фёдорович Лапшин занимался не только крупным торгово-промышленным делом и сельским хозяйством, был владельцем заводов, пароходов, магазинов, гостиниц и т.д. , но и высадил на этом месте фруктовые сады. Здесь выращивали яблони, вишни и другие деревья, к которым был открыт свободный доступ горожан, а оградой служили высаженные по периметру в несколько рядов кусты густой сирени. Природа, пруд и гостеприимство хозяев привлекали постояльцев, и таким образом дачи Лапшина были очень популярны среди горожан, а данная местность города по сей день носит название «Лапшин сад».



