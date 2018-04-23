|Культура
|24.04.2018 05:08
Усадьбу царицынского купца Лапшина в Волгограде не дадут похоронить окончательно
Бывшей усадьбе одного из самых известных граждан Царицына конца XIX – начала XX века - мецената, купца, благотворителя, основателя крупнейшей пароходной компании, городского головы Евгения Федоровича Лапшина – намерены определить охранные зоны на станции Горная Поляна. По информации комитета государственной охраны объектов культурного наследия региона, размещенной на официальном сайте, - сообщает ИА «Высота 102», - «до настоящего времени эти зоны не определены, что делает возможным осуществление на прилегающей территории хозяйственной деятельности, способной нанести вред объекту культурного наследия, а также проведение строительных и иных работ, способных исказить визуальное восприятие данного памятника».
Теперь данной территории придадут статус охранной зоны, установят зону урегулирования застройки и хозяйственной деятельности, зону охраняемого природного ландшафта. А поскольку данная территория имеет выгодное градостроительное положение и со всех сторон окружена жилыми кварталами и крупными общественными объектами, то она подходит для благоустройства и формирования Центрального парка Советского района, - говорится в заключении экспертов. Территория сада будет очищена от погибших растений и мусора, здесь сделают пешеходную сеть, установят осветительное оборудование, малые архитектурные формы, высадят зеленые насаждения.
Документом запрещается строительство объектов капитального строительства, изменение существующих градостроительных характеристик историко-градостроительной среды, изменение исторически сложившихся границ земельных участков и существующего рельефа, установка временных построек, киосков, навесов и т.д.
По словам волгоградского краеведа Романа Шкоды, Василий Фёдорович Лапшин занимался не только крупным торгово-промышленным делом и сельским хозяйством, был владельцем заводов, пароходов, магазинов, гостиниц и т.д. , но и высадил на этом месте фруктовые сады. Здесь выращивали яблони, вишни и другие деревья, к которым был открыт свободный доступ горожан, а оградой служили высаженные по периметру в несколько рядов кусты густой сирени. Природа, пруд и гостеприимство хозяев привлекали постояльцев, и таким образом дачи Лапшина были очень популярны среди горожан, а данная местность города по сей день носит название «Лапшин сад».
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|Общество
|23.04.2018 20:30
Судя по всему, Сталинградский обком КПРФ проигнорировал день рождения своего вождя – Владимира Ленина, которому 22 апреля исполнилось бы 148 лет. Во всяком случае, как сообщает ИА «Высота 102», на официальном сайте местного обкома нет ни одной информации о мероприятиях в регионе, посвященных этой дате, чего раньше никогда не было. Похоже, что за волгоградских коммунистов пришлось «отдуваться» лидеру Геннадию Зюганову: на сайте размещена его статья под заголовком «Ленин всегда с нами!». Это – все. Вместе с тем, в отдельно взятом районе города, Советском, коммунисты района и сочувствующие – более 20 человек - пришли к памятнику Ленину, чтобы возложить...
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|Газетный киоск
|23.04.2018 20:23
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) может сделать бесплатным вход на финал Кубка страны между курским "Авангардом" и "Тосно". Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко. Финальная встреча Кубка России пройдет на "Волгоград- Арене" 9 мая. В полуфинале клуб из Ленинградской области победил в серии пенальти московский "Спартак", а "Авангард" - ярославский "Шинник". "Народный финал. Он говорит о том, что у каждого есть возможность на победу, пример Курска - об этом. Будем организовывать матч на высшем уровне. Возможно, сделаем его открытым, вход может быть бесплатным, пригласим всех жителей Волгограда", - заявил Мутко по итогам...
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|Аналитика
|23.04.2018 20:02
«Высота 102 ТВ»: Волгоградская область открыла блестящие мусорные перспективы для кандидатов на роль регоператора
Смотрите сегодня в программе: разрешилась интрига с претендентами на статус регионального оператора сферы обращения с отходами в Волгоградской области. Последнее слово: профессор волгоградского ВУЗа, обвиняемый в получении крупной взятки, попросил об оправдательном приговоре. Стоп, снято : в Волгограде завершились съемки сцен с участием местных жителей для многоквартирного фильма именитого режиссера. Круто, шикарно и атмосферно: любители футбола делятся впечатлениями от субботнего похода на «Волгоград Арену». Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в...
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|Экология
|23.04.2018 18:33 (Обновлено: 24.04.2018 05:11)
Заявка участника конкурса на роль регоператора в сфере ТКО в Волгоградской области вызвала вопросы у конкурента
Юристы ГК «Чистый город» провели экспресс-анализ конкурсной документации компании-конкурента, претендующей на роль регионального оператора в сфере обращения с отходами, и нашли там ряд несоответствий. Как сообщили ИА «Высота 102» в группе компаний, в числе основных – предоставленная банковская гарантия, не соответствующая обязательным требованиям конкурсной документации (не соответствует пп.5, пп.7, пп.8., пп.10-12). Второе – отсутствие решения об одобрении крупной сделки в части предоставления обеспечения исполнения обязательств, чем нарушены требования действующего законодательства и конкурсной документации, считают в компании. Кроме того, не предоставлены документы о назначении директора, указанные в ЕГРЮЛ. Так, согласно выписке ЕГРЮЛ директор ООО «Управление отходами Волгоград» назначен на должность 07.05.2014. Однако...
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|Расследования
|23.04.2018 18:14 (Обновлено: 23.04.2018 18:20)
К 14 годам колонии строгого режима и ограничению свободы на 1 год 10 месяцев приговорил суд Марка Нарцева, признанного виновным в убийстве военнослужащего. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Дзержинский районный суд также признал его виновным в незаконном обороте оружия, побеге из-под стражи, угоне автомобиля и краже. Напомним, Нарцев весной прошлого года расстался со своей 17-летней подругой, Но узнав, что она нашла другого, пытался поссорить пару. Попытка закончилась провалом. Тогда Нарев с двумя знакомыми под надуманным предлогом назначил своему 22-летнему сопернику встречу в лесопосадке рядом с домами по улице Космонавтов в Дзержинском районе. Оказавшись...
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|Расследования
|23.04.2018 17:59
Потерпевшего по громкому делу волгоградского кикбоксера проверят на причастность к поджогу и мошенничеству
Волгоградскому бизнесмену Алексею Мошнякову удалось добиться возобновления расследования двух уголовных дел, связанных с мошенничеством с 3,6 миллионами рублей и поджогом автомобиля «Лексус», принадлежащим предпринимателю. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ответ начальника ГУ МВД по Волгоградской области Александра Кравченко, расследовать приостановленные ранее дела будут в отделе полиции №8. Даны указания о "производстве необходимых следственных действий и мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе – установление причастности к совершенным преступлениям Сергея Родионова". Сергей Родионов, напомним, в настоящее время вместе со своим товарищем, неоднократно ранее судимым Константином Братиште, проходит потерпевшим по...
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|Общество
|23.04.2018 17:53
Отряд добровольного волонтерского движения КАУСТИКа высадил два десятка молодых саженцев можжевельника и биоты восточной в живописном уголке отдыха красноармейцев и гостей нашего города – на Севастопольской набережной. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, эта очередная добровольная акция волонтеров-химиков в деле благоустройства родного Красноармейского района. В копилке добрых дел добровольцев КАУСТИКа: уборка и озеленение улиц, помощь сотрудникам контактного зоопарка, что находится здесь же в самом южном районе города, участие в благотворительных акциях. Координатором «Волонтерского движения «КАУСТИКа» является молодой специалист предприятия Олеся Григорьева. «Наше движение объединяет работников разных профессий независимо от их возраста. Участие добровольное и...
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|Политика
|23.04.2018 17:40
Сегодня, по уже сложившейся традиции, в канун первомайских праздников губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил Дагестан и встретился с сотрудниками волгоградского ГУВД, прикомандированными в республику. Затем состоялась его встреча с врио главы республики Владимиром Васильевым. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в беседе приняли участие начальник Главного управления МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко и представители силовых структур Дагестана. Обсуждались вопросы сотрудничества и взаимодействия в сфере безопасности, выстраивание социально-экономического сотрудничества. ...
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|Расследования
|23.04.2018 15:39
Возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью новорожденной девочки. Об этом ИА “Высота 102” сообщила и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева. Напомним, тело ребенка нашли сегодня в мусоропроводе жилого дома на проспекте Героев Сталинграда в Красноармейском районе. Оно было упаковано в пакет. По предварительным данным, новорожденная была задушена. Сейчас следователи СК и полицейские оперативники проводят поквартирные обходы, направленные на установление личности матери.
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|Общество
|23.04.2018 15:27
В многофункциональных центрах Краснооктябрьского и Центрального районов города на этой неделе жители домов, расположенных рядом в радиусе 1,5 километра от стадиона «Волгоград Арена» («последняя миля»), могут подать заявление на получение пропуска для своего транспорта. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, за аналогичным разрешением на въезд в зону аккредитованным перевозчикам и коммунальным службам следует обращаться в департамент городского хозяйства городской мэрии, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – в районные администрации. Территория, прилегающая к стадиону «Волгоград Арена», станет пешеходной в дни проведения игр чемпионата мира по FIFA 2018 для обеспечения безопасности и удобства волгоградцев и гостей...
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|Экология
|23.04.2018 15:21
Сегодня в 10 утра завершился прием заявок на участие в конкурсе по выбору регионального оператора в сфере обращения с отходами. По имеющейся информации «Высоты 102», заявки подали два претендента. Как сообщает ИА со ссылкой на сайт госзаказов, уже к концу месяца станет известно имя победителя конкурса. Но чем ближе час «икс», тем выше напряжение, которое царит среди тех, кто имеет виды на получение статуса регионального оператора. Впрочем, не будем поддаваться «мусорной лихорадке», а попробуем спокойно проанализировать ситуацию, которая сложилась в этой сфере задолго до того, когда, наконец, региональные власти созрели для того, чтобы навести...
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|Борьба с коррупцией
|23.04.2018 15:15
Гражданин Азербайджана задержан при попытке дать взятку полицейскому. Как рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в Волгограде 25-летний молодой человек торговал спортивной обувью и одеждой, в том числе и поддельной. Когда у него из магазина изъяли партию контрафакта, он решил избежать возбуждения уголовного дела при помощи взятки. Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Волгограду задержали коммерсанта в момент передачи 30 тысяч рублей. Как уточнила информагентству и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК Российской Федерации “Покушение на...
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|Экономика
|23.04.2018 15:13
Продолжается наведение порядка на объектах теплоснабжения Волгограда. Так, в рамках взаимодействия с подрядными организациями работы по благоустройству активно ведутся в Дзержинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ООО «Концессии теплоснабжения», на улице Толбухина и вблизи жилого дома № 38 на бульваре 30-летия Победы вывозится строительный мусор, оставшийся после прокладки тепловой сети. Одновременно рабочие облагораживают участок рядом с тепловой камерой на улице 51-й Гвардейской Дивизии. На улице Симонова, 26-27 и бульваре 30-летия Победы, 68–72 ведется подготовка к восстановлению асфальта. Работники энергорайонов тепловых сетей благоустраивают территорию около котельных и тепловых пунктов, с которой вывозится мусор, опиливаются деревья и кустарники, вырезается...
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|Общество
|23.04.2018 14:40
В связи с нарушениями противопожарных норм в Советском районе Волгограда закрыты два торговых центра и ресторан. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры области, такое решение принял суд на основании иска прокурора района. До выполнения полученного предписания запрещена работа ТЦ «Советский» (пр.Университетский, 95 «Б») и «Зеленое кольцо» (ул.Электролесовская, 70Д), а также увеселительного заведения «Водолей» (пр.Университетский, 98Б). Проверку данных объектов ранее провели надзорный орган совместно с ГУ МЧС по региону. ...
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|Общество
|23.04.2018 14:23
Добиться восстановления работоспособности ливневой канализации на придомовой территории никак не могут жители дома №10 по улице Двинской, сообщает ИА «Высота 102». На сегодняшний день напротив дома образовалась зловонная лужа, потому что дождевая вода не может уйти в окончательно забитый канал. Такая картина наблюдается уже давно. Активисты совета многоквартирного дома неоднократно обращались в различные инстанции - писали письма главе администрации Центрального района Владимиру Матасову, тогда еще депутату гордумы Александру Мордвинцеву (сейчас он занял пост председателя КСП Волгограда), пытались найти понимание в управляющей организации «Жилкомсервис», звонили также в Горводоканал. Но оказалось, что решение вопроса прочистки «ливневки» не относится ни...
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