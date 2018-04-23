В преддверии Дня Победы Интерактивный музей "Россия - Моя история" предлагает жителям Волгограда и Волгоградской области, чьи родственники участвовали в Великой Отечественной войне, обратиться к семейным реликвиям - фронтовым фотографиям тех, кто ковал общую Победу в грозные сороковые. Музей принимает от волгоградцев и гостей нашего города портреты воинов-победителей с краткой информацией о человеке. Фотографии будут транслироваться на светодиодном экране Исторического парка в День Победы 9 мая 2018 года, сообщает ИА «Высота 102».

Изображения предоставляются единой картинкой, содержащей портрет участника Великой Отечественной войны (фото 40-х годов), ФИО, годы жизни, звание, род войск.

Фотографии и информационные материалы можно направлять по 4 мая 2018 года на электронную почту [email protected] с пометкой «Солдаты Победы». Подробности акции по ссылке https://culture.volgograd.ru/about/organizations/list/7226/ и на сайте Интерактивного музея www.myhistorypark.ru. Справки по телефону 8(8442)97-91-81.

Отметим, что акция "Солдаты Победы" проходит в рамках музейного проекта "Ты - гражданин!", разработанного в соответствии с государственной программой "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы".



