



В многофункциональных центрах Краснооктябрьского и Центрального районов города на этой неделе жители домов, расположенных рядом в радиусе 1,5 километра от стадиона «Волгоград Арена» («последняя миля»), могут подать заявление на получение пропуска для своего транспорта. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, за аналогичным разрешением на въезд в зону аккредитованным перевозчикам и коммунальным службам следует обращаться в департамент городского хозяйства городской мэрии, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – в районные администрации.

Территория, прилегающая к стадиону «Волгоград Арена», станет пешеходной в дни проведения игр чемпионата мира по FIFA 2018 для обеспечения безопасности и удобства волгоградцев и гостей города. Пешеходный режим будет действовать, в основном, на ряде городских дорог, прилегающих к стадиону, и охватит, в том числе городские кварталы и микрорайоны, где располагаются офисные, торговые здания и жилые дома. Движение транспорта будет организовано по альтернативным маршрутам.

Получить специальный пропуск, позволяющий доехать до своего подъезда, могут все горожане, имеющие постоянную регистрацию или временную прописку по адресам, которые вошли в границы зоны «последней мили». Уточнить, включен ли конкретный адрес в этот периметр, волгоградцы могут в обслуживающих дом организациях – их контакты указаны в платежной квитанции, или в МФЦ по месту жительства. Квартиросъемщики, имея на руках договор найма, а также те, кто арендует жилье по договору соцнайма или официально проживает в служебных квартирах, также могут обратиться в районные многофункциональные центры.

Пропуска с указанием на обратной стороне зон проезда физическим лицам выдаются в течение дня после подачи полного пакета документов. Отметим, что выданный спецпропуск дает право въезда и выезда – оставленный без присмотра транспорт будет перемещен за пределы «последней мили». Подробную информацию по вопросам предоставления данной услуги можно получить, обратившись в департамент городского хозяйства администрации Волгограда, администрацию Центрального района Волгограда, администрацию Краснооктябрьского района Волгограда и в отделения МФЦ районов, позвонив по телефонам: 92-30-02, 92-30-08. Сведения также размещены на официальном сайте ГКУ ВО МФЦ: http://www.mfc-vlg.ru, администрации Волгограда: http://www.volgadmin.ru и на Едином портале государственных и муниципальных услуг: http://www.gosuslugi.ru.



