На главном событии года для руководителей здравоохранения - международной конференции «Оргздрав -2018», прошедшей в Москве, Волгоградская область отмечена как регион, занявший третье место в рейтинге эффективности здравоохранения среди субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, рейтинг был составлен экспертами Высшей школы организации и управления здравоохранением с применением модернизированной методики оценки эффективности медицины в развитых странах. Наивысший бал получали регионы, которые достигли максимальных значений ожидаемой продолжительности жизни с учетом валового регионального продукта и финансирования отрасли из бюджета субъекта.

По средней продолжительности жизни Волгоградская область поднялась на 13 место в стране: этот показатель составляет в настоящее время 73,5 года, тогда как этот показатель по России - 72,7 года. Также было отмечено участие региона в федеральном пилотном проекте «Территория заботы»: в прошлом году открылись 19 гериатрических кабинетов в Волгограде, Волжском, Камышине, Калаче-на-Дону, Урюпинске, Михайловке, станице Клетской. Всего к 2019 году в регионе в рамках проекта «Территория заботы» планируется создать 35 гериатрических кабинетов. За последние четыре года обновлены 40 опорных медучреждений региона, открыты 10 фельдшерско-акушерских пунктов.

По словам представителей волгоградской делегации, на мероприятии обсуждались такие проблемы, как достижение продолжительности жизни - 78 лет - к 2025 году, новшества в стратегии и оперативном управлении медицинскими организациями, внедрение информационных технологий в практику здравоохранения, искусственный интеллект. Представители медицинской сферы делились также ежедневными проблемами, обменивались опытом больших и малых побед.

В частности, речь шла о шаговой доступности первичного звена для всех граждан, лекарственном обеспечении населения в амбулаторных условиях также для всех граждан, повышении квалификации медицинских кадров и качестве медицинской помощи на уровне мировых стандартов, высокой эффективности управления в системе здравоохранения, достойном уходе за старшим поколением и инвалидами.

Главными спикерами выступили признанные эксперты в своих компетенциях, в том числе представители крупнейших мировых и российских медицинских центров и организаций. Среди них - доктор медицинских наук, профессор, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, замминистра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова, исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Шипков и другие.



