В Дзержинском районе благоустраивают объекты теплового хозяйства

Продолжается наведение порядка на объектах теплоснабжения Волгограда. Так, в рамках взаимодействия с подрядными организациями работы по благоустройству активно ведутся в Дзержинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ООО «Концессии теплоснабжения», на улице Толбухина и вблизи жилого дома № 38 на бульваре 30-летия Победы вывозится строительный мусор, оставшийся после прокладки тепловой сети. Одновременно рабочие облагораживают участок рядом с тепловой камерой на улице 51-й Гвардейской Дивизии. На улице Симонова, 26-27 и бульваре 30-летия Победы, 68–72 ведется подготовка к восстановлению асфальта.

Работники энергорайонов тепловых сетей благоустраивают территорию около котельных и тепловых пунктов, с которой вывозится мусор, опиливаются деревья и кустарники, вырезается сухостой. Кроме того улучшается и внешний вид наружных трубопроводов – специалисты предприятия восстановили уже более 10 км теплозащитного покрытия труб.

Одновременно подрядные организации благоустраивают объекты реконструкции тепловых сетей, где основные строительные работы вели в 2017 году. Привести объекты в порядок сразу по завершению реконструкции в прошлом году не представлялось возможным в связи с наступлением холодов. Работу было решено перенести на теплый период 2018 года.

Подчеркнем, благоустройству объектов теплоснабжения, которые реконструировались в прошлом году подрядными организациями, сегодня уделяется особое внимание. Как заявили на предприятии, все работы ведутся в соответствии с графиком.



