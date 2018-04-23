|Общество
|23.04.2018 14:40
Кемеровский след: в Волгограде закрыли два торговых центра экс-депутатов
В связи с нарушениями противопожарных норм в Советском районе Волгограда закрыты два торговых центра и ресторан. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры области, такое решение принял суд на основании иска прокурора района. До выполнения полученного предписания запрещена работа ТЦ «Советский» (пр.Университетский, 95 «Б») и «Зеленое кольцо» (ул.Электролесовская, 70Д), а также увеселительного заведения «Водолей» (пр.Университетский, 98Б). Проверку данных объектов ранее провели надзорный орган совместно с ГУ МЧС по региону.
В «Советском», как выяснилось, пути эвакуации захламлены различными материалами, в том числе торговым оборудованием. Ширина этих, а также входных дверей не соответствует установленным нормам. Кроме того, помещения цокольного этажа и торговые залы не оборудованы вытяжной противодымной вентиляцией, системой оповещения и управления эвакуацией людей, автоматической установкой пожаротушения. Аналогичные нарушения выявлены в торговом центре «Зеленое кольцо» и ресторане «Водолей».
Любопытно, что обоими «пожароопасными» торговыми комплексами владеют ближайшие родственники бывших депутатов. К примеру, ТЦ «Советский» принадлежит индивидуальному предпринимателю Эмме Шелкуновой. Это мать экс-нардепа Волгоградской городской думы Сергея Шелкунова. Напомним, ранее информагентство сообщало о том, что фирма господина Шелкунова «Альбатрос» лишилась по решению суда здания магазина «Петровский», процедуру узаконивания которого суд аннулировал. Осенью прошлого года под демонтаж попал и соседний с магазином торговый объект, принадлежавший Шелкунову, - рынок «Петровский».
Торговый центр «Зеленое кольцо» принадлежит двум компаниям «Фортуна» и «Фрегат», тоже записанными на маму бывшего депутата – Анну Михееву. Ее сын Олег Михеев – бывший член российского парламента – является фигурантом уголовного дела о многомиллионном мошенничестве и находится в розыске. Обе фирмы признаны банкротами, а торговый комплекс неоднократно выставлялся на торги.
Как отметили в надзорном ведомстве региона, проверка соблюдения норм законодательства о пожарной безопасности в местах массового пребывания населения продолжается. Напомним, на минувших выходных был закрыт торговый центр «SVL», расположенный на пересечении улиц Невская и Рокоссовского. Ранее по тем же основаниям судом была приостановлена работа ТЦ "КиндерМолл", "Китай Город", ТЦ «Семь звезд» и батутного центра "Гравитация».
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Председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун в Фейсбуке сделала резкое откровенное заявление. Как сообщает ИА «Высота 102» со...
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Первый матч на новом стадионе "Волгоград Арена" завершился победой “Ротора-Волгограда” над владивостокской командой “Луч-Энергия”, сообщает ИА “Высота 102”....
|Общество
|23.04.2018 16:20
Более 50 учреждений и организаций бюджетной сферы города Волжский, а также сотрудники администрации города, общественники, предприятия коммерческого сектора и все неравнодушные горожане поучаствовали в общегородском субботнике. Волжане очистили от мусора городские скверы, парки и другие общественные территории. Глава Волжского Игорь Воронин поблагодарил всех неравнодушных волжан, которые присоединились к общегородской акции и приняли участие в благоустройстве территорий. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, общегородской субботник прошёл в рамках месячника по санитарной уборке и благоустройству городских территорий, который стартовал 13 апреля. В нём приняли участие и исполняющий обязанности заместителя главы администрации Волжского Юрий Орлов, председатель Волжской...
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|Расследования
|23.04.2018 16:15
Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества с муниципальным жильем. Как сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в октябре минувшего года на 77-летнюю пенсионерку было зарегистрировано право собственности на трехкомнатную квартиру, которая до этого была городской собственностью. Но, как показала проверка, проведенная надзорным ведомством, новоиспеченная “хозяйка” жилья умерла еще в 2016 году. А ее паспорт злоумышленники использовали для подачи документов в МФЦ. По иску прокуратуры суд признал договор приватизации недействительным.
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|Расследования
|23.04.2018 15:39
Возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью новорожденной девочки. Об этом ИА “Высота 102” сообщила и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева. Напомним, тело ребенка нашли сегодня в мусоропроводе жилого дома на проспекте Героев Сталинграда в Красноармейском районе. Оно было упаковано в пакет. По предварительным данным, новорожденная была задушена. Сейчас следователи СК и полицейские оперативники проводят поквартирные обходы, направленные на установление личности матери.
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|Общество
|23.04.2018 15:27
В многофункциональных центрах Краснооктябрьского и Центрального районов города на этой неделе жители домов, расположенных рядом в радиусе 1,5 километра от стадиона «Волгоград Арена» («последняя миля»), могут подать заявление на получение пропуска для своего транспорта. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, за аналогичным разрешением на въезд в зону аккредитованным перевозчикам и коммунальным службам следует обращаться в департамент городского хозяйства городской мэрии, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – в районные администрации. Территория, прилегающая к стадиону «Волгоград Арена», станет пешеходной в дни проведения игр чемпионата мира по FIFA 2018 для обеспечения безопасности и удобства волгоградцев и гостей...
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|Здравоохранение
|23.04.2018 15:27
На главном событии года для руководителей здравоохранения - международной конференции «Оргздрав -2018», прошедшей в Москве, Волгоградская область отмечена как регион, занявший третье место в рейтинге эффективности здравоохранения среди субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, рейтинг был составлен экспертами Высшей школы организации и управления здравоохранением с применением модернизированной методики оценки эффективности медицины в развитых странах. Наивысший бал получали регионы, которые достигли максимальных значений ожидаемой продолжительности жизни с учетом валового регионального продукта и финансирования отрасли из бюджета субъекта. ...
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|Борьба с коррупцией
|23.04.2018 15:15
Гражданин Азербайджана задержан при попытке дать взятку полицейскому. Как рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в Волгограде 25-летний молодой человек торговал спортивной обувью и одеждой, в том числе и поддельной. Когда у него из магазина изъяли партия контрафакта, он решил избежать возбуждения уголовного дела при помощи взятки. Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Волгограду задержали коммерсанта в момент передачи 30 тысяч рублей. Как уточнила информагентству и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК Российской Федерации “Покушение на...
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|Экономика
|23.04.2018 15:13
Продолжается наведение порядка на объектах теплоснабжения Волгограда. Так, в рамках взаимодействия с подрядными организациями работы по благоустройству активно ведутся в Дзержинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ООО «Концессии теплоснабжения», на улице Толбухина и вблизи жилого дома № 38 на бульваре 30-летия Победы вывозится строительный мусор, оставшийся после прокладки тепловой сети. Одновременно рабочие облагораживают участок рядом с тепловой камерой на улице 51-й Гвардейской Дивизии. На улице Симонова, 26-27 и бульваре 30-летия Победы, 68–72 ведется подготовка к восстановлению асфальта. Работники энергорайонов тепловых сетей благоустраивают территорию около котельных и тепловых пунктов, с которой вывозится мусор, опиливаются деревья и кустарники, вырезается...
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|Общество
|23.04.2018 14:23 (Обновлено: 23.04.2018 15:18)
Добиться восстановления работоспособности ливневой канализации на придомовой территории никак не могут жители дома №10 по улице Двинской, сообщает ИА «Высота 102». На сегодняшний день напротив дома образовалась зловонная лужа, потому что дождевая вода не может уйти в окончательно забитый канал. Такая картина наблюдается уже давно. Активисты совета многоквартирного дома неоднократно обращались в различные инстанции - писали письма главе администрации Центрального района Владимиру Матасову, тогда еще депутату гордумы Александру Мордвинцеву (сейчас он занял пост председателя КСП Волгограда), пытались найти понимание в управляющей организации «Жилкомсервис», звонили также в Горводоканал. Но оказалось, что решение вопроса прочистки «ливневки» не относится ни...
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|Общество
|23.04.2018 14:19
Сотрудники государственной инспекции маломерных судов проверили готовность техники к началу летнего купального сезона. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сегодня на берегу реки Волги в Ворошиловском районе прошел смотр судов и экипажей, задействованных в спасении людей на водах и патрулировании акваторий. Руководство областного центра ГИМС и технические специалисты оценили состояние более десятка катеров и моторных лодок, проверили наличие и исправность навигационной аппаратуры и спасательных средств. В этом году на вооружение спасателей поступили два новых катера “БЛ-820” и катер “Корвет-850”. “Новая техника оснащена самым современным оборудованием, и мощными двигателями. Так, на “БЛ-820” стоят...
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|Расследования
|23.04.2018 13:29
Обвиняемый в получении взятки в 50 тысяч долларов ученый из Волгограда творил и под домашним арестом
Обвиняемый в получении крупной взятки бывший заместитель директора по научной работе ИАиС ВолгГТУ Александр Богомолов выступил с последним словом в суде. Как сообщает ИА “Высота 102”, сегодня в Ворошиловском районном суде прошло последнее, перед вынесением приговора, заседание. До оглашения вердикта осталось всего несколько дней. Напомним, Александра Богомолова обвиняют в том, что за 50 тысяч долларов он предложил своему знакомому Шияну помощь в получении степени доктора наук. И, согласно данным следствия, гарантировал, что сможет решить вопрос даже с высшей аттестационной комиссией в Москве. Деньги он получал частями. Так, в 2006 и 2009 годах ему передали по 10 тысяч долларов, спустя 4...
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|Общество
|23.04.2018 13:19
Волгоградским УФАС России выдано предупреждение ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» о запрете доведения работниками данного учреждения до потребителей ритуальных услуг информации о том, что заключение договоров на оказание ритуальных услуг с конкретным хозяйствующим субъектом может обеспечить преимущество при получении услуг ГБУЗ «ВОБСМЭ». Как говорится на официальном сайте ведомства, документ содержит признаки нарушения Закона о защите конкуренции, - сообщает ИА «Высота 102». Основанием выдачи предупреждения послужили заявления ритуальщиков Волжского и материалы прокуратуры г. Волжского. Из них следует, что работники Волжского судебно-медицинского отделения ГБУЗ «ВОБСМЭ» информируют родственников умерших, в том числе уже...
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|Политика
|23.04.2018 12:57
О том, как сделать коммунальные тарифы ниже и справедливее, сегодня в Волгограде пофантазируют участники дебатов партии «Единая Россия». Как сообщает ИА «Высота 102», в комплексе культуры и отдыха Советского района в 17.00 состоится первая публичная дискуссия участников предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты гордумы. Примечательно, что за полемикой можно будет следить в онлайн-режиме. Транслироваться дебаты будут на сайте предварительного голосования партии. В словесном поединке сразятся четверо претендентов на статус кандидата в нардепы от «Единой России» по избирательному округу Советского района №12, среди которых один действующий депутат – Дмитрий Федюшкин, замдиректора ООО «Сталт». Соучредителем и директором фирмы является...
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|Экология
|23.04.2018 12:41
Сегодня в 10 утра завершился прием заявок на участие в конкурсе по выбору регионального оператора в сфере обращения с отходами. По имеющейся информации «Высоты 102», заявки подали два претендента. Как сообщает ИА со ссылкой на сайт госзаказов, уже к концу месяца станет известно имя победителя конкурса. Но чем ближе час «икс», тем выше напряжение, которое царит среди тех, кто имеет виды на получение статуса регионального оператора. Впрочем, не будем поддаваться «мусорной лихорадке», а попробуем спокойно проанализировать ситуацию, которая сложилась в этой сфере задолго до того, когда, наконец, региональные власти созрели для того, чтобы навести...
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|Спорт
|23.04.2018 12:03
Футбольный клуб «Ротор-Волгоград» заплатил за аренду стадиона «Волгоград Арена» 2 миллиона 150 тысяч рублей для проведения игры с «Лучом-Энергией» из Владивостока, который состоялся 21 апреля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, получателем этих денег стало ФГУП «Спорт Инжиниринг», которое и возводило объект. Кроме того, 1,9 миллиона рублей от клуба получила общественная организация профсоюз работников частных охранных структур «Содружество» - за услуги контролеров-распорядителей. Еще полмиллиона было выделено этой же организации за охранные услуги. Напомним, матч «Ротора-Волгограда» и клуба из Владивостока состоялся 21 апреля на стадионе «Волгоград Арена». Волгоградская команда победила со счетом 4:2.
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|Общество
|23.04.2018 11:30
В гостиницах «Арцах» на ул. Огородной, 17, и «Астория» на ул. Пархоменко, 27Б, в Волгограде установлено завышение максимальной стоимости гостиничного обслуживания в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по региону, таким образом были нарушены требования, установленные постановлением правительства РФ . Должностные лица были привлечены к административной ответственности, кроме того, управление обратилось в суды с исками о прекращении противоправных действий со стороны хозяйствующих субъектов, выразившихся в завышении максимальной стоимости гостиничного обслуживания в городе Волгограде, в котором будут проводиться спортивные соревнования чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Как подчеркнули в управлении,...
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