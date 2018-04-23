



В связи с нарушениями противопожарных норм в Советском районе Волгограда закрыты два торговых центра и ресторан. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры области, такое решение принял суд на основании иска прокурора района. До выполнения полученного предписания запрещена работа ТЦ «Советский» (пр.Университетский, 95 «Б») и «Зеленое кольцо» (ул.Электролесовская, 70Д), а также увеселительного заведения «Водолей» (пр.Университетский, 98Б). Проверку данных объектов ранее провели надзорный орган совместно с ГУ МЧС по региону.

В «Советском», как выяснилось, пути эвакуации захламлены различными материалами, в том числе торговым оборудованием. Ширина этих, а также входных дверей не соответствует установленным нормам. Кроме того, помещения цокольного этажа и торговые залы не оборудованы вытяжной противодымной вентиляцией, системой оповещения и управления эвакуацией людей, автоматической установкой пожаротушения. Аналогичные нарушения выявлены в торговом центре «Зеленое кольцо» и ресторане «Водолей».





Любопытно, что обоими «пожароопасными» торговыми комплексами владеют ближайшие родственники бывших депутатов. К примеру, ТЦ «Советский» принадлежит индивидуальному предпринимателю Эмме Шелкуновой. Это мать экс-нардепа Волгоградской городской думы Сергея Шелкунова. Напомним, ранее информагентство сообщало о том, что фирма господина Шелкунова «Альбатрос» лишилась по решению суда здания магазина «Петровский», процедуру узаконивания которого суд аннулировал. Осенью прошлого года под демонтаж попал и соседний с магазином торговый объект, принадлежавший Шелкунову, - рынок «Петровский».

Торговый центр «Зеленое кольцо» принадлежит двум компаниям «Фортуна» и «Фрегат», тоже записанными на маму бывшего депутата – Анну Михееву. Ее сын Олег Михеев – бывший член российского парламента – является фигурантом уголовного дела о многомиллионном мошенничестве и находится в розыске. Обе фирмы признаны банкротами, а торговый комплекс неоднократно выставлялся на торги.

Как отметили в надзорном ведомстве региона, проверка соблюдения норм законодательства о пожарной безопасности в местах массового пребывания населения продолжается. Напомним, на минувших выходных был закрыт торговый центр «SVL», расположенный на пересечении улиц Невская и Рокоссовского. Ранее по тем же основаниям судом была приостановлена работа ТЦ "КиндерМолл", "Китай Город", ТЦ «Семь звезд» и батутного центра "Гравитация».