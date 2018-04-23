Пока Волгоград утопает в мусоре, общественники собирают предложения по обращению с ТКО





Общественная палата Волгоградской области решила запустить серию круглых столов, чтобы «выработать актуальные предложения для внесения изменений в территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами». Об этом говорится на сайте этой общественной организации, сообщает ИА «Высота 102». Так, к примеру, в заседании первого круглого стола приняли участие руководство Калачевского и Светлоярского муниципальных районов, представители координационных советов ТОС, а также сотрудники комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

О сути новой схемы рассказал заместитель начальника отдела организации работы в сфере обращения с отходами комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Дмитрий Невский. По его словам, она «разрабатывалась непосредственно для того, чтобы с опорой на нее работал региональный оператор по обращению с отходами. "Эта схема должна быть тем основным документом, в соответствии с которым оператор не сможет сказать, что оттуда я повезу мусор, а отсюда нет, - сказал Невский. - Уже просчитывается тариф на такой вывоз отходов. При этом схема нуждается в доработке, потому что, буквально каждую неделю или месяц к нам приходят люди, которые говорят – мы будем заниматься тем-то, внесите нас в территориальную схему».

Какие именно люди приходят в комитет и чем они намерены заниматься, – в пресс-релизе не уточняется. Между тем, глава Калачевского муниципального района Петр Харитоненко поделился ситуацией со сбором мусора на его территории. В Калачевском районе 12 поселений, а сбор отходов, по его словам, осуществляется только на территории 5, причем, самых крупных. Большие проблемы в индивидуальном секторе и с несанкционированными свалками.

«Поэтому вопрос следующий – а кто будет заниматься этими свалками? Не обойдет ли их стороной будущий оператор?», - задал он вопрос общественникам. Однако, судя по всему, ответа пока на него нет. Более того, в общественной палате заявили, что после того, как будут собраны мнения от районов и муниципалитетов области, «все озвученные предложения будут тщательно проработаны и направлены в профильной комитет области для изучения и последующего включения в территориальную схему обращения с ТКО». Правда, сроки окончания этой работы в палате так и не уточнили.



