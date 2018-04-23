Обвиняемый в получении крупной взятки бывший заместитель директора по научной работе ИАиС ВолгГТУ Александр Богомолов выступил с последним словом в суде. Как сообщает ИА “Высота 102”, сегодня в Ворошиловском районном суде прошло последнее, перед вынесением приговора, заседание. До оглашения вердикта осталось всего несколько дней.

Напомним, Александра Богомолова обвиняют в том, что за 50 тысяч долларов он предложил своему знакомому Шияну помощь в получении степени доктора наук. И, согласно данным следствия, гарантировал, что сможет решить вопрос даже с высшей аттестационной комиссией в Москве. Деньги он получал частями. Так, в 2006 и 2009 годах ему передали по 10 тысяч долларов, спустя 4 года – еще 450 тысяч рублей. Две последние встречи, 20 декабря 2016 и 12 января 2017 года, проходили под контролем правоохранителей. Они зафиксировали передачу еще 15 тысяч долларов.

Сам Богомолов факт получения денег не отрицает, но утверждает, что ему заплатили за написание самой диссертации, а также необходимых для ее успешной защиты статей.

В своем последнем слове он попросил у родных прощения за свой опрометчивый поступок, причинивший им столько переживаний, и рассказал о научной работе, которой занимался, находясь под домашним арестом. Подробнее -в видеосюжете.













