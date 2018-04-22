В Волгограде мечтающие о депутатском мандате сразятся в словесном поединке





О том, как сделать коммунальные тарифы ниже и справедливее, сегодня в Волгограде пофантазируют участники дебатов партии «Единая Россия». Как сообщает ИА «Высота 102», в комплексе культуры и отдыха Советского района в 17.00 состоится первая публичная дискуссия участников предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты гордумы. Примечательно, что за полемикой можно будет следить в онлайн-режиме. Транслироваться дебаты будут на сайте предварительного голосования партии.

В словесном поединке сразятся четверо претендентов на статус кандидата в нардепы от «Единой России» по избирательному округу Советского района №12, среди которых один действующий депутат – Дмитрий Федюшкин, замдиректора ООО «Сталт». Соучредителем и директором фирмы является его отец – парламентарий облдумы Сергей Федюшкин. В качестве соперников «потомственного» депутата выступят помощник областного законодателя Станислава Короткова Вадим Дроботько, гендиректор ООО «АНиО «Линия 30», председатель правления ассоциации советов многоквартирных домов Роман Иванов и студент Волгу, будущий дипломированный политолог Николай Усов.

Организаторы мероприятия полагают, что полутора часов участникам дебатов должно с головой хватить, чтобы раскрыть тему и ответить на вопросы аудитории. По регламенту, каждое выступление ограничено по времени до двух минут. Следующие дебаты пройдут сегодня же в том же здании – в 19.00. На тему эффективности бюджетного финансирования благоустройства и ремонта дорог поговорят сразу трое депутатов Волгоградской гордумы - Андрей Гимбатов (замдиректора ООО «ВНИИТМАШ»), Дмитрий Дильман (преподаватель Волгоградского филиала Российского экономического университета) и Андрей Таев ( замдиректора МУП «Центральное межрайонное бюро технической инвентаризации»). Компанию народным избранникам составят замдиректора ООО «ГК «СМАЛС» Михаил Гаранин и вышеупомянутый помощик депутата Вадим Дроботько. Все они намерены бороться за то, чтобы стать кандидатами в депутаты от партии по округу №13 Советского района

По последним данным, на предварительное голосование «Единой России» записались 28 человек, из которых 9 – действующие депутаты городской думы. Регистрация участников стартовала 2 апреля и завершится 8 мая. Сам праймериз, который пройдет по аналогии с настоящими выборами, состоится 3 июня. Победители станут кандидатами в депутаты представительного органа власти Волгограда от «партии власти». Выборы в гордуму пройдут в единый для всей страны день голосования, 9 сентября текущего года.



