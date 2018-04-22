На Волгоград надвигаются концессии «мусороснабжения»





Сегодня в 10 утра завершился прием заявок на участие в конкурсе по выбору регионального оператора в сфере обращения с отходами. По имеющейся информации «Высоты 102», заявки подали два претендента. Как сообщает ИА со ссылкой на сайт госзаказов, уже к концу месяца станет известно имя победителя конкурса. Но чем ближе час «икс», тем выше напряжение, которое царит среди тех, кто имеет виды на получение статуса регионального оператора.









Впрочем, не будем поддаваться «мусорной лихорадке», а попробуем спокойно проанализировать ситуацию, которая сложилась в этой сфере задолго до того, когда, наконец, региональные власти созрели для того, чтобы навести порядок в данной области. Надо сказать, что экспериментов здесь было уже предостаточно, и большинство из них были связаны с бесконечной сменой операторов по вывозу мусора. Зачастую жители даже не знали, с кого спрашивать за поддержание чистоты во дворах, кто опустошает мусорные контейнеры в их дворах и какая УК ответственна за вывоз мусора, но точно могли сказать – когда это делали хорошо, а когда – плохо. Однако в последние годы вывозить мусор на сомнительные свалки оказалось уже недостаточным. Встал вопрос о строительстве в регионе современных полигонов, мусороперерабатывающих мощностей и прочей инфраструктуры в Волгоградской области. За последние несколько лет область в этом направлении вошла в число лидеров, с помощью инвестиционных средств в регионе возвели современные полигоны ТКО в Волжском, Камышине, Урюпинске и Светлоярском районе, мусоросортировочные комплекс в Волжском.

Однако, этот факт не улучшил санитарную ситуацию во дворах горожан. В областном центре контейнерные площадки не просто оставляют желать лучше, а приводят в ужас. Управляющие компании заключают договоры на вывоз мусора с операторами, не справляющимися со своими обязанностями.









Сегодня, например, почти весь юг города-героя – это Красноармейский и Кировский районы - находится на обслуживании ООО «Управление отходами – Волгоград», а также фирмы «Комус». С «Управлением отходами – Волгоград» деловые отношения связывают и целый ряд управляющих компаний в других районах города, среди которых такие крупные, как, ООО «УК «Ренессанс», ООО «УК Ворошиловского района», ООО «УК Центрального района», ООО «УК Тракторозаводского района», а также ООО «Центральная управляющая компания».

Последствия их деятельности сегодня в полной мере ощущают на себе волгоградцы – жители как раз тех домов, которых без них «женили» на других перевозчиках. Ранее их обслуживала другая компания.









Журналисты ИА «Высота 102» неоднократно выезжали по сигналу возмущенных волгоградцев во дворы, которые больше походят на мусорные развалы. На днях, например, корреспонденты информагентства по просьбе горожан побывали на улице Гродненская, 10, ул. Буханцева, 42 и 52, ул. Ковенской, 1а, ул. Козловской, 3, где нашему взору предстали ужасающие картины мусорной вакханалии. Интересно что обслуживает эти дома ООО «УК Ворошиловского района», а вывозит мусор из дворов ООО «Управление отходами Волгоград». И этот тандем УК и перевозчика отнюдь неслучаен.

Все вышеуказанные компании находятся под управлением ООО «УК «ЖКХ Волгограда», учредителем которой является «Концессии водоснабжения».

Она учреждена одноименной московской фирмой, в состав учредителей которой входит Юрий Сизов. А Сизов является первым заместителем гендиректора УК «Лидер». «Лидер», как известно, фактически владеет двумя компаниями – «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения», имеющими прямую взаимосвязь с ООО «Управление отходами Волгоград», корни которой ведут в Москву. Захватив практически всю коммунальную сферу, можно предположить, что концессии намерены заполучить и другой сегмент коммунального рынка Волгоградской области - сферу обращения с ТБО. С одной стороны, создана «подконтрольная» группа УК, с другой – опять же «свой» перевозчик в лице ООО «Управление отходами Волгоград». О чем еще можно мечтать? Пожалуй, только о победе в конкурсе по выбору регоператора.









Между тем, события последних дней лишний раз доказывают всю серьезность интересов тех, кто может рассчитывать на получение статуса регионального оператора в сфере обращения ТКО. Руководитель ГК «Чистый город» Полина Вергун в недавнем видеообращении заявила о давлении на компанию, которая также участвует в конкурсе. Она предупредила, что на нее и на компанию готовятся провокации.

Именно ГК «Чистый город», по мнению экспертов, является главным фаворитом в конкурсе на выбор регионального оператора. Компания в данном статусе уже выбрана и работает в 4 субъектах – Астраханской, Ростовской, Архангельской областях, Республике Калмыкия, еще в двух регионах (Республика Адыгея, Брянская область) прошла конкурсный отбор.









К слову, на недавней встрече в волгоградской региональной общественной организации «Опора России» руководитель компании «Чистый город» Полина Вергун заявила, что региональному оператору придется сначала заняться вложить немалые деньги в сферу ТКО и стать в первую очередь оператором-инвестором, при этом забыв на время о какой-либо прибыли.

Сегодня нужно опасаться одного – чтобы этот статус не получил тот претендент, которого волнует лишь сиюминутная нажива и который, руководствуясь таким посылом, вместо наведения порядка в данной отрасли превратит регион в одну большую мусорную свалку и не дай Бог, во второй Волоколамск.









Давайте постараемся быть объективными – даже по состоянию площадок для сбора мусора можно понять, что за компания здесь «хозяйничает». Как справится с вечной для Волгограда мусорной проблемой будущий оператор, если, действительно, на его роль претендует очередная структура концессий? Ведь, по сути, у данной структуры сегодня в Волгограде работы – непочатый край и в сфере теплоснабжения, и в сфере водоснабжения. И иногда результатами этой работы волгоградцы не всегда довольны. Взять, например, разрушенные после укладки труб дороги, которые по много месяцев дожидаются, когда их снова укроют асфальтом.

Опыт показывает, что руководители этих компаний еще «плавают в сфере ЖКХ» и одних финансовых знаний в этом вопросе, к сожалению, недостаточно.











