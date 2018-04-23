Волгоградским УФАС России выдано предупреждение ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» о запрете доведения работниками данного учреждения до потребителей ритуальных услуг информации о том, что заключение договоров на оказание ритуальных услуг с конкретным хозяйствующим субъектом может обеспечить преимущество при получении услуг ГБУЗ «ВОБСМЭ». Как говорится на официальном сайте ведомства, документ содержит признаки нарушения Закона о защите конкуренции, - сообщает ИА «Высота 102».

Основанием выдачи предупреждения послужили заявления ритуальщиков Волжского и материалы прокуратуры г. Волжского. Из них следует, что работники Волжского судебно-медицинского отделения ГБУЗ «ВОБСМЭ» информируют родственников умерших, в том числе уже заключивших договоры на оказание ритуальных услуг с иными организациями, что в случае расторжения и заключения ими договора на оказание данных услуг с ООО «Волжское ритуальное предприятие «Память», «случайно» находящегося в одном здании с Волжским отделением ГБУЗ «ВОБСМЭ», вскрытие умершего будет проведено в приоритетном порядке в более ранние сроки.

По словам руководителя Волгоградского УФАС России Романа Лучникова, подобная ситуация должна привлечь внимание как правоохранительных органов, так и органов, в ведении которых находится ГБУЗ «ВОБСМЭ».

Между тем, под председательством заместителя прокурора области Светланы Чиженьковой состоялось заседание межведомственной рабочей группы по теме «Практика правоприменения в сфере исполнения законодательства о погребении и похоронном деле». Как говорит Лучников, принято решение провести анализ муниципальных нормативно-правовых актов в сфере организации похоронного дела на территории города Волгограда и Волжского. Прокурорам - вынести соответствующие акты реагирования при наличии в указанных актах норм, нарушающих законодательство, в том числе ограничивающих конкуренцию на рынке ритуальных услуг. Главам администраций - обеспечить приведение муниципальных нормативно-правовых актов в сфере похоронного дела в соответствие с законодательством и соответствующие проекты правовых актов представить для изучения территориальным прокурорам и доложить в прокуратуру Волгоградской области о результатах изучения муниципальных правовых актов и внесении корректировок.