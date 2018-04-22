Победный матч на стадионе обошелся «Ротору-Волгограду» почти в 5 миллионов рублей





Футбольный клуб «Ротор-Волгоград» заплатил за аренду стадиона «Волгоград Арена» 2 миллиона 150 тысяч рублей для проведения игры с «Лучом-Энергией» из Владивостока, который состоялся 21 апреля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, получателем этих денег стало ФГУП «Спорт Инжиниринг», которое и возводило объект. Кроме того, 1,9 миллиона рублей от клуба получила общественная организация профсоюз работников частных охранных структур «Содружество» - за услуги контролеров-распорядителей. Еще полмиллиона было выделено этой же организации за охранные услуги.

Напомним, матч «Ротора-Волгограда» и клуба из Владивостока состоялся 21 апреля на стадионе «Волгоград Арена». Волгоградская команда победила со счетом 4:2.



