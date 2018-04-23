"Доска позора": Дорогу к школе в Волгограде завалили мусором

Жители улицы Качалова в Краснооктябрьском районе Волгограда пытаются найти ответственных за мусорную свалку по улице Качалова, которая перекрыла тротуар к школе № 32. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, рядом находится пожарная часть, но даже ее сотрудники «не замечают» этого кошмара.

Примечательно, что свалка растет день ото дня, коммунальные службы бездействуют, а мимо этих залежей мусора ежедневно дети ходят в школу, причем по проезжей части.