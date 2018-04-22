Подозреваемого в нескольких разбойных нападениях на девушек задержали полицейские. Как сегодня сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в воскресенье в 22:15 в полицию обратилась 30-летняя женщина и рассказала, что на нее напали в подъезде дома в Ворошиловском районе. Угрожая ножом, молодой человек отнял у нее деньги. Через два часа жертвами нападения стали еще две девушки 21 и 24 лет. Разбойник напал на них на улице Рабоче-Крестьянской и потребовал отдать всю наличность. Когда девушки отказались это сделать, злоумышленник по нескольку раз ударил их ножом. Обе пострадавшие госпитализированы. По горячим следам полицейские и росгвардейцы задержали лиходея. Им оказался 18-летний житель Ворошиловского района. Сейчас он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело. Теперь молодому человеку грозит до 15 лет тюрьмы.



