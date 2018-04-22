Режиссер Сергей Урсуляк: «Волгоград не похож на ненастный город»







В Волгограде завершила работу съемочная группа многосерийного фильма «Ненастье». Корреспондент ИА «Высота 102» побывал накануне на площадке, которая разместилась на территории бывшего дворца культуры и техники тракторного завода, и побеседовал с режиссером Сергеем Урсуляком. Его имя хорошо известно россиянам по сериалу «Ликвидация», телефильмам «Тихий Дон», «Исаев», «Жизнь и Судьба» и многим другим. Восьмисерийная картина «Ненастье» о бывших воинах-афганцах снимается киностудией «Москино» по заказу телеканала «Россия 1».

Объект культуры, который долгие годы стоит заброшенным, как считает Сергей Урсуляк, отлично подошел для съемок фильма. На этой неделе стены ДК пережили рейдерский захват, таран настоящим бронетранспортером и вооруженное столкновение между бывшими воинами-афганцами и ОМОНом. За сохранность объекта культурного наследия можно не переживать – интерьеры здания не пострадали. Даже в щепки разлетевшаяся входная деревянная дверь – не что иное, как реквизит. В «бандитской заварушке», срежиссированной Сергеем Урсуляком, приняли участие и рядовые жители города героя. Свыше 200 человек откликнулись на призыв поучаствовать в съемках массовых сцен. На роли отбирались преимущественно мужчины, по типажу похожие на афганцев, или качков. А накануне снималась вполне себе мирная сцена на автобусной остановке с участием горожан в массовке. Костюмеры и гримеры перевоплотили волгоградцев в типичных россиян образца начала 90-х годов. Если по дороге едет автобус, то это непременно узнаваемый «Икарус», если легковушка, то та самая вишневая «девятка».

Дебютанты большого кино поделились с информагентством эмоциями от участия в настоящих киносъемках. Сергей Урсуляк также ответил на вопросы журналистов – в частности, рассказал, что его связывает с Волгоградом еще с 1984 года, почему географическое положение города помешало выбрать его главным местом съемок. Подробнее – в эксклюзивном видео.

Напомним, как уже ранее сообщало информагентство, действие картины разворачивается в период с 1985 по 1999 годы. В центре сюжета - судьбы бывших афганцев, которые выжили в войне и пытаются найти свое место в изменившейся стране. Съемки картины начались осенью 2017 года и прошли в нескольких городах России - в Нижнем Тагиле, Ярославле, Электростали, Москве и Крыму. В сценах, которые снимались в городе-герое, задействован, в том числе, известный актер Александр Яценко - уроженец Волгограда. Недавно он снялся в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия», который взял гран-при на «Кинотавре» в 2017 году.

В основе сценария лежит одноименный роман «Ненастье» писателя Алексея Иванова, который вышел в свет в 2015 году. Это психологический роман с элементами детектива и криминальной драмы. Но, как говорит сам автор, это произведение «не про деньги и не про криминал, а про ненастье в душе, про отчаянные поиски причины, по которой человек должен доверять человеку в мире, где торжествуют только хищники».



