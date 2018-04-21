В Волгоградской области готовят «западню» для заказных маршруток





В Волгоградской области придумали новый способ борьбы с заказными перевозками. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект внесения изменений в закон Волгоградской области «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок по межмуниципальным и муниципальным маршрутам», опубликованный на сайте областной думы, планируется, что на территории муниципалитетов будут определены места, отправления из которых одного и того же транспортного средства для перевозок пассажиров по заказу более трех раз в месяц будет запрещено или должно согласовываться с органом местного самоуправления. Это необходимо, как подчеркивается в проекте, для беспрепятственного осуществления регулярных перевозок.

>Напомним, власти уже давно и, надо признать, с небольшим эффектом воюют с заказными маршрутками, которые, как правило, уже давно исключены из реестра маршрутов, однако продолжают функционировать, по сути, в статусе регулярных перевозок. Именно на заказные перевозки приходится нелегальный рынок в этой сфере. В регионе были прецеденты, когда подобные маршруты закрывались по решению судов, однако вскоре они возрождались, как «Феникс из пепла». Если подобное новшество будет введено, это будет серьезным ударом для таких перевозчиков. Так, муниципальные власти могут включить в перечень мест, отправления из которых будут запрещены более трех раз в месяц, все остановки на маршрутах, где курсируют заказные автобусы. Впрочем, будет неудивительно, если и на сей раз ушлые перевозчики придумают, как обойти и этот запрет.







