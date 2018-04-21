Лихач устроил тройное ДТП на трассе “Сызрань-Волгоград”

Несмотря на предупреждения ГИБДД о том, что накануне тестового матча, который сегодня состоится на новом стадионе «Волгоград Арена», нельзя будет оставлять автомобили на определенных улицах, все-таки эта информация дошла не до всех. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, 16 автомобилей, которые все-таки припарковали на запрещенных для стоянок местах, были эвакуированы. Иными словами эти водители сами себе создали дополнительные хлопоты. Теперь им придется выложить как минимум более двух тысяч рублей - за транспортировку транспортного средства эвакуатором и оплату места на на штрафстоянке. Напомним, со вчерашнего вечера в целях безопасности запретили парковаться на проспекте Ленина в Центральном и Краснооктябрьском районах. Такие...

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