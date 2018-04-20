Первый матч на “Волгоград Арене” завершился победой “Ротора-Волгограда” над владивостокской командой “Луч-Энергия”, сообщает ИА “Высота 102”. Матч прошел в рамках 34 тура ФНЛ ФОНБЕТ Первенства России по футболу.

С самого начала игры волгоградские футболисты начали захватывать инициативу в игре. И во второй половине первого тайма сломив оборону соперника открыли счет. Гол на 37 минуте забил волгоградский нападающий Хызыр Аппаев. А через пять минут его успех повторил полузащитник "Ротора-Волгограда" Мухаммад Султонов. На перерыв команды ушли со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Волгоградцы старались не сбавлять темп и во втором тайме. Так на 49 минуте третий мяч в ворота "Луча-Энергии" отправил волгоградский полузащитник Владислав Сысуев. На 70 минуте нападающему “Луча-Энергии” Андрею Мязину удалось прорваться к воротам волгоградцев и забить ответный гол. Но через 13 минут полузащитник хозяев Андрей Горбанец забил четвертый гол в ворота команды из Владивостока. Однако, гости боролись до последнего - на 90 минуте игрок “Луча-Энергии” Дмитрий Маляка забил второй мяч в ворота "Ротор-Волгограда". Итог встречи. 4:2 в пользу волгоградской команды..