Первый матч на "Волгоград Арене" озвучит суперболельщик

Проработавшая почти четверть века диктором Центрального стадиона Ольга Парамонова озвучит первую игру на "Волгоград Арене", сообщает ИА "Высота 102". Сегодня на новом стадионе в рамках 34 тура ФНЛ Первенства России по футболу встречаются команды "Ротор-Волгоград" и владивостокская "Луч-Энергия".

Отметим, что с 1993 года голос Ольги Васильевной слышали болельщики на домашних играх "Ротора" и "Ротора-Волгограда". Она объявляла команды и сообщала зрителям о заменах игроков, выдаче красных и желтых карточек на соревнованиях самого различного уровня - от товарищеских встреч, до матчей с французскими и итальянскими командами в рамках Кубка УЕФА. При этом она больше полувека болеет за волгоградских футболистов. За свою верность волгоградскому футболу Ольга Парамонова в минувшем году получила титул суперболельщика.



