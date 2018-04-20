|Спорт
|21.04.2018 16:42
Первый матч на "Волгоград Арене" озвучит суперболельщик
Проработавшая почти четверть века диктором Центрального стадиона Ольга Парамонова озвучит первую игру на "Волгоград Арене", сообщает ИА "Высота 102". Сегодня на новом стадионе в рамках 34 тура ФНЛ Первенства России по футболу встречаются команды "Ротор-Волгоград" и владивостокская "Луч-Энергия".
Отметим, что с 1993 года голос Ольги Васильевной слышали болельщики на домашних играх "Ротора" и "Ротора-Волгограда". Она объявляла команды и сообщала зрителям о заменах игроков, выдаче красных и желтых карточек на соревнованиях самого различного уровня - от товарищеских встреч, до матчей с французскими и итальянскими командами в рамках Кубка УЕФА. При этом она больше полувека болеет за волгоградских футболистов. За свою верность волгоградскому футболу Ольга Парамонова в минувшем году получила титул суперболельщика.
"Взгляд с Высоты": Волгоград не оставляет печальная слава "города без дорог"
Президент Путин провел встречу с губернатором Волгоградской области по ситуации с паводком
«Концессии водоснабжения» в Волгограде готовы вернуть асфальт на место прокладки труб
Волгоградские дороги этой весной снова напомнили о себе новенькими живописными ямами на городских магистралях. Автомобилисты негодуют,...
Паводковая ситуация и социальная работа в Волгоградской области сегодня стали основными темами встречи президента РФ Владимира...
В «Концессиях водоснабжения», отреагировав на публикации ИА «Высота 102» о провалах в асфальте и разрушенных дорогах после прокладки коммуникаций в...
|Расследования
|21.04.2018 19:08
К 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении приговорен житель Самары за попытку кражи их гипермаркета "Леруа Мерлен" в Советском районе Волгограда дорогостоящих строительных инструментов - двух перфораторов и двух углошлифовальных машин, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление облсуда. По материалам дела, он пытался вынести из магазина инструменты, но его на выходе задержали сотрудники охраны. Приговор, вынесенный ранее Советским районным судом, был обжалован прокуратурой и адвокатом. Обе стороны настаивали на том, что наказание чрезмерно суровое. Осужденный, как выяснилось, является сиротой. Он сотрудничал со следствием и даже написал явку с повинной. Прокурор просил для него один год лишения свободы...
Прочитана: 594 раз
|Спорт
|21.04.2018 18:49
Первый матч на “Волгоград Арене” завершился победой “Ротора-Волгограда” над владивостокской командой “Луч-Энергия”, сообщает ИА “Высота 102”. Матч прошел в рамках 34 тура ФНЛ ФОНБЕТ Первенства России по футболу. С самого начала игры волгоградские футболисты начали захватывать инициативу в игре. И во второй половине первого тайма сломив оборону соперника открыли счет. Гол на 37 минуте забил волгоградский нападающий Хызыр Аппаев. А через пять минут его успех повторил полузащитник "Ротора-Волгограда" Мухаммад Султонов. На перерыв команды ушли со счётом 2:0 в пользу хозяев поля. Волгоградцы старались не сбавлять темп и во втором тайме. Так на 49 минуте третий мяч в ворота "Луча-Энергии" отправил...
Прочитана: 1188 раз
|Экология
|21.04.2018 17:32
Новая тара для раздельного сбора отходов установлена на стадионе "Волгоград Арена", который принимает сегодня первый тестовый матч, сообщает ИА "Высота 102". Раздельный сбор мусора внедрила ГК "Чистый город". Яркие контейнеры ко второму тестовому матчу, который намечен на 2 мая, появятся также в аэропорту, на территории культурных объектов и развлекательных центров Волгограда. Всего в рамках Чемпионата Мира по футболу в городе-герое установят порядка 300 контейнеров двух цветов –...
Прочитана: 1603 раз
|Общество
|21.04.2018 16:53
Чествование спортсменов и болельщиков предваряет первый тестовый матч на стадионе “Волгоград Арена”, сообщает ИА “Высота 102”. За несколько часов до начала встречи команд “Ротор-Волгоград” и “Луч-Энергия” из Владивостока любители футбола начали собираться у нового стадиона. Как ожидается, сегодня посмотреть первый матч на построенном специально для ЧМ-2018 стадионе смогут около 15 тысяч человек. На первый раз трибуны стадиона, которые рассчитаны на 45 тысяч человек, решили загрузить только на 30%. Перед матчем для болельщиков организовали настоящий праздник. В Центральном парке культуры и отдыха волгоградцев и гостей города встречали и ростовые куклы сказочных персонажей, и ярмарка, где можно было купить изделия ручной работы,...
Прочитана: 900 раз
|Общество
|21.04.2018 13:58
Несмотря на предупреждения ГИБДД о том, что накануне тестового матча, который сегодня состоится на новом стадионе «Волгоград Арена», нельзя будет оставлять автомобили на определенных улицах, все-таки эта информация дошла не до всех. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, 16 автомобилей, которые все-таки припарковали на запрещенных для стоянок местах, были эвакуированы. Иными словами эти водители сами себе создали дополнительные хлопоты. Теперь им придется выложить как минимум более двух тысяч рублей - за транспортировку транспортного средства эвакуатором и оплату места на на штрафстоянке. Напомним, со вчерашнего вечера в целях безопасности запретили парковаться на проспекте Ленина в Центральном и Краснооктябрьском районах. Такие...
Прочитана: 3300 раз
|Общество
|21.04.2018 13:09
Сформированный на Приволжской железной дороге ретро-состав «Воинский эшелон» прибыл сегодня в город Волжский. Как сообщает ИА «Высота 102», ровно в 10 часов исторический состав на паровозной тяге к большой радости сотен горожан остановился на станции. Ожидания пришедших посмотреть на это историческое чудо, оправдались. На пяти железнодорожных платформах - техника времен Великой Отечественной войны. Танки Т-34-76 и Т-60, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, легендарная БМ-13 "Катюша" и 152-мм гаубица-пушка. И все это – под управлением действующего паровоза Эр 797-41. Молодая семья Журавлевых пришла сюда в целом...
Прочитана: 818 раз
|Экология
|21.04.2018 11:54
Теперь здесь ждут результатов проб почвы с участка, где располагался скотомогильник, для проведения анализа на сибирскую язву. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Росприроднадзора по Волгоградской области, его уже проводят специалисты ГБУ ВО «Волгоградская ГорСББЖ». Напомним, на территории свалки ранее располагались две биотермические ямы, которые законсервированы и не эксплуатируются с 2004 года. Как уточнили в ведомстве, они были ликвидированы в 2015 году. В ходе обследования территории земельного участка, на котором располагался скотомогильник, биологических материалов, в том числе трупных останков животных, не обнаружено. Однако до получения анализов в целях предотвращения разрушения и повреждения оставшихся элементов конструкции скотомогильника участок огражден предупредительными...
Прочитана: 1391 раз
|Происшествия
|21.04.2018 10:31
Четырех человек пришлось эвакуировать из-за пожара в доме в Краснооктябрьском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании на лестничной площадке двухэтажного жилого дома в поселке Мирный поступил в пятницу. Там на лестничной площадке горели детская коляска и две входные двери. Расчеты пожарно-спасательной части №2 прибыли на место и потушили огонь за 15 минут. К счастью, никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют, что же стало причиной пожара.
Прочитана: 2089 раз
|Расследования
|21.04.2018 07:50
Арбитражный суд Волгоградской области полностью отказал в иске государственному авиационному спортклубу «Юный ястреб», который пытается восстановить целостность земли аэродрома. Как сообщает ИА «Высота 102», требования госучреждения об отмене итогов межевания земельного участка оставлены без рассмотрения. Ответчиком выступала структура с созвучным названием – автономная некоммерческая организация «Авиационно-технический спортивный клуб «Ястреб». В качестве третьего лица в разбирательстве участвовал комитет по управлению госимуществом Волгоградской области. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано. Предметом спора двух «Ястребов» явился земельный участок в Среднеахтубинском районе площадью около 100 гектаров, находящийся в составе аэродрома. Государственное учреждение полагает, что данная территория была захвачена,...
Прочитана: 4949 раз
|Общество
|21.04.2018 05:56
Комитет строительства Волгоградской области опубликовал перечень самовольно возведенных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Волгограда, в отношении которых имеются вступившие в законную силу судебные акты о сносе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, всего в списке – 25 домов. Между тем, три дома уже снесены, но почему-то еще фигурируют в перечне. Так, в Краснооктябрьском районе снесен многоквартирный жилой дом по улице им. Крылова, 106, в Дзержинском приказала «долго жить» многоэтажка по ул. Быковская, 36. В Кировском снесли...
Прочитана: 4466 раз
|Аналитика
|20.04.2018 20:04
Смотрите сегодня в программе: Волгоград, как город организатор ЧМ по футболу, по мере сил подготовился к проведению первого тестового матча на новом стадионе. Безопасность прежде всего: ночью полицейские начнут зачищать район вокруг «Волгоград Арены». В Волгограде обостряется мусорная проблема: управляющие организации и перевозчики отходов отдыхают. Депутатская энергия созидания в действии: в волгоградском поселке Максима Горького открыли спортивную площадку. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
Прочитана: 28208 раз
|Экономика
|20.04.2018 19:44
В Волгограде открылся региональный «Центр управления проектами». Он призван помочь чиновникам, бизнесменам и ученым-изобретателям освоить систему и методы проектного управления, а также выстроить диалог в рабочей обстановке, сообщает ИА «Высота 102». Здесь же будут помогать начинающим предпринимателям искать партнеров и инвесторов. А также покажут, как превратить идею или изобретение в готовый для вывода на рынок проект. С приветственной речью ко всем гостям обратился президент «Национальной ассоциации управления проектами «СОВНЕТ» Александр Самуилович Товб, заверив, что со стороны ассоциации будет оказываться поддержка «Центра управления проектами» и внедрения проектного управления в Волгоградской области в целом. Своевременность открытия подобного центра,...
Прочитана: 2853 раз
|Происшествия
|20.04.2018 17:21
Один человек пострадал сегодня в ДТП в Советском районе. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в экстренных службах региона. По имеющимся сведениям, около 16:00 на улице Казахской столкнулись три легковых автомобиля. Травму получила 53-летняя пассажирка одного из авто. Пострадавшая доставлена в больницу №7. Медики диагностировали у нее сотрясение мозга.
Прочитана: 3052 раз
|Политика
|20.04.2018 17:10
Делегация футбольного руководства Англии на матче в Волгограде будет минимальной из-за бойкота ЧМ-2018
Футбольная ассоциация Англии (FA) решила поддержать бойкот чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, и не отправлять на матчи группового этапа дополнительный персонал. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", заявляют сегодня многие российские издания со ссылкой на британскую Daily Mail. Отмечается, что изначально футбольное руководство планировало присутствовать на турнире в полном составе вместе с представителями бывшего международного комитета, однако в связи с напряженной политической обстановкой между Великобританией и Россией было принято решение максимально сократить число представителей. В итоге матч "Англия-Тунис" в Волгограде (18 июня) и "Англия-Панама" в Нижнем Новгороде (24 июня) посетят только самые важные футбольные...
Прочитана: 3361 раз
|Общество
|20.04.2018 16:07
По требованию прокуратуры в связи с нарушениями противопожарных норм закрыт очередной торговый центр. Об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Многочисленные нарушения норм пожарной безопасности выявлены прокуратурой Центрального района в торгово-офисном центре «SVL», расположенном по адресу: г.Волгоград, по ул. Рокоссовского, д. 32 «А». Так, в нарушение требований законодательства о пожарной безопасности в помещениях офисного центра не работают системы противопожарной защиты, пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода, а также устройство для самозакрывания дверей на путях эвакуации. Эти и иные нарушения послужили основанием для обращения прокурора Центрального района г.Волгограда в суд с иском о возложении обязанности на...
Прочитана: 5835 раз
21 апреля 19:08
21 апреля 18:49
21 апреля 16:53
21 апреля 16:42
Первый матч на "Волгоград Арене" озвучит суперболельщик
20 апреля 17:10
20 апреля 16:07
20 апреля 15:03
20 апреля 14:21
20 апреля 14:04
20 апреля 13:27
20 апреля 08:37
20 апреля 08:06
20 апреля 07:01
Спорт
21 апреля 18:49
21 апреля 16:42
Первый матч на "Волгоград Арене" озвучит суперболельщик
20 апреля 13:57
19 апреля 10:09
18 апреля 10:11
17 апреля 16:55
15 апреля 19:54
13 апреля 18:28
6 апреля 16:08
4 апреля 16:12
2 апреля 16:38
31 марта 18:50
25 марта 13:26
24 марта 12:53
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 21 Апреля, Сб
Волгоград
Пасмурно, температура 14..16 С, давление 745..747 мм рт.ст., ветер Западный, 4 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
21 Апреля, Сб
|1 $
|61.3222 руб.
|1 €
|75.6532 руб.
|1 GBP
|86.1945 руб.
|1 CHF
|63.1017 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
«Высота 102 ТВ»: В преддверии первого тестового матча «Волгоград Арена» в кольце строительных работ11
Просмотров: 21966
Просмотров: 10891
В Волгограде руководитель компании «Чистый Город» Полина Вергун опасается провокаций в отношении своей семьи2
Просмотров: 9703
Просмотров: 5676
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +17 / 9-
Рекомендации: +17 / 2-
Рекомендации: +16 / 11-
Заведующая детским садом под Волгоградом может стать фигурантом уголовного дела после обращения к президенту21
Рекомендации: +16 / 4-
Вверх кармашками-2017: депутаты Волгоградской облдумы удваивают доходы, покупают лодки и внедорожники42
Рекомендации: +15 / 4-
Рекомендации: +14 / 7-
Рекомендации: +14 / 9-
Рекомендации: +13 / 2-
Рекомендации: +12 / 4-