Ретро-поезд "Воинский эшелон" прибыл на вокзал города Волжский









Сформированный на Приволжской железной дороге ретро-состав «Воинский эшелон» прибыл сегодня в город Волжский. Как сообщает ИА «Высота 102», ровно в 10 часов исторический состав на паровозной тяге к большой радости сотен горожан остановился на станции.













Ожидания пришедших посмотреть на это историческое чудо, оправдались. На пяти железнодорожных платформах - техника времен Великой Отечественной войны. Танки Т-34-76 и Т-60, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, легендарная БМ-13 "Катюша" и 152-мм гаубица-пушка. И все это – под управлением действующего паровоза Эр 797-41.













Молодая семья Журавлевых пришла сюда в целом составе. «Мы узнали о поезде из интернета и запланировали обязательно посмотреть технику и показать это сыну. Я сама из семьи военных – дед и отец служили, муж Алексей проходил срочную службу. Надо приобщать к истории сына», - поделилась с корреспондентом ИА «Высота 102» в ожидании поезда Жанна Журавлева.













Пришли встретить ретро-поезд и ветераны войны и труда. Для ветеранов Николая Немцова, Виктора Мохова и Геннадия Слепухина это случилось впервые в последние годы – увидеть столько техники времен их молодости. Экспозиция, предоставленная музеем-заповедником "Сталинградская битва" при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества, впечатлила.













Под музыку времен войны волжане с удовольствием фотографировались и общались с активистами исторического клуба "Пехотинец", которые отвечали на вопросы об образцах техники и Сталинградской битве.

Напомним, ретро-поезд в честь Дня Победы начал свой путь 18 апреля. Всего на его пути - 25 станций Саратовского, Волгоградского и Астраханского регионов. С концертной программой ретро-состав побывал на станциях Астрахань-1, Аткарск, Сенная, Саратов-1, Петров Вал, Волгоград-1. На станциях Харабалинская, Верхний Баскунчак, Владимировка, Волжский.













Впереди - Донская, Иловля-1, Арчеда, Себряково, Филоново, Алексиково, Урюпино, Камышин, Волгоград-1, Петровск, Балаково, Пугачевск, Ершов, Красный Кут, Урбах, Покровск. Здесь будут организованы выставки, где все желающие смогут осмотреть изнутри вагоны ретро-поезда.



