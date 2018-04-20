Чествование спортсменов и болельщиков предваряет первый тестовый матч на стадионе “Волгоград Арена”, сообщает ИА “Высота 102”. За несколько часов до начала встречи команд “Ротор-Волгоград” и “Луч-Энергия” из Владивостока любители футбола начали собираться у нового стадиона. Как ожидается, сегодня посмотреть первый матч на построенном специально для ЧМ-2018 стадионе смогут около 15 тысяч человек. На первый раз трибуны стадиона, которые рассчитаны на 45 тысяч человек, решили загрузить только на 30%. Перед матчем для болельщиков организовали настоящий праздник. В Центральном парке культуры и отдыха волгоградцев и гостей города встречали и ростовые куклы сказочных персонажей, и ярмарка, где можно было купить изделия ручной работы, и сувениры. Самых маленьких болельщиков ждали площадки аквагрима, футбольных кегль и импровизированная площадка сумоистов-футболистов - где облаченные в костюмы в виде футбольных мячей ребята старались вытолкнуть соперников за пределы поля.

За полчаса до начала матча, после приветствия зрителей, на поле нового стадиона памятные подарки вручили самым заслуженным болельщикам клуба. Затем под песню “Ротор-Волгоград” - моя любимая команда” на газон вышли ветераны волгоградского футбола. Среди них знаменитый нападающий и тренер, мастер спорта СССР Александр Никитин, а также его коллега на тренерской стезе, легенда “Ротора” Валерий Есипов и многие другие. От имени самых заслуженных волгоградских футболистов болельщиков и спортсменов поприветствовал Александр Никитин. Он также вручил приз Мухаммаду Султонову за самый красивый гол в осенней серии игр, который он забил в ворота “Динамо” из Санкт-Петербурга в 4-м туре первенства ФНЛ. За этот гол на интернет-голосовании он получил больше всего голосов болельщиков. Тогда волгоградская команда победила со счетом 3:0. Затем на поле выстроились команды. Первый традиционный удар по мячу сделал Александр Никитин. После этого прозвучал стартовый свисток матча 34 тура ФНЛ ФОНБЕТ первенства России.







